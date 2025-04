Most összejött a Veszprémnek, az idényben először nyert a Szeged ellen

Michael Apelgren a kupadöntőhöz hasonlóan most is folyamatosan változtatott a taktikán, a vasárnap sikeresen alkalmazott hét a hat elleni és kétirányítós játékkal is próbálkozott. Most ez kevésbé vált be, a veszprémiek a félidő felénél egyenlítettek, négyszer találtak sorozatban a kapuba, gólt nem kaptak, amivel megint kettővel veszettek.