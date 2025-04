A címvédő győriek kitömnék a BL idei legjobb kapusát a Final Fourért

Szombaton délután megteheti az első lépést a BL-címvédő Győri Audi ETO KC afelé, hogy ismét bejusson a május végén, a budapesti MVM Dome-ban rendezendő négyes döntőbe. A győriek nem az ismeretlenbe mennek, ugyanis alig valamivel több, mint egy év alatt háromszor találkoztak mostani, negyeddöntős ellenfelükkel, a német HB Ludwigsburggal. Tavaly a német klub még Bietigheim néven hatalmas meglepetésre bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Nézzük az elmúlt három egymás elleni meccs eredményét a győriek szempontjából:

Minden a győriek sikere mellett szól

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy a két csapat eddigi meccsein valamennyi találkozón győri győzelem született akkor jogosnak tarthatjuk a fogadóirodák azon lépését, hogy győri győzelem szinte alig fizetnek. Amíg a Tippmix Pro 1.21-es oddsot ad a címvédő sikerére – a német csapatéra viszont 5.75-öt –, addig a Vegas.hu győri győzelem esetén 10 forintra 12-öt fizet, míg ugyanez a Ludwigsburg sikere esetén 10 forintra 50 forint a nyeremény. Ráadásul a csoportkörben amíg

a győriek mindössze három pontot veszítettek és csoportelsőként jutottak a legjobb nyolc közé, addig a német gárda mindössze hét győzelmet tud felmutatni az eddigi tizenhat meccsén, beleértve a Krim Ljubljana elleni playoff-párharcot is.

Ezzel együtt szó sem lehet arról, hogy Per Johansson csapata lazára vehetné a figurát, már a szombati, idegenben megvívandó találkozón a maximumot kell nyújtania a győrieknek. Ami a játékosok eddigi teljesítményét illeti, a címvédő Győr holland jobbátlövője, Dione Housheer vezeti a házi góllövőlistát 70 találattal, és bizony szükség is lesz a gólerős játékára, ha a zöld-fehérek idegenben is nyerni szeretnének.

Per Johansson kemény meccsre számít a Ludwigsburg elleni BL-negyeddöntőben Fotó: gyorietokc.hu

Kemény meccsre számít Per Johansson

– A Ludwigsburg megmutatta, hogy igazán jó csapat, Tavaly döntős volt, és ebben a szezonban is figyelemre méltó teljesítményt nyújt, idegenben legyőzte például a dán Esbjerget és a francia Brestet is. Nagyon jó meccset játszottunk ellenük, amikor legutóbb Győrben jártak, de természetesen ők is tanulnak ezekből a hibákból.

Gyors tempójú kézilabdát játszanak, jó lövőik és betörő játékosaik vannak, valamint egy igazán jó svéd kapusuk, Johanna Bundsen.

Azt hiszem, az eredményeik önmagukért beszélnek, szóval kemény meccs lesz, de győzni szeretnénk – mondta a klub hivatalos honlapján a negyeddöntő első felvonása előtt Per Johansson, a győriek vezetőedzője.

Svéd csodakapus kontra győri átlövők

A magyar válogatott Eb-bronzérmes klasszisát, Faluvégi Dorottyát is a soraiban tudó Ludwigsburg története során másodszor – és egymást követő második szezonban – jutott be a negyeddöntőbe. Ráadásul náluk véd a Bajnokok Ligája idei kiírásának legjobb kapusa Johanna Bundsen személyében. A svéd hálóőr ugyanis az első játékos az idei kiírásban, aki átlépte a 200 védéses határt:

Bundsen 16 mérkőzésen 203 védést jegyez, ami közel 34 százalékos védési hatékonyságot jelent.

Egy biztos, a német csapat nagyon készül, és a közösségi oldalukon is azt kéri a klub három játékosa – köztük például Faluvégivel –, hogy minél többen jöjjenek ki az MHP Arénába és bíztassák a csapatot.

A Győrt csak a Fradi győzte le október óta

Egy biztos, a baden-württembergiek nincsenek rossz formában, hiszen ahogy az elmúlt évben, ezúttal is inkább tavasszal megy a szekér nekik, hiszen zsinórban másodszor jutottak a legjobb nyolc közé az európai elitligában. Ugyanakkor a győriek sincsenek rossz formában, hiszen a tavaly októberben az Odense ellen elszenvedett vereség után egészen mostanáig

27 meccset játszottak, melyből 25 alkalommal nyertek, csak a Ferencváros tudta kétszer is legyőzni őket.

– Nagyon izgatott vagyok a párharc miatt, hiszen a világ legjobb csapata ellen játszunk, és örülünk, hogy újra felvehetjük a versenyt Győrrel. Jól játszottunk hazai pályán a csoportmeccsünkön, de idegenben rengeteget hibáztunk, amin most javítanunk kell. Nem lesz egyszerű dolgunk, mert minden poszton legalább két világklasszis játékosuk van. A csapatunkból mindenkinek világszínvonalú teljesítményt kell nyújtania, különben nincs esélyünk még a szoros meccsre sem – mondta a német klub honlapján Jakob Vestergaard, a HBL vezetőedzője.

Ludwigsburg bravúrra készül a Győri Audi ETO KC ellen Fotó: Marco Wolf / hb-lb.de

Játszhat-e Nze Minko?

Nagy kérdés, hogy a kisebb végtagi keringési problémával küzdő győri irányító, Estelle Nze Minko vajon pályára léphet-e, ugyanis április elején az orvosi stáb néhány hetes pihenőt javasolt a francia sztárnak, aki emiatt kihagyta a francia válogatott múlt heti összetartását. Az orvosi stáb folyamatosan figyelemmel kíséri az állapotát, javaslataik alapján derül ki, pontosan mikor térhet vissza a pályára. Ha igazak a hírek, esetleg az április 26-i győri visszavágón már a csapat rendlkezésére állhat.

A BL negyeddöntőjében érdekelt másik magyar csapat, a Ferencváros a dán Odense ellen lép pályára, a vasárnap délután kezdődő mérkőzéssel kapcsolatban itt írtunk. Mindkét találkozót a Sport1 TV élőben közvetíti.

Amikor a német Ludwigsburg utoljára játszott a győriekkel: