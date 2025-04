A második félidőben nyerte meg a rangadót a Veszprém a Szeged ellen

A múlt vasárnapi kupadöntő és a Bajnokok Ligája negyeddöntő között "félúton" találkozott a magyar bajnokság alapszakaszában a One Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged. A mérkőzésnek, az alapszakasz végkimenetelét tekintve csak szegedi oldalról volt tétje, a Tisza-partiak még nyílt meccsben vannak a Ferencvárossal a döntőbe jutásért, ahova a veszprémiek a meccs előtt csak matematikailag nem jutottak még be. Bár a tét most kisebb volt, a rangadóhoz illő parázs hangulat és küzdelem garantált volt. Nem is okozott csalódást a szurkolóknak a két hazai topcsapat a 36-33-as veszprémi győzelmet hozó találkozón.

Hiába volt kisebb a tét, nem kímélték egymást a veszprémi és szegedi játékosok Fotó: Illyés Tibor/MTI

Javította a hibáit a Veszprém

Az elveszített kupadöntő után a veszprémiek hazai pályán, saját közönségük előtt akartak visszavágni legnagyobb hazai riválisuknak. A Magdeburg elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő előtt fontos volt, hogy újra lendületbe kerüljenek a rangadón, amihez javulniuk kellett játékban is.

A meccs kulcsa az volt, hogy a szünet után nagyon jól jöttünk ki az öltözőből, előnyt tudtunk kiharcolni és azt megtartottuk. Nagyon szerettük volna megnyerni a Magyar Kupát, de miután az nem sikerült, az volt a legfontosabb, hogy fel tudjunk állni erre a mérkőzésre. Ez sikerült, bebizonyítottuk magunknak is, hogy képesek vagyunk gyorsan megújulni. Javítottunk a hibáinkon, ebből az összecsapásból kell építkeznünk a jövő hétre, a Magdeburg ellen

– fogalmazott lapunk kérdésre Ligetvári Patrik, a Veszprém védőspecialistája.

Támadásban és védekezésben is javult a Veszprém játéka az elveszített kupadöntő után Fotó: Illyés Tibor/MTI

Amíg a kupadöntőben a szegedi kapuban Tobias Thulin bravúrjai döntő szerepet játszottak a Pick győzelmében, most az első félidőben egyik oldalon sem tudtak sokat hozzátenni a meccshez a kapusok. A két oldalon pályára lépő négy kapus közül Palasics Kristófnak ugyan a százalékos mutatója nem kiemelkedő, de a hat bemutatott védése döntő volt, a félidő közepén ez adott lehetőséget arra, hogy biztossá tegye az előnyét a Veszprém.

Jobban játszottunk, mint a kupadöntőben. A kiegyenlített első félidő után a fordulást követően Palasics Kristóf bemutatott néhány fontos védést, amivel előnybe kerültünk, és megérdemelten nyertük meg a rangadót. Innentől a fókusz a Magdeburg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen van

– értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Xavier Pascual, a veszprémiek vezetőedzője.

Precízebb játék kell a Szegedtől

A Szeged a PSG ellen és a kupadöntőben is bizonyította, hogy bármelyik európai élcsapat ellen képes nyerni. Azon a két találkozón a kevés hiba mellett, több kimagasló teljesítmény is segítette a csapatot, most ezt nem tudták megismételni a veszprémi arénában.

Jól küzdöttünk és nagyot harcoltunk, ugyanakkor a Veszprém ellen precízebben kell játszanunk, ha nyerni akarunk. Nem lehet úgy kezdeni a második félidőt, ahogy azt most kezdtük, a kupadöntőhöz képest kevesebb támogatást kaptunk a kapuból, de összességében nincs okunk szomorkodni. Meg kell néznünk, hogy hol hibáztunk és mennünk kell tovább, nagyon fontos mérkőzések várnak még ránk a szezonban

– összegezte a mérkőzés tanulságait után Bánhidi Bence, a szegediek csapatkapitánya.

A mérkőzés egészét nézve stabilabb és kiegyensúlyozottabb volt a Veszprém játéka, a Szeged többet hibázott Fotó: Illyés Tibor/MTI

A második játékrész közepéig nyílt volt a küzdelem, és ugyan a végén sem engedte el nagyon a Veszprémet a Szeged, nem tudtak megújulni a hajrára. A hazaiak előnye éppen elég volt arra, hogy ők irányítsák a végjátékot.

Megvolt az esélyünk a pontszerzésre, de a második félidőben a Veszprém előnybe került és a végén kényelmesebben tudtak játszani. Apró dolgok döntötték el a mérkőzést, Európa egyik legnehezebb idegenbeli pályáján jobban kell teljesíteni ahhoz, hogy nyerni tudjunk

– mondta Michael Apelgren, a Szeged vezetőedzője.

A Veszprém és a Szeged is Kölnbe pályázik

A két csapatra komoly erőpróba vár a Bajnokok Ligájában a következő két hétben. A Veszprém kezdi hamarabb a negyeddöntőt, szerdán este a német Magdeburg otthonában lépnek pályára. A Szeged valamennyivel kényelmesebb helyzetben van, nekik nem kell utazniuk, és egy nappal később, csütörtökön a Pick Arénában fogadják a Barcelonát. A visszavágót mindkét csapat május első napján játssza, a tét a kölni négyes döntő.

A találkozó után Ligetvári Patrik és Bánhid Bence értékelt kameránk előtt.