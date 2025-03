Dibusz Dénes már korábban visszatért volna – ezt mondta a válogatottbeli esélyeiről

Vasárnap, Debrecenben újra Dibusz Dénes nevével kezdődött a Ferencváros kezdőcsapata. Az együttes 34 éves csapatkapitánya még januárban, egy El-meccsen szenvedett sérülést, így kihagyta a zöld-fehérek legfontosabb nemzetközi találkozóit, valamint több bajnokit is, de kérdésessé vált a szereplése a magyar válogatott jövő heti, törökök elleni NL-rájátszásán is. A rutinos kapuvédő mostanra felépült, és hétfőn kiderült, hogy Marco Rossi továbbra is számol vele.

Dibusz Dénes mostanáig 41 alkalommal védte a válogatott kapuját (Fotó: Csudai Sándor)

Már a Plzen ellen visszatért volna

– Mit érzett, miután megtudta, hogy Marco Rossi számít önre a törökök elleni meccseken?

– Beszéltünk a múlt hétvégén, akkor a szövetségi kapitány elmondta, amit már korábban is nyilatkozott: ha egészséges, és hadra fogható leszek, akkor négy kapust fog behívni. Én mondtam neki, hogy elvileg hétfőn kezdek a csapattal edzeni. Nyilván azt nem tudtam, hogy a Debrecen ellen védek-e már, de úgy éreztem, hogy akkor már képes leszek teljes értékű munkát végezni. Mivel vasárnap végül én védtem, nem ért meglepetésként a meghívása, de természetesen nagyon örültem neki, hogy minden úgy volt, ahogy előzetesen megbeszéltük.

– Az elmúlt hetekben volt olyan pont, amikor már-már lemondott arról, hogy kerettag lehet?

– Nem, valójában én már szerettem volna a Plzen elleni mérkőzésre jól lenni, de sajnos az még korai volt. Megpróbáltam, de akkor még nem volt olyan állapotban a lábam. Onnantól kezdve az volt a legfontosabb, hogy minél előbb rendbe tudjak jönni, és fájdalom nélkül tudjak edzeni, ez pedig az elmúlt héten valósult meg.

Tudom, hogy egy nagyon fontos időszakban hagytam ki meccseket, ez után nyilvánvaló, hogy nem lehetnek vérmes reményeim a válogatott mérkőzésekkel kapcsolatban, de bármilyen formában is számít rám a kapitány, azért leszek ott, hogy segítsek a csapatnak.

– Egy tétmeccsel a háta mögött mi lehet a szerepe a behívott négy kapus közül?

– Most mindenki jobban játékban van nálam, de akármilyen szerepet is szán nekem a kapitány, azt legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Nagy meglepetés nem fog érni szerintem.

– Jól ismeri a szövetségi kapitányt – mit gondol, hogyan szerezheti vissza a helyét, amit most valószínűleg visszafoglal Gulácsi Péter?

– Meglátjuk majd, hogy miként alakul a jövő, az elmúlt időszakban sajnos mindkettőnket hátráltattak sérülések. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időkben a sérülések elkerülnek majd mindkettőnket, és sikeres Nemzetek Ligája-rájátszást, illetve vb-selejtezőket fogunk tudni abszolválni. Nagyjából szerintem mindegy, hogy ki áll a kapuban, egy a lényeg, hogy a csapat sikeres legyen és el tudjuk érni a legnagyobb célunkat, ami a világbajnoki részvétel.

Az elmúlt években Gulácsi Péter (balra) és Dibusz Dénes (jobbra) párharcát láthattuk a válogatott kezdőkapus pozíciójáért (Fotó: Árvai Károly)

Nehéz volt látni, hogy a Ferencváros nem hozza az eredményeket

– Mentálisan mennyire viselte meg a sérülés?

– Főként amiatt volt nehéz, mert a csapat sem hozta azokat az eredményeket, amiket vártunk magunktól és vártak tőlünk. A bajnokságban is lépéshátrányba kerültünk, az elmúlt heteknek gyakorlatilag az volt a fő kérdése, hogy sikerül-e lőtávolon belül maradnunk. Az elmúlt két forduló jól alakult számunkra, csökkenteni tudtuk a különbséget a Puskás Akadémiával szemben, de még nagyon távol állunk attól, amit szeretnénk elérni. Most minden idegszálával arra kell koncentrálnia az egész csapatnak, hogy a hátralévő mérkőzéseket meg tudjuk nyerni. Annak örülök, hogy legalább március elejére azt mondhatom, hogy felépültem és újra számíthatnak rám.

– Mennyire volt egyértelmű, magától értetődő, hogy ha felépül, visszatér a Ferencváros kapujába? Gyakorlatilag ez történt a Debrecen elleni meccsen.

– Nem tudom, hogy mennyire volt egyértelmű, igazából én igyekeztem bizonyítani a múlt héten, hogy rendben vagyok és készen állok, ha a vezetőedző úgy gondolja, hogy nekem szavaz bizalmat. Természetesen tudtam, hogy nem egy egyszerű szituáció ez, hiszen mégiscsak sérülésből jövök vissza, nincsen sok közös élménye velem az új vezetőedzőnknek, tehát az a fajta bizalmi viszony nem tudott kialakulni a pályán tapasztaltak nyomán, ami mondjuk egy olyan edzővel már kialakulhat, akinél már jó néhány mérkőzést játszottam. Ez kérdéses dolog volt, de örültem neki, hogy nekem szavazott bizalmat a hétvégi mérkőzésen, és azt gondolom, hogy összességében rendben is volt az egész találkozó, mind a csapat védekezését, mind pedig az én teljesítményemet tekintve. Jól zárt a hátsó alakzat, nem nagyon engedtük komoly helyzetbe kerülni a Debrecent. Ez mindenképpen pozitív visszatérés volt.

Magabiztosabb sikerekben bízik Dibusz Dénes

– Hogyan látja a konkurenciát a Ferencvárosban? Olyan talán még nem is volt, amióta ebben az együttesben véd, hogy egyszerre két riválisa is legyen.

– Az sosem baj, ha több opciója van a vezetőedzőnek. Sajnos a tavasz bebizonyította, hogy szükség is van erre, hiszen sajnos Varga Ádámmal mindketten kisebb kihagyásra kényszerültünk, így nagy szerencse volt, hogy Gróf Dávidot leigazoltuk. Szerintem ez egy teljesen egészséges és normális versenyhelyzet, de ebben a szituációban igazából nem volt más lehetőség. Már kevesebb mérkőzés van hátra azáltal, hogy az Európa-ligában nem folytathatjuk, így ha nem jönnek közbe sérülések vagy formahanyatlás, és természetesen a csapat is jól teljesít, akkor több mint valószínű, hogy a hátralévő mérkőzéseket többségében egyvalaki fogja levédeni. Bízom benne, hogy ez én leszek, de a legfontosabb az, hogy rendbe legyek és a csapat segítségére tudjak lenni.

– A debreceni sikerrel két pontra felzárkózott a Ferencváros a Puskás Akadémia mögött. Hogy érzi, ezzel egyenesbe jött a csapat?

– Eléggé nyögvenyelősen alakultak a találkozók az utóbbi hetekben, jó lenne végre egy olyan meccset játszani, aminek kicsit kevésbé körömrágós a vége. Úgy néz ki, ez most egy ilyen szezon, amikor nem sikerül olyan megnyugtató előnyöket kialakítani egy-egy mérkőzésen, hogy azzal utána tudjunk sáfárkodni. Most meg kell küzdenünk nagyon keményen minden egyes győzelemért, de ha ez az útja, akkor ez az útja.