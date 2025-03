Magyar apa, magyar fiú – egy egész ország lázba jött a válogatott kerethirdetésekor

Hétfőn, akárcsak Magyarországon, a Feröer-szigeteken is megtörtént a labdarúgó-válogatott kerethirdetése. Ennek most már magyar vonatkozása is volt: Turi Géza Dávidot is ott találjuk a skandináv ország nemzeti együttesének tagjai között.

Turi Géza Dávid (kék mezben) március 22-én mutatkozhat be a feröeri válogatottban (Forrás: Facebook)

Turi Géza Dávid számára ez óriási megtiszteltetés

Nem véletlen, hogy az évek óta Feröeren élő Turiék most boldogságban úszva ünneplik gyermekük kerettagságát. Már az is óriási dolog volt, hogy a 23 éves játékos az angol negyedosztályban szereplő Grimsby csapatához tudott igazolni.

Érdemes megnézni azt a videót, amely akkor készült, amikor Turi Géza Dávid Angliába érkezett:

Édesapja, Turi Géza a Feröer-szigetek legismertebb magyar embere. Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy a ZTE csapatával bajnokságot nyert, sőt, az Old Traffordon is pályára léphetett a Manchester United elleni BL-selejtező visszavágóján. Turi Gézának két gyermeke született. Fiáról szól most ez a sztori, de Fanni lánya is focizik a szigeteken.

Az ifjabbik Turit 2021-ben Feröer legjobban cselező játékosának választották meg.

Ugyanebben az évben ő lett az ország legjobb fiatal focistája.

Ugyancsak ebben az esztendőben a PMFC-nél járt próbajátékon, de a szerződéséből nem lett semmi. Ma már talán ő sem bánja ezt.

Négy évet várt a feröeri állampolgárságra

Ahhoz, hogy most megkapja a válogatott meghívót, feröeri állampolgárrá kellett válnia. Az ifjabb Turi nagyon sokat várt erre a lehetőségre, négy éven át ment ez a küzdelem. A feröeri (dán) állampolgárság egyik feltétele ugyanis az volt, hogy a pályázónak életvitelszerűen és folyamatosan Feröeren kell élnie.

Ifjabb Turi korábban pont ezért nem vágott bele a légiós életbe, ugyanis akkor ez a folyamat megszakadt volna, s ezzel elveszti a lehetőségét annak, hogy megkapja a feröeri útlevelet.

Egy idő után az országban központi téma lett, hogy miért nem kapja meg az állampolgárságot a fiatal magyar. Még a tórshavni parlamentben is téma volt az ügye.

2024. október 24. nagy nap volt a Turi család életében. A dán bevándorlási és integrációs minisztérium hivatalos oldalán ekkor jelent meg a tény, hogy a a Feröer-szigeteki Eystur település lakója, Turi Géza Dávid megkapja a feröeri (dán) állampolgárságot. Ezzel minden korábbi adminisztratív akadály elhárult a külföldre való igazolás elől. Az októberi hír még csak egy előzetes tájékoztatás volt, 2024. december 19-én vált hivatalossá.

Elhárultak az adminisztratív akadályok

Innentől kezdve már nem volt akadálya annak, hogy Turi Géza Dávid a feröeri válogatott kerettagja legyen.

A skandináv csapat március 22-én Csehország ellen kezdi meg szereplését a 2026-os világbajnokság selejtezőjében.

Csehország mellett Montenegró, Gibraltár, valamint vagy a francia vagy a horvát csapat lesz még Feröer ellenfele a vb-selejtezőben.

Az új szövetségi kapitány számít a magyar játékosra

Eyðun Klakstein szövetségi kapitány szerint nagy erősítés a feröeri csapat számára Turi Géza Dávid jelenléte. A hír, hogy az Angliában focizó magyart behívták, az egész országban nagy visszhangot váltott ki. Minden feröeri újság említést tett erről, nem felejtve, hogy erre a pillanatra nagyon sokan nagyon régóta várnak.

Természetesen a Grimsby csapatánál sem feledkeznek el Turi Géza Dávid beválogatásáról.

Amennyiben a magyar focista március 22-én pályára lép Csehországban, bezárul előtte az a kapu, amely soha nem volt számára nyitva, azaz nem szerepelhet a magyar labdarúgó-válogatottban.

Az igazság az, hogy Marco Rossi soha nem is számolt vele, a realitás tehát az volt, hogy Turi Géza Dávid inkább a feröeri nemzeti tizenegy tagja lehet.

Neki ez volt az álma. És ez az álom március 22-én megvalósulhat.