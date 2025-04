A Győr korábbi válogatott játékosa a magyar csapat ellen kér buzdítást

A Ludwigsburg (akkor még Bietigheim néven) az előző idényben nagy meglepetésre jutott be a BL döntőjébe, ahol aztán a Győr ellen már nem volt ellenszere, a magyar csapat 30-24-es győzelemmel nyerte meg hatodszor a Bajnokok Ligáját. Miként részletes beharangozó írásunkban kitértünk rá, a Győr a most zajló évadban, a csoportkörben ugyancsak mindkétszer megverte a Ludwigsburgot, amelynek magyar játékosa is van, Faluvégi Dorottya.

Faluvégi Dorottya (balra) jókedvűen várja a Ludwigsburg–Győr BL-negyeddöntőt (Fotó: Marco Wolf / DPA)

Faluvégi Dorottyával kezdődött a fradista exodus Győrbe

Faluvégi pályafutása az FTC-ben indult, anno ő volt az első játékos, aki a Győr hívására elhagyta a Fradit (őt követve aztán ugyanígy döntött Győri-Lukács Viktória, Szöllősi-Schatzl Nadine és Háfra Noémi).

Faluvégi Dorottya 2019 és 2023 között négy évet húzott le Győrben, pechjére az ETO éppen ebben az időszakban egyszer sem nyerte meg a BL-t.

Megújult a Ludwigsburg játékosaként

Faluvégi Bietigheimban megújult, a csapat egyik erőssége, s a magyar kézilabda-válogatottban is ismét meghatározó szerepet játszik. Természetesen a német csapatban is szeretik. A jobbszélső intelligens játékos, diplomát is szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Természetesen a német nyelvet is tökéletesen elsajátította, s azért is kötődik a Ludwigsburghoz, mert a férje, Markus Kimmel is a német klub alkalmazottja.