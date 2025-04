Magyar légió: Szoboszlai az egyik véglet, Rossi nem örül a másiknak

Nem kétséges, mi a legfontosabb: Szoboszlai Dominik a Liverpool tagjaként már most vasárnap bajnok lehet. Szerdán a csapat egyetlen, papíron még veszélyes üldözője, az Arsenal hazai pályán csak 2-2-t játszott a Crystal Palace-szal, így most az a helyzet, hogy ha a Liverpool az Anfield Roadon nem kap ki a Tottenhamtől, akkor a lefújás pillanatában már kezdődhet is a fieszta. Persze, a Premier League-ben sohasem lehet biztosra menni, ráadásul a Tottenham már tét nélkül léphet pályára, sem előkelő helyezésre, sem a kiesésre nincsen esélye. Ha feltéve, de nem megengedve legyőzné a Liverpoolt, akkor Szoboszlaiék a következő fordulóban a Chelsea vendégeként érhetnek célba, utána pedig, a 36. fordulóban éppen az Arsenált fogadja majd – remélhetően és nagy valószínűséggel már bajnokként.

Kerkez Milos a magyar légió egyik legtekintélyesebb tagja lett a Premier League-ben. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Maradva a PL-nél, Kerkez Milos a Bournemuthszal öt körrel a vége előtt a 8. helyen áll, eggyel a Konferencialiga-selejtezőt érő pozíció mögött, ám azon az Aston Villa nyolc ponttal előzi meg, akár csak a Chelsea a hatodikon, amelyik viszont Európa-liga-főtáblát ér. Papíron tehát Kerkezék még kiléphetnek a nemzetközi porondra, de ennek a valószínűsége roppant csekély, a klub alighanem így sem elégedetlen, hiszen az eredeti célja a biztos bennmaradás, és a Bournemouth már akkor sem tudna kiesni, ha akarna.

Még mindig Anglia, de már a másodosztály. A Championshipben Tóth Balázs csapata, a Blackburn Rovers áll a legelőkelőbb helyen a magyar érdekeltségűek közül, kilencedikként négy pont a lemaradása a rájátszást jelentő hatodik pozíciótól, és ha le is győzi előbb a Watfordot, majd a Sheffield Unitedet idegenben, előtte több csapatnak kellene betliznie az üdvösséghez. Callum Styles és a West Bromwich Albion a tizedik, és hat pont a távolsága a playofftól, ez pedig minimális matematikai esélyt ad számára, ami a gyakorlatban nulla.

Szurkolni a Plymouth Argyle-nek érdemes még, Szűcs Kornél csapata ugyan utolsó a tabellán, de mindössze három pont választja el a bennmaradástól, amelyhez elsősorban a Derby Countyt kellene behoznia, viszont már nem hibázhat idegenben a Preston és otthon a már a PL-be feljutott Leeds United ellen.



Az angol harmadik vonalban, a League One-ban Schön Szabolcs klubja, a Bolton Wanderers 66 ponttal a nyolcadik, a rájátszáshoz két forduló alatt meg kellene előzni az egyaránt 72-72 pontos Readinget és Leyton Orientet, ennek nem túl nagy a valószínűsége.

Az RB Leipzignek fel kell kötnie a nadrágot

A német Bundesligában az Union Berlint sokáig fenyegette a kiesés réme, ám Schäfer Andrásék a tavasszal összeszedték magukat, jelenleg 13 ponttal távolodtak el a végzetes pozíciótól, és ezt négy forduló alatt már nem lehet elvesztegetni sem. A tabella első fertályában Gulácsi Péter és Orbán Willi csapata, az RB Leipzig a Bajnokok Ligájáért harcol, éppen a még azt érő negyedik helyen várja 49 ponttal a folytatást,

de a nyakában liheg a 48 pontos Freiburg, a 47 pontos Mainz, de nyilván reménykedik még a 45-45 pontos Dortmund és Werder Bremen is. A lipcseiek még mennek Frankfurtba és Brémába, fogadják a Bayern Münchent és a Vfb Stuttgartot, azaz fel kell kötniük a nadrágjukat.

