Egyre nagyobb bajban van a Ferencváros következő El-ellenfele + videó

Mióta múlt pénteken kiderült, hogy a Ferencváros a Viktoria Plzennel vívhat az Európa-liga legjobb 16 csapata közé kerülésért, a magyar együttes vasárnap az NB I-ben 0-0-ra végzett az MTK Budapest ellen, a csehek viszont csak hétfő este léptek pályára a cseh liga 20. fordulójában. A SK Sigma Olomouc elleni bajnoki jól indult a plzenieknek, Sampson Dweh ugyanis az alábbi találattal már a 11. minutumban előnyhöz juttatta a Viktoriát.

První jarní ligový gól Viktorky v podání Sampsona Dweha ⚽️❤️💙 pic.twitter.com/vmimVdLsaZ — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) February 3, 2025

A folytatás már nem alakult ilyen fényesen, előnye birtokában ugyanis a 17. és a 35. percben is gólt kapott az előző kiírást harmadikként záró Viktoria. Ezzel kialakult a 2-1-es végeredmény is, amely azt is jelenti, hogy a Plzen bajban van, lemaradni látszik a bajnoki versenyfutásban, mivel nem tudta csökkenteni a cseh bajnoki táblázatot vezető Slavia Praha mögötti tízpontos hátrányát.

KONEC 🔚



Viktorka z Hané odjíždí bohužel s prázdnou.. pic.twitter.com/jjfnROzsz8 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) February 3, 2025

Hazai kezdés, idegenbeli visszavágó

Az Európa-liga egyenes kieséses szakaszát megelőző rájátszásban sorra kerülő FTC–Viktoria Plzen-párharc első mérkőzését február 13-án, Budapesten, a Groupama Arénában rendezik, a visszavágóra egy héttel később, Plzenben kerül sor. A hétfőn egy régi-új kapussal erősítő budapesti együttesre addig még két bajnoki vár: egy szerdai, zalaegerszegi pótlás a ZTE ellen, és egy vasárnapi, felcsúti találkozó a Puskás Akadémia otthonában. A csehek csak február 8-án játszanak, akkor a Slovan Liberec gárdáját fogadják.