A Ferencváros most ki tudta használni a Puskás Akadémia botlását

Nem lehet az állítani, hogy a Puskás Akadémia kíméletlen lenne a Ferencvárossal szemben. A felcsútiak egy hete kikaptak Diósgyőrben, mire a Fradi csak egy döntetlennel válaszolt, most pedig csak egy pontot szereztek Újpesten, így aztán a címvédő úgy lépett pályára Debrecenben, hogy tudta, ha nyer, feljön két pontra a legnagyobb vetélytársa mögé – igaz, az is nyilvánvaló volt, hogy vereséggel vagy döntetlennel a harmadik helyen zárja a fordulót, mert a Paks is megelőzi.

A Ferencváros mezőnyjátékosai közül csak Tóth Alex nem volt idegenlégiós Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A Loki egész más célokért küzd, a mérkőzés előtt az utolsó helyen állt, öt ponttal lemaradva a bennmaradást jelentő tizedik helytől. Ugyanakkor serkentőleg hathatott az önbizalmára, hogy ebben a bajnokságban egyszer sem kapott ki a Ferencvárostól, a decemberre halasztott 1. fordulóban hazai pályán 5-4-re győzött, a 12. körben a Groupama Arénában pedig 2-2-t játszott. A Fradi kapujába hosszú idő után visszatért a sérüléséből felgyógyult Dibusz Dénes, rajta kívül még Tóth Alex képviselte a magyar állampolgárokat a kezdőben, amelyben ott volt először a Liverpoollal Bajnokok Ligáját nyert Naby Keita is. A Debrecen ezen a téren kedvezőbb képet mutatott, öt honfitársunk is helyet kapott a kezdőcsapatban.

A Ferencváros akarata érvényesült

Jó és változatos volt az első félidő, mindkét fél gólra törően futballozott, de valamivel a Ferencváros játszott veszélyesebben. A játékrész derekén Saldanha hagyott ki hatalmas helyzetet, a 35. percben viszont gólpasszt adott, miután a bal oldalon becsapta Langot, az alapvonaltól centerezett, Pesic pedig öt méterről a hálóba bombázott.

Ezt követően a Debrecen derekasan harcolt az egyenlítésért, de továbbra is a Ferencváros ritkább ellentámadásai ígértek inkább gólt. Érződött, hogy melyik a sokkal jobb csapat, a címvédő a kezében tartotta az irányítást. A 78. percben Makreckis ajtó-ablak ziccerénél Hegyi Krisztián védett óriási bravúrral, ezt volt eddig a meccs legnagyobb helyzete. Hegyi amúgy nagyszerűen védett, nem rajta múlott a vereség. A hosszabbításban a játékvezető kiállította a vendégektől Romaót, de a Lokinak már nem volt ideje élni az emberelőnnyel. A Fradi nyert 1-0-ra, amivel két pontra feljött a Puskás Akadémia mögé, a Debrecen pedig az utolsó helyen várja a folytatást.