Slot az Everton elleni derbi előtt: Ez elfogadhatatlan!

Elvétve fordul elő a Premier League-ben, ami megesett decemberben: egy mérkőzést az időjárási körülmények miatt el kellett halasztani. A Darragh vihar tombolt Angliában, ezért februárra tették át az Everton és a Liverpool városi rangadóját.

Szerdán (20.30, tv: Spíler 1) pótolják a 15. fordulóban elmaradt mérkőzést. A két csapat helyzete nagyjából nem változott, már ami a tabellán elfoglalt helyezéseket illeti, mivel a Liverpool továbbra is vezeti a Premier League-et, az Everton pedig akkoriban a 15., most a 16. helyet foglalja el. Egy nagy változás azonban van: akkoriban még Sean Dyche vezette az Evertont, de éppen egy hónappal ezelőtt újra David Moyest nevezték ki, aki remekül rajtolt a kékekkel, öt meccséből hármat megnyert, kettőt veszített el, és ez egy, éppen a vonal felett tanyázó együttessel elismerésre méltó teljesítmény. Erről Arne Slot is így vélekedik.

– Korábban valamennyire szenvedtek, de volt néhány jó eredményük is. Amióta David átvette az irányítást, háromszor győztek négy meccsen (ha csak a bajnoki mérkőzéseket vesszük figyelembe – a szerk.). Egyértelmű, hogy jobb helyzetben vannak, mint néhány hónappal ezelőtt – világított rá a Liverpool menedzsere.

Legutóbb a Liverpool kikapott az Everton vendégeként (Fotó: AFP/Paul ELLIS)

Liverpoolban csalódottak a kiesés miatt

Az Everton a nyáron új stadionba költözik, ezért ez lesz az utolsó városi derbi, amelyet a Goodison Parkban rendeznek meg. Slot éppen ezért arra számít, hogy fantasztikus hangulat uralkodik majd a stadionban, és emellett abban reménykedik, hogy a csapata összekapja magát. Mindkét gárda vereséggel készült a rangadóra, de míg az Everton esetében ez nem jelentett meglepetést, hiszen az idényben brillírozó Bournemouth-tól kapott ki az FA-kupában 2-0-ra, addig a Liverpoolt a másodosztályban sereghajtó Plymouth Argyle ejtette ki (1-0). Sokan úgy vélekednek, hogy a Vörösök jól jártak a búcsúval, hiszen így inkább a több sorozatra koncentrálhatnak, ám Slot ezzel nagyon nem ért egyet.

– Elfogadhatatlan, hogy kikaptunk a Plymouth-tól. Csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Más arcunkat kell mutatnunk holnap. Nemcsak az eredménnyel volt baj, hanem a teljesítmény is jóval rosszabb volt, mint ami Liverpooltól elvárható lenne – állapította meg a holland tréner, hozzátéve, annak sem örül, hogy így kevesebb meccset kell játszania a csapatának. – Egy bölcs ember egyszer azt mondta nekem, hogy semmi jó nem származik egy vereségből. Mindannyian azt választottuk volna inkább, hogy több meccsünk legyen.

Így, hogy kikaptunk, lesz egy olyan hetünk, hogy csak egy mérkőzést kell majd játszanunk, de nem ezt akartuk, amikor a Plymouth-hoz látogattunk. Az volt a terv, hogy Joe (Gomez – a szerk.) hatvan percet kap, Curtisnek (Jones) kezdenie kellett volna, de nem érezte jól magát aznap. Darwinnak (Núnez) pedig a meccs előtt egy-két nappal született meg a gyermeke Spanyolországban, szóval később tért vissza hozzánk a tervezettnél. Erősebb csapattal akartunk kiállni. Az, hogy kikaptunk, megmutatja, hogy ezeknek a srácoknak is játékpercekre van szükségük. Csalódást keltő, hogy nem jut nekik néhány extra meccs.

A már említett Joe Gomez alig néhány perc elteltével megsérült a találkozón, ezért le kellett cserélni a védőt. Slot a keddi sajtótájékoztatóján elmondta , az angolnál ugyanaz a problémája, mint korábban, szerdán biztosan nem játszhat. Trent Alexander-Arnold visszatérését viszont nem zárta ki a Liverpool vezetőedzője, mert a jobbhátvéd hétfőn már a társaival edzett.

Ez sokat jelenthet a Liverpoolnak ezen az összecsapáson. Az Everton még a nehezebb időkben is felszívja magát a városi rivális elleni meccsekre, a legutóbbit, tavaly áprilisban például 2-0-ra nyerte meg a Goodison Parkban. Ráadásul a mostani mérkőzés mindkét csapat szempontjából rendkívül fontos. A Liverpool még inkább leszakíthatja magáról a második Arsenalt, kilenc pontra nőhet a különbség, ami tetemes pontelőny lenne három hónappal az idény lezárulta előtt. Az Everton pedig jelenleg kilenc ponttal előzi meg a már a kiesőzónában álló Leicestert, de ha győzne szerdán, a 13. helyre ugorna előre.