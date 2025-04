Szoboszlai posztjánál kiszúrták Kerkez kétértelmű hozzászólását, ezen pörög Liverpool

A Premier League éllovasa, a Liverpool soraiban Szoboszlai Dominikkel vasárnap hiába győzött 1-0-ra a Leicester vendégeként, a Vörösök matematikailag még nem lettek bajnokok, mert nem sokkal korábban a tabellán második Arsenal is nyert, 4-0-ra az Ipswich otthonában. A 34. fordulóban szerdán játsszák az Arsenal–Crystal Palace meccset, és a helyzet most úgy néz ki, hogy ha Mikel Arteta együttese veszít, akkor a Pool révbe is írt. Ám a papírforma azt ígéri, hogy az Arsenal legyűri a tabella 12. helyezettjét, vagy legalábbis nem kap ki tőle. Ebben az esetben Szoboszlai Dominikék majd vasárnap ünnepelhetnek hazai pályán, amennyiben nyernek a Tottenham ellen. Szoboszlai is erre a forgatókönyvre készül.

Szoboszlai Dominik posztja alatt Kerkez Milos hozzászólása Forrás: Instagram/szoboszlaidominik

„Az utolsó lépest még meg kell tennünk, Vörösök, vasárnap találkozunk!” – posztolta a magyar válogatott csapatkapitánya az Instagram-oldalán.

Liverpoolban kiszúrták, hogy ehhez Kerkez Milos is hozzászólt, de csak két hangulatjellel: egy homokórással és egy piros szívvel.

Szoboszlai és Kerkez a nyártól együtt a Liverpool csapatában?

A hírek szerint a Bournemouth kiváló formában levő balhátvédje a Liverpoolhoz tart, a két klub és a játékos ügynöksége között már régóta zajlanak a tárgyalások. A homokórás hangulatjelet Liverpoolban sokan úgy értelmezik, Kerkez ezzel arra utal, már nem kell sokat várni arra, hogy csapattársak legyenek Szoboszlaival. A hozzászólás olvasata persze lehet az is: csak idő kérdése, és a Liverpool ünnepelheti a bajnoki címét.

A Manchester City is képben van

Érdekes, hogy tegnap viszont azok a hírek is újra felerősödtek, melyek szerint a Manchester City is nagyon szeretné megszerezni Kerkez Milost.