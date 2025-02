A Fradi-szurkolók korábbi kedvence, Szűcs Lajos máig fájlalja ezt a vereséget

Az új évezredben harmadszorra játszik cseh csapat ellen az európai kupaporondon a Ferencváros. Az El nyolcaddöntőjéért zajló párharcban a második meccs előtt egygólos előnyben lévő magyar bajnokcsapat 2021 nyarán a Slavia Praha együttesét búcsúztatta 2-1-es összesítéssel a Bajnokok Ligája selejtezőjében, 2004-ben viszont a hazai 1-0-s győzelem után idegenben, hosszabbítás után maradt alul a szintén prágai Spartával szemben, amely ezzel elütötte a BL-főtáblás szerepléstől a Fradit. Máig elevenen él a majdnem 21 évvel ezelőtti párharc emléke Szűcs Lajosban, aki 1999 és 2006 között volt a Ferencváros kapusa – a szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendett, ő védett a Sparta elleni meccseken is.

Szűcs Lajos a Ferencváros kapusaként a Sparta Praha elleni párharc hazai meccsén, 2004-ben. (Fotó: Getty Images/Matthew Ashton)

Máig fáj a prágai vereség

– Nagyon… nagyon – felelte beszédes sóhaj kíséretében az FTC korábbi kapusa, a lapunknak nyilatkozó Szűcs Lajos, amikor arról kérdeztük, mennyire kísérti még ma is a 2004-es BL-selejtező emléke. – Az a párharc több szempontból is rendkívül fontos volt nekünk. Egyrészt a Fradi sikere és dicsősége miatt, másrészt gazdasági okokból: az akkori vezetők azt gondolták, hogy azzal fogják tudni megoldani a Labdarúgó Zrt. anyagi problémáit, ha bekerülünk a főtáblára. Miután megnyertük a budapesti mérkőzést, Prágában a hosszabbítás hajrájában énekelték ki a sajtot a szánkból. Ha nincs az a 114. percben kapott gól, eljutottunk volna a tizenegyesekig, ami esély lett volna arra, hogy sikerüljön az, amit annyira szerettünk volna elérni.

Jó csapatunk volt, és akkor mindenki bízott abban, hogy sikerül a BL főtáblájára kerülni, de sajnos ez az utolsó pillanatokban szertefoszlott.

Nem lesz könnyű a Ferencváros plzeni visszavágója

Hogy mekkora tett lett volna, ha 2004-ben bejut a Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros, azt jól érzékelteti, hogy ez azóta is csak kétszer jött össze magyar együttesnek: 2009-ben a Debrecen, 2020-ban pedig az FTC vette sikerrel a selejtezőket. A Fradi manapság is évről évre a BL kvalifikációs szakaszában kezdi meg a nemzetközi szezont, ám az idén például a harmadik fordulóban esett ki a dán Midtjylland elleni párharc végén. A kiesést a sikeres Európa-liga-kvalifikáció, majd a nyolcmeccses alapszakasz abszolválása követte, így jutott el a magyar bajnok a Viktoria Plzen elleni párharcig, amelynek győztese a nyolcaddöntőben folytathatja szereplését. Az első meccs alapján ehhez a Ferencváros áll közelebb.

– Abszolút reális esélyt látok rá, hogy a Fradi továbbmenjen

– jelentette ki Szűcs Lajos. – Nem lesz könnyű a visszavágó, biztos vagyok benne, hogy felfokozott hangulatú mérkőzés várja a Ferencvárost. A csehek úgy gondolják, hogy az 1-0-s előny ledolgozható, megfordítható, így is mennek neki a visszavágónak. Szerintem a csehek otthon le fogják támadni a Fradit, lehet, hogy emiatt nagyobb területek lesznek a védelem mögött, és ezért a Ferencváros támadói úgy tudnak majd a cseh csapat védői mögé kerülni, hogy sikerül gólhelyzetet kialakítani. Sajnos a bajnokságban nem igazán jó a helyzetkihasználás, bízzunk benne, hogy a nemzetközi porondon ez másképpen lesz.

Gróf Dávid biztonságot ad a Fradinak

Az 51 éves, ma már a Pest vármegyei I. osztályban szereplő Vecsés kapusedzőjeként tevékenykedő, emellett utánpótláskorú kapusokkal is foglalkozó Szűcs Lajos elmondta véleményét a Ferencváros kapushelyzetéről is. Mindez azok után alakult ki, hogy a kapuban stabil pontnak számító Dibusz Dénes januárban megsérült – erre reagálva február elején a klub leigazolta Varga Ádám mellé Gróf Dávidot, aki Varga múlt csütörtöki, bemelegítés közben történt sérülése óta már kétszer is védett a Ferencvárosban.

Gróf Dávid a Viktoria Plzen ellen debütált másodszor is a Fradiban (Fotó: Mirkó István)

– Dibusz Dénes személyében az ország legjobb kapusáról beszélünk, hiánya nagy érvágás a csapatnak. Dénes hosszú évek óta a Fradi legmegbízhatóbb pontja, folyamatosan jó teljesítményt nyújt, jó kérdés, hogy meddig nyúlik el a sérülése – magyarázta Szűcs Lajos. – Mögötte van egy fiatalabb, tehetséges srác, Varga Ádám, aki balszerencsés módon a Plzen elleni első mérkőzés előtt megsérült. Gróf Dávid jó teljesítményt nyújtott a Plzen ellen, ő egy rutinos kapus, aki több nemzetközi mérkőzéssel a háta mögött megadja azt a biztonságot a Fradinak, amire szüksége van. A ferencvárosi vezetők a lehető legjobb megoldást választották az ő személyében, amikor Dibusz Dénes sérülése után kapust szerződtettek.