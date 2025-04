Ütés, piros lap és vér a Szeged és a Veszprém kupadöntőjén

Mindkét döntős csapat végig vezetett az elődöntőben, de ameddig a Veszprém teljesítménye meggyőző volt a Tatabánya ellen, addig a szegediek igencsak döcögősen játszottak a Gyöngyös ellen. A két csapat huszonnegyedik egymás elleni kupadöntőjére készült, ami egyben a kétszázadik Veszprém–Szeged rangadó volt, az örökmérleg nyomasztó veszprémi fölényt mutat, a találkozó előtt a bakonyiak 137 győzelemnél jártak, a hét döntetlen mellett a Szeged csupán 55 alkalommal nyert. Az OTP Bank-Pick Szeged a legjobb összeállításban lépett pályára, a One Veszprémből Jehia el-Dera és Mike Jensen hiányzott. Bár nem volt telt ház a mérkőzésen, a hangulatra nem lehetett panasz, ahogy az a derbiken megszokott, hatalmas hangpárbajt vívott a két szurkolótábor.

Feszült volt a hangulat a pályán, mindkét oldal kőkeményen védekezett, olykor a kelleténél talán keményebben is (Fotó: Flajsz Péter Gergő/24 Óra)

A PSG elleni formáját mutatta a Szeged a meccs elején

A szegediek kezdték higgadtabban a mérkőzést, Tobias Thulin a kapuban, amit lehetett, mindent megtett, elől pedig Mario Sostaric volt elemében, biztos kézzel értékesítette a hétmétereseket, de akcióból is a kapuba talált. A 10. percben már 7-2-re vezetett a Pick, nem csoda, hogy Xavier Pascual időt kért, de nem tudta felrázni csapatát.

A 13. percben tovább nőtt a címvédő gondja, Ligetvári Patrik fejre irányuló ütésért piros lapot kapott. A félidő felénél a veszprémiek mindössze négyszer találtak a kapuba, ami negatív rekord a szezonban. Rendkívüli volt, amit a Pick védekezésben nyújtott, negyedóra alatt mindössze hét veszprémi lövés jutott el a kapuig, ráadásul abból hármat Tobias Thulin hárított.

Gyorsított a játékán a Veszprém, ami pillanatok alatt meglátszott az eredményen is, háromra csökkent a különbség, amikor Michael Apelgren időt kért. A felzárkózást ugyan sikerült ezzel megállítania, de két-három gólos különbség beragadt a két csapat között. A Szeged hét a hat elleni játékra állt át a félidő hajrájára, de különbség nem változott a dudaszóig, 15-12-es Pick vezetéssel mentek pihenőre a csapatok.

A szegediek védekezésének nem találta ellenszerét a Veszprém (Fotó: Flajsz Péter Gergő/24 Óra)

Csak megszorítani tudta a Veszprém a Szegedet

A térfélcsere után őrizni, sőt még növelni is tudta előnyét a támadásait türelmesen, hosszan szövő Szeged. Tobias Thulin továbbra is kitűnően védett, így ha támadásban egy-egy hiba be is csúszott a Picknél, a veszprémiek nem tudták csökkenteni a különbséget.

A félidő felénél Bánhidi Bence és Ludovic Fabregas fejelt össze, a szegedi beállóst ketten támogatták le a pályáról, a Veszprém francia légiósának a szája és az orra is vérzett. Mindketten a kispadon igyekeztek mielőbb túltenni magukat a történteken, később visszatértek a pályára. Az eset után megítélt hétméterest Palasics Kristóf kivédte, amivel lehetőséget kínált arra, hogy egyre zárkózzon csapata, de támadásban hibáztak, a közte egy helyett gyorsan lett ismét közte három.

Az 52. percben egyre csökkent a különbség, majd az 53. percben Már Elísson egyenlíteni tudott, a meccsen először tudott némi fölényt kiharcolni a Veszprém. Az 55. percben Mario Sostaric kapott kétperces kiállítást döntetlen állásnál, de nem sikerült fordítania címvédőnek, sőt, mielőtt lejárt a kiállítás, Nedim Remili csapott oda Bodó Richárdnak, így a Szeged is emberelőnyben próbálkozhatott. Alig fél percig volt így, merthogy Gleb Kalarash is keményebben védekezett a kelleténél Szergej Koszorotovval szemben, amiért a játékvezetők piros lappal a lelátóra küldték. A vége előtt 50 másodperccel egygólos szegedi előnynél Tobias Thulin megfogta Gasper Marguc ziccerét, a túloldalon Sebastian Frimmel viszont betalált, amivel eldöntötte a Magyar Kupa sorsát, 31-30-ra nyerve a döntőt.

A szegedi szurkolók 2019 után ünnepelhettek ismét Magyar Kupa-győzelmet (Fotó: Flajsz Péter Gergő/24 Óra)

A szegediek nyolcadik alkalommal nyerték meg a Magyar Kupát, a veszprémiek hat év után kaptak ki a hazai kupadöntőben. A dobogó harmadik fokára a Gyöngyös elleni bronzmeccset 34-29-re megnyerő Tatabánya állhatott.