Dárdai Bence Wolfsburgja most 12., számára már nincsen tét.

A német másodosztályban is négy kör hiányzik a bajnokság végéhez. A Hertha, Dárdai Márton és ifjabb Dárdai Pál együttese a kiesést már megúszta, az osztályozó elkerüléséhez egyetlen pontra van szüksége, azt biztosan megszerzi, és akkor nem érheti utol a Németh Andrást ritkán bevető 16. Münster. A Braunschweig egy hellyel áll előrébb, Szabó Leventéék előnye az osztályozótól öt, a kieséstől hét pont, azaz nem dőlhetnek hátra, de az esélyeik kiválók.

Balogh Botond az egyetlen magyar légiós az olasz élvonalban, és van esély rá, hogy az is maradjon. Fotó: NurPhoto/Loris Roselli

A Serie A-ban a Parma szerdán Balogh Botondot a kispadon tartva 1-0-ra legyőzte a Juventust, és ezzel a tabellán fellépett a 15. helyre, és hat ponttal eltávolodott a már kieső 18. pozíciótól. Öt meccse van még a bennmaradás biztosítására, a hétvégén a Lazio vendége lesz, utána fogadja a Comót, megy az Empolihoz, vendégül látja az aranyesélyes Napolit, végül az Atalanta otthonában zárja az idényt, és ez nem ígérkezik könnyű menetnek. Az olasz másodosztályban is öt kört rendeznek még meg, és a sérüléséből visszatért Nagy Ádámot újra gyakran bevető Spezia a harmadik jelenleg, hét ponttal lemaradva a feljutást érő második helytől, ugyanakkor kilencpontos előnyt kell megőriznie a rájátszáshoz.

Sallai Roland duplázhat Törökországban, Nikitscher

A francia élvonalban Loic Nego csapata, a Le Havre az osztályozós 16. helyen várja az utolsó négy fordulót, de ugyanúgy 27 pontja van, mint a mögötte már kiesőként álló St. Etienne-nek, az előtte helyezkedő Angers pedig hárommal előzi meg. Komoly teljesítményre lesz szüksége a biztos bennmaradáshoz, hiszen otthon a Monaco és a Marseille, idegenben pedig az Auxerre és a Strasbourg áll még az útjában.

Ha nem szerződik a nyáron magyar futballista a spanyol élvonalba, akkor a La Liga magyar légiós nélkül marad. Nikitscher Tamás csapata, a Valladolid csütörtökön este a Betis vendége volt, a magyar középpályást a kispadon jegelve 5-1-re kikapott, amivel már papíron is kiesett, a csapatnak a szép búcsú is nehezen adatik meg. Nikitscher Tamás spanyol szerződését anno a felfedezője, Marco Rossi is üdvözölte, kérdés, a másodosztályból kap-e majd meghívót a termetes középpályás.

Az osztrák Bundesliga alsó- és felsőházában is még öt-öt forduló van hátra, és nem érdemes az előbbiben a Rapid Wien (Bolla Bendegúz), az utóbbiban pedig a Grazer AK (Kleinheisler László, Jánó Zétény) esélyeit latolgatni, annyira szoros a mezőny, hogy még bármi lehet.

Svájcban az osztályozó csoport (7–12. helyezettek) élén áll Csoboth Kevin csapata, a St. Gallen, és öt fordulóval a vége előtt ki már semmiféleképpen sem eshet, matematikailag még visszacsúszhat az osztályozót jelentő helyre, de ennek a gyakorlatban nincsen esélye, ha csak egyetlen pontot szerez, akkor már matematikailag sem lesz.

Törökországban Sallai Roland együttese, a Galatasaray a héten jutott be a kupa döntőjébe, amelyhez kellett a magyar válogatott játékos két gólja is, és a bajnokságban is közel áll az aranyéremhez. Hat kör van még hátra, csak a második helyezett Fenerbahcénak van esélye letaszítani a tabella éléről, ehhez öt pont hátrányt kellene ledolgoznia. Mocsi Attila a Rizespor tagjaként még izgulhat, mert mindössze három pont választja el a legjobb kiesést jelentő pozíciótól.