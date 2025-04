Dárdai Pál bizalmasa kitálalt – mi a fene történik a feltámadó Herthánál?

Másfél hónappal ezelőtt még valószerű forgatókönyvnek tűnt, hogy a Hertha akár ki is eshet a német másodosztályból, hiszen a 25. forduló után a 14. helyen állt, mindössze három ponttal megelőzve a már osztályozós helyen álló Braunschweiget. Azóta néhány hét alatt nagyot fordult a világ Berlinben, hiszen a két éve Dárdai Pál vezetésével még élvonalbeli csapat meglódult felfelé: a legutóbbi öt bajnokijából négyet megnyert, egyszer ikszelt, és a szégyenteljes kiesés esélye máris csekéllyé vált, a Hertha immáron 11 pontra ellépett a veszélyzónától.

Dárdai Márton és Florian Niederlechner ünnepli a Hertha győztes gólját az Ulm ellen. Fotó: DPA

Vasárnap az Ulm otthonában nyert fordulatos meccsen a Hertha, amely hátrányból fordított Fabian Reese duplájával, a hazaiak kiegyenlítettek, majd a 84. percben Florian Niederlechner szerezte a 3-2-es győzelmet jelentő gólt. A 34 éves támadó ezután gyakorlatilag bejelentette, hogy ezek az utolsó meccsei a Hertha mezében, az idény végén lejár a szerződése, és nem marad. De nem Niderlechner távozása az egyedüli fejlemény Berlinben.

Németországban úgy vélik, nyugtalanság van a színfalak mögött

Bejelentette a lemondását Andreas „Zecke” Neuendorf, aki az akadémia és a profi keret igazgatójaként dolgozott, a vezetőség fontos tagja volt. S jóval több annál, Neuendorf igazi „ősherthás”, játékosként több részletben összesen 196 meccsen viselte a csapat mezét, akkoriban lett közeli barátja Dárdai Pálnak, 2015 óta pedig különböző szerepkörökben dolgozott a klubnál mostanáig. Többek között volt az első csapat másodedzője is Dárdai Pál stábjában.

Neuendorf lemondása, legalábbis annak az időzítése igencsak váratlan volt annak fényében, hogy a Hertha éppen feltámadt: a Bundesliga II legutóbbi öt fordulójában a berliniek szerezték a legtöbb pontot a mezőnyben.

A fontos vezetőségi tag lemondását a német szaklap, a Kicker egyfajta kitálalásként értékelte, azt írták, hogy nyugtalanság van a berlini színfalak mögött.

„Ez a döntés nem volt könnyű számomra, mert a Hertha BSC az én csapatom. Az elmúlt néhány év nagy kihívást jelentett a klubnak és személy szerint nekem is. Meg vagyok győződve arról, hogy az általunk választott út a helyes, és erőt kívánok a Herthának, hogy ezen az úton haladjon tovább. Csak mostantól nélkülem” – idézik a távozó Neuendorf közleményét.

Ez van a háttérben: miatta kellett távoznia Dárdai Pál bizalmasának?

Azért is meglepő a döntés, mert a Hertha nemrég, tavaly októberben hosszabbította meg Neuendorf és Benjamin Weber sportigazgató szerződését 2027-ig, hogy nyugodtan folytathassák a megkezdett munkát. Csakhogy az igazgatótanácsban nem mindenki volt elégedett, ami a másfél hónappal ezelőtti eredményekig teljesen érthető is volt. Átszervezéseket terveznek, de arról viták vannak, hogy ezek milyen mértékűek legyenek. Mindenesetre ez vezethetett Neuendorf lemondásához.

És könnyen lehet, hogy az övé csak az első porba hulló fej volt Berlinben, a Kicker információi szerint ugyanis a Hertha Jonas Boldt szerződtetését tervezi a nyártól, aki legutóbb a Hamburg sportigazgatója volt, és ő szervezheti újjá a csapatot.

Akárhogy is lesz, nagy kihívás vár a klub vezetőségére a nyáron. A Hertha a 2023-as, Bundesligából való kiesése után a második idényét tölti a másodosztályban, és egy pillanatra sem volt reális esélye a visszajutásra az élvonalba. A csapatnál uralkodó fejetlenséget jelzi, hogy ez alatt a nem egészen két év alatt Stefan Leitl már a harmadik edző a kispadon.

A Bundesliga II alternatív tabellája az elmúlt öt forduló eredményei alapján, az élen a Hertha. Forrás: Fussballdaten.de

Az első másodosztályú évet Dárdai Pál még végigcsinálta, a kilencedik helyen végzett, aztán a helyére hozott Cristian Fiéllel katasztrofálisan teljesített az együttes, most pedig Leitl a tűzoltó, akinél már az siker, hogy a legutóbbi öt forduló jó teljesítményével a 11. helyre felhozta a Herthát.

Mi lesz a Dárdai fiúk sorsa a forrásban lévő Herthánál?

Nem csoda, hogy a türelem több fiatal játékosnál fogyóban van, akiknek az élvonalban is lehetne helyük, és úgy érezhetik, csak az idejüket vesztegetik a Herthánál. Ebbe a körbe tartozik mindenek előtt Ibrahim Maza (12 millió euró) és Fabian Reese (négyillió euró), akik Dárdai Pál felfedezettjei voltak, és ők a keret két legértékesebb tagja. És bizony idevehetjük a magyar válogatott és a berlini klub 23 éves alapemberért, Dárdai Mártont is, aki iránt a hírek szerint vannak élvonalbeli érdeklődők.

Az új vagy megújuló vezetőségnek róluk is dönteniük kell, ahogy a legidősebb Dárdai fiú, Palkó sorsa is kérdőjeles. Ő az egész idényben csak kiegészítő ember volt, és az elmúlt öt forduló sikereiben sem volt része, a kispadnál tovább nem jutott. A 25 éves támadónak 2027-ig szól a szerződése, de a nyáron alighanem róla is döntést hozhatnak.