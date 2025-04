Légiósok: Szoboszlai Dominik bajnok lett, Sallai Roland gólokat lőtt

Szoboszlai Dominik bajnok lett a Premier League-ben – ez a magyar légió legnagyobb híre nemcsak ebben a fordulóban, hanem ebben az évben. A Liverpool azzal a tudattal fogadta a Tottenhamet vasárnap délután, hogy ha nem kap ki, akkor már behozhatatlan lesz az előnye a tabella élén, de nem centizte ki: 5-1-re nyert, és ünnepelt az Anfield Road, Szoboszlai két gólpasszt adott, a 68. percben lecserélték . A PL másik magyarja, Kerkez Milos ezúttal is kihagyhatatlan volt a Bournemouthból, amely hazai pályán úgy játszott 1-1-et a Manchester Uniteddal, hogy az utolsó húsz percet emberhátrányban küzdötte végig, és a győzelem a 96. percben csúszott ki a kezéből.

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott Luis Díaznak. Fotó: AFP/Paul Ellis

Az angol másodosztályban, a Championshipben két forduló is lezajlott a múlt héten. A Blackburn Rovers hétfőn 1-0-ra nyert Sunderlandben, majd szombaton otthon 2-1-re legyőzte a Watfordot, a kapuját mindkétszer Tóth Balázs védte. Callum Styles eltiltás miatt kihagyta a West Bromwich Albion 3-1-re elveszített meccsét a Derby County ellen, Cardiffban viszont visszakerült a csapatba, a végeredmény 0-0 lett. A Plymouth Argyle előbb 3-1-re felülmúlta a Coventry Cityt, majd nyert 2-1-re a Preston North End vendégeként, Szűcs Kornél mindkét mérkőzést végigjátszotta. A harmadik osztályban Schön Szabolcs hétfőn nem volt tagja a Bolton keretének, szombaton viszont kezdőként 78 percet kapott a Peterborough stadionjában ahol 1-1 lett az eredmény.

Egy magyar légiós kiesett az élvonalból

A német élvonalban az RB Leipzig a sérült Gulácsi Péter és Orbán Willit nélkül súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett Frankfurtban. A Wolfsburg otthon kapott ki 1-0-ra, Dárdai Bence kezdőként 78 percet kapott. Az Union Berlein Schäfer Andrást végig bevetve 1-1-et ért el Bochumban. A másodosztályban a Braunschweig a Regensburg vendégeként játszott 1-1-et, Szabó Levente a szünetben állt be, a Hertha is 1-1-re végzett a Megdeburgot fogadva, Dártai Márton végig a pályán volt, ifjabb Dárdai Pál nem került be a keretbe. És 1-1 lett a Münster meccsének a végeredménye is, a sérült Németh András nem játszhatott a Darmstadt ellen.

Az olasz első osztályban, a Serie A-ban Balogh Botondot a kispadon jegelve győzte le a Parma 1-0-ra a Juventust. A második vonalban a Spezia 2-2-t ért el a Frosinone stadionjában, Nagy Ádám kezdett, és a 84. percben cserélték le. A francia élvonalban a Le Havre hazai pályán egy pontot szerzett a Monaco elleni 1-1-gyel, Loic Nego végigjátszotta a meccset. A spanyol La Ligában a Girona otthon kapott ki 3-1-re a Betistől, Yaakobishvili Antal kispadozott, akár csak néhány nappal később Nikitscher Tamás a Valladolidban, amely 5-1-es vereséget szenvedett szintén a Betistől, és ezzel már matematikailag is kiesett a másodosztályba.

Sallai Roland a gólját ünnepli a Galatasaray bajnoki meccsén Fotó: ANADOLU/Arife Karakum

Svájcban A St. Gallen Csoboth Kevint a 80. percben bevetve 1-0-ra legyőzte a Siont. Az osztrák bajnokság felsőházában a Rapid Wien Bolla Bendegúzzal a csapatban 2-1-es vereséget szenvedett Linzben, majd 0-0 lett a visszavágó Bécsben, Bolla azt is végigjátszotta; az alsóházban pedig a Grazer AK otthon kikapott 3-0-ra a Hartbergtől, Jánó Zétény kezdett, a 66. percben lecserélték, Kleinheisler László szintén kezdett, a 17. percben sérülés miatt le kellett cserélni, majd 1-1-et játszott Hartbergben, ekkor Jánó Zétényt a 61. percben lecserélték, Kleinheisler László sérült.

Sallai Roland végre formába lendült

Belgiumban Szalai Attila sérült, ezért nem játszik a Standard Liege-ben. A Török Kupa elődöntőjében a Galatasaray 5-1-re lelépte a Konyasport, Sallai Roland végre ismét szélsőt játszhatott, és ezt két góllal hálálta meg. Vasárnap a bajnokságban is 5-1-re nyert a csapat, ezúttal az Eyüpspor otthonában, Sallai Roland szerezte az első gólt, és végig a pályán maradt; a Rizespor pedig Mocsi Attilával a védelmében 1-0-ra kikapott a Kayserispor vendégeként. Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a Sporting Kansas City 2-1-es kudarcot vallott az FC Cincinnati stadionjában, Sallói Dániel kezdőként 73 percet kapott, a Columbus Crew pedig Gazdag Dániellel a soraiban 2-1-re legyőzte otthon a San Jose Earthquakes együttesét.