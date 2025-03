Hatott az Újpest szurkolóinak szigora, ennek az eredménynek a Paks és a Ferencváros is örülhet

Feszült hangulatban ért véget az Újpest legutóbbi, március 1-jén lejátszott, az MTK Budapest elleni, 5-1-re elveszített bajnokija, ennek azonban március 9-én, vasárnap már nyoma sem volt a Szusza Ferenc Stadionban. A kellemes, tavaszias kora délután kezdődő, Puskás Akadémia elleni meccs előtt élt a bizalom a szurkolók részéről, annak ellenére is kilátogatott 3807 néző, sőt, sokan szurkoltak is, hogy a csapat hat mérkőzés óta nyeretlen. Persze volt ennek is előzménye: a szurkolótábor képviselői a héten mindennap megjelentek az edzéseken, beszéltek a klubvezetéssel, Bartosz Grzelak vezetőedzővel és az érintett játékosokkal is. A vasárnap kilátogatók egy fontos változást máris észrevehettek: ezúttal nem a stadion hangjaként 24 éve szolgáló szpíker, Kristin László közölte a legfontosabb információkat, ő ugyanis egészségi okokból nem tudott részt venni a Puskás elleni találkozón.

Fölényben, de gól nélkül az Újpest

A meccsen eleinte meglepetésre a bajnoki pontversenyt a szombaton, Miskolcon nyerő Paksot három, míg a címvédő, 18 órától, Debrecenben pályára lépő Ferencvárost négy ponttal megelőző Puskás Akadémia védekezni kényszerült, támadott a vendéglátó, igaz, igazán veszélyes gólhelyzetig nem jutott el. Az első Puskás-helyzetre a 13. percig kellett várni, akkor Kerezsi Zalán beadása után Joao Nunes szabadított fel az érkező felcsúti játékos, Jonathan Levi elől. Az első próbálkozás hozta magával a többit: hamarosan húsz méterről Levi, majd a tizenhatos sarkától Kerezsi lőtt, de egyikük sem talált kaput. Újpesti részről George Ganea már igen a 25. minutumban, a megpattanó labda felülről súrolta a hálót.

Az első félidőben jobbára Pécsi Ármin kapuja előtt zajlottak az események (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A kezdeti puhatolózás után a játékész hajrájához közeledve újra rákapcsolt az Újpest, a 33. percben egy beadás után szögletre mentettek a vendégek, majd kettővel később Gergényi Bence lövését fogta Pécsi Ármin.

Harcoltak, küzdöttek az Újpest játékosai, a labdát is többet birtokolták, de ez a vezetés megszerzéséhez kevés volt, szünetre 0-0-s állásnál mehettek a csapatok.

Puskás-gól, majd hazai találat

A második félidő első nagy lehetőségéből máris gól lett. A Puskást erősítő Lamin Colley maradt bántóan egyedül a büntetőterületen belül, és a szerencse is a kezére játszott, Jonathan Levi megpattanó lövése után ugyanis Colley az 54. percben a kapuba talált, előnyhöz juttatva a bajnoki címre hajtó csapatát.

Nem sokáig örülhetett az előnynek a vendéggárda, az 59. percben a közelről eredményes Fran Brodic is betalált, 1-1-re módosítva az állást.

Küzdelmes hajrá

Ilyen előzmények után az utolsó fél óra teljesen nyílt küzdelmet ígért. A 65. percben az Újpestet erősítő Horváth Krisztofer lövését védte bravúrral Pécsi. A 73. minutumban a csereként beállt téli szerzemény, Milan Tucic próbálkozott egy emeléssel, de a húszéves Pécsi újfent hárított. A 78. percben az újpestiek kapujában álló Riccardo Piscitelli csak nagyot vetődött, de nem ért labdába Artem Favorov távoli lökete után. Mentek előre a győzelemért a hazaiak, ebben viszont benne rejlett az ellentámadás lehetősége a Puskás részéről, újabb fordulat azonban már nem történt: küzdelmes második 45 perc után 1-1, azaz pontosztozkodás lett a vége.

Az Újpest hét bajnoki óta nyeretlen, de szurkolói nem lehetnek elégedetlenek a csapat vasárnapi teljesítményével, a Puskás viszont így nem tudott jelentősen ellépni, jelenleg négy ponttal előzi meg a Paksot, és öttel a Ferencvárost úgy, hogy az FTC 18 órától még játszik ebben a fordulóban.