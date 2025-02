Arne Slot különös megállapítást tett Szoboszlai góljáról

A Liverpool 1-0-s hátrányból várta a Tottenham elleni elődöntőt az angol Ligakupában, aztán 4-0-ra lefocizta a pályáról az ellenfelet a hazai visszavágón, így simán jutott be a döntőbe. A meccset végigjátszó Szoboszlai Dominik remek értékeléseket kapott, meg is választották a mérkőzés legjobbjának, ami még sose fordult elő vele. Természetesen Arne Slot vezetőedző is szóba hozta a gólját, amely a 75. percben a Liverpool harmadik találata volt, de elsősorban nem Szoboszlait méltatta az akcióban.

Szoboszlai Dominik nagyot játszott a Tottenham ellen (Fotó: PA)

– Ha megnézzük a harmadik gólunkat, azzal, hogy Conor Bradley jobbhátvédként végigsprintelt a pályán, aztán gólpasszt adott Dominiknak, legalább olyan fontos láncszem volt, mint az, aki végül magát a gólt szerezte – fogalmazott a Liverpool edzője a klub hivatalos honlapján.

Szoboszlai gólja és Bradley nagy futása:

Slot ezzel egyébként arra a kérdésre reflektált, hogy Cody Gakpo már 16 gólt szerzett ebben az idényben, máris beállítva az előző évadbeli össztermését, de a holland edzőt ez a szám önmagában nem igazán érdekli.

– Fogalmam sincs, nem vagyok képben, hogy ki hány gólt szerez – magyarázta Slot. – Azt tudom, hogy ha ilyen keményen dolgoznak és ilyen jól hozzák ki a labdát hátulról, akkor mindig be fogunk találni, mert minőségi játékosaink vannak, de ezek a gólok nem jönnek maguktól.

Csattanós válasz a Liverpool-legendának, Szoboszlai nagy dicséretet kapott

Slot nemrég épp arról beszélt, hogy Szoboszlait sokan alábecsülik, nem veszik észre, mennyire hasznos a játéka a csapat számára. A Liverpool korábbi legendája, Jamie Carragher is ebbe a sorba állt be, aki kevesellte a magyar góljainak a számát az idényben. Szoboszlai egyébként most 31 tétmeccsen 5-5 gólt és gólpasszt jegyez.

Szoboszlai teljesítménye az angol újságírót, Henry Wintert is lenyűgözte a Tottenham ellen, aki szerint Szoboszlai minden dicséretet megérdemel: „Szuper volt a játék minden elemében, a labdával és anélkül is. Ilyen amikor a minőség találkozik az állóképességgel” – írta ki az X-oldalára.

Csattanós válasz ez a kritikus Jamie Carraghernek.