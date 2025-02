„Bolondság lenne…” – Szoboszlai a téma az angol sajtóban

A decemberi Darragh vihar miatt két hónapos csúszással, ma este (20.30, tv: Spíler 1) kerül sor a liverpooli derbire , azaz végre bepótolják a Premier League 15. fordulójából elhalasztott meccset. A Liverpool az egyértelmű esélyes a 16. helyen álló Everton ellen, és ha sikerül győznie, kilenc pontra növelné az előnyét az élen a második helyezett Arsenal előtt. A tét tehát nagy, óriási lépést tehet meg Arne Slot csapata a bajnoki cím felé, és az angol lapok szerint Szoboszlai Dominik lehet a siker kulcsa.

Szoboszlai Dominik főszereplő lehet a Liverpool városi rangadóján is (Fotó: Adam Vaughan)

A Liverpool ügyeiben jártas This is Anfield és az Anfield Index is a kezdőbe várja a magyar középpályást a rangadón, sőt utóbbi Szoboszlait emeli ki az állandó rovatában, hogy kit érdemes majd külön figyelni a mérkőzésen. „Szoboszlai létfontosságú lesz a nyomásgyakorlásban az ellenfél középpályáján” – jósolja a lap.

Angliában azt látják, hogy Szoboszlai csupa mosoly

Az egyik legnagyobb angol újság, a Mirror pedig a Liverpool edzéséről számolt be az Everton elleni meccs előtt, és Szoboszlai remek hangulatának külön pontot szentelt a cikkében. Azt írják, hogy a magyar játékos csupa mosoly, lerí róla, hogy remek passzban van. A lap szerint erre minden oka meg is van, hiszen nemrég gólokat szerzett az Ipswich és a Tottenham ellen is, Slot pedig nyilvánosan dicsérte a játékát.

„Tekintettel arra, hogy mennyire pozitív volt a kisugárzása az edzésen, bolondság lenne ellene fogadni, hogy nem folytatja a briliáns formáját” – írja Szoboszlairól a Mirror.

A Liverpool nyolcasának 31 tétmeccsen 5-5 gólja és gólpassza van ebben az idényben.