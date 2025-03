A PSG meglakolhat a molinók és a skandálás miatt, áll a bál Párizsban + videó

Nagy menetelésben van a Paris Saint-Germain. Luis Enrique csapata múlt kedden a Bajnokok Ligájában a 16 között idegenben 11-es párbajban kiverte a Liverpool csapatát, vasárnap pedig a Ligue 1 csúcsrangadóján hazai pályán 3-1-re nyert az Olympique Marseille ellen. A vendégek soraiban pedig ott volt az 50-szeres francia válogatott, vb-ezüstérmes Adrien Rabiot is, aki 2012 és 2019 között fontos láncszem volt a PSG-ben, ötször lett bajnok a fővárosiakkal. 2019 és 2024 között a Juventus csapatában játszott, a torinóiakkal egy bajnoki címet szerzett.

Adrien Rabiot (Marseille) és Lucas Hernández (PSG) párharca. Fotó: AFP

Rabiot tavaly szeptemberben szabadon igazolható játékosként érkezett az Olympique Marseille-hez, tegnap este pedig a PSG stadionjában lépett pályára, az örök rivális színeiben először itt. 2019-ben nem békésen távozott Párizsból, a középpályás és a PSG katari tulajdonosa, Nasszer al-Kelaifi nagyon összeveszett. Rabiot vasárnapi „látogatása” nem tetszett a hazai ultráknak, és olyan transzparenseket feszítettek ki, amelyekkel messze túllépték a jó ízlés határait. S nemcsak Adrien Rabiot volt a célkeresztben, hanem édesanyja, Veronique Rabiot is, aki tulajdonképpen fia ügynöke, és kemény tárgyalópartner. Amikor Adrien Rabiot elhagyta a PSG-t, a klub kemény magja megorrolt rá, és ezt most is kifejezésre juttatta. Az egyik transzparensen lényegében az állt, csak durvábban megfogalmazva, hogy a „prostitúció anyáról fiúra száll”. Egy másikkal azt tudatták, hogy az igazi férfiaknak a hűség, a prostituáltaknak az árulás marad, és amilyen az anya, olyan a fia is. De Veronique Rabiot-nak feltették a kérdést: „Vero, melyik az igazi apja? Dehu, Fiorese, Cana vagy Heinze?” És ezt is skandálták a drukkerek – korábbi PSG-sztárok neveit sorolva.

PSG ultras’ banner to Adrien Rabiot:



“Loyalty for men, betrayal for whores. Like mother, like son.” pic.twitter.com/EmrKaq1JTM — PSG Report (@PSG_Report) March 16, 2025

Rabiot és édesanyja is felháborodott, bajba kerülhet a PSG

Adrien Rabiot édesapja már nem él, és a játékos az Instagramon üzent a PSG arab ultráinak – a játékos őket sejti a támadások mögött:

– Ez egy anya és egy elhunyt apa sértegetése volt. Egy napon mindenért fizetni kell, és ezt nem viszitek magatokkal a paradicsomba.

Veronique Rabiot pedig ma bejelentette, hogy panaszt fog tenni a PSG szurkolói ellen.

– Fel vagyok háborodva, és nem értem, miért nem állították meg a mérkőzést – közölte Veronique Rabiot.

A liga fegyelmi bizottsága várhatóan szerdán eljárást indít a PSG és ultrái ellen, a klub is pórul járhat.