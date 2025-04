Ezt üzente Jürgen Klopp, miután a Liverpool megnyerte a bajnokságot

Bár Jürgen Klopp 2024 nyarán elhagyta a klubot, így idén már nem ő vezette sikerre a Liverpoolt, vasárnap, miután a csapat megnyerte a Premier League-et, az ő nevét is zengték az Anfield lelátói. Erről az utódja, Arne Slot gondoskodott, aki a Tottenham ellen 5-1-re megnyert mérkőzése után Klopp korábbi gesztusát viszonozva énekelt neki.

Klopp-pal nyerte meg a 19. bajnoki címet, Slottal a huszadikat a Liverpool (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Klopp elmondhatatlanul boldog a Liverpool bajnoki címe miatt

Várható volt, hogy valamilyen formában hamarosan a német edző is megemlékezik a Liverpool sikeréről, ez hétfő délután meg is történt. Klopp az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen a csapat játékosai és az edzői stáb tagjai összekapaszkodnak és a szurkolókkal együtt a klub méltán híres himnuszát, a You’ll Never Walk Alone-t éneklik.

Nagyon hálás vagyok a múltunkért, elmondhatatlanul boldog a jelen miatt, és rendkívül derűlátó a jövőt illetően. Gratulálok, YNWA

– majd mint a leveleiben és a meccsprogramokban, a „Thank You Luv”-val (köszönöm, szerelmem) köszönt el.