Ancelotti távozik a Real Madridtól, a fia őt hagyja el

Már az előző idényben is sok pletyka kapott szárnyra arról, hogy a Real Madrid a 2024/2025-ös évadnak új edzővel, minden bizonnyal Xabi Alonsóval kezdhet neki, de ebből semmi sem lett. Olyannyira, hogy 2023 decemberében a spanyolok még szerződést hosszabbítottak Carlo Ancelottival, aki 2026 nyaráig írt alá.

Ancelotti ezentúl a brazil válogatottnál lehet Vinícius Júnior edzője. Fotó: AFP/Luis Robayo

Ez akkor jó döntésnek bizonyult, az olasz szakember a bejelentés után egy hónappal megnyerte a Spanyol Szuperkupát a csapattal, 4-1-re kiütve a Barcelonát a döntőben, emellé bajnoki cím és BL-győzelem is társult a következő hónapokban. Az új idény viszont nem a várakozások szerint alakult, a kupadöntőt elbukta a Barcával szemben a Real Madrid, a Bajnokok Ligájában már biztosan nem, de várhatóan a spanyol élvonalban sem jön össze a címvédés, ahol négy pont a hátránya a katalánokkal szemben.

Ancelotti már a klubvilágbajnokságon sem lesz ott

Ez pedig most már tényleg váláshoz vezet. A klubhoz közeli források arról számoltak be, hogy Ancelotti már kihirdette az öltözőben, hogy továbbáll. A várakozások szerint csak a bajnoki szezon lezárultát várja meg, aztán megy is, és a klubvilágbajnokságon már más irányít, aki egy beugró lehet, például Santi Solari sportigazgató, esetleg a végleges utód, a remények szerint Xabi Alonso.

Ancelotti sem marad sokáig állás nélkül. A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) már hosszú ideje próbálja őt elcsábítani a királyi gárdától, mert ő az elnök, Ednaldo Rodrigues álomedzője, állítólag a CBF egy képviselője az Arsenal elleni BL-negyeddöntőn és a Király-kupa-döntőn is megjelent, hogy találkozzon Ancelottival. Sajtóértesülések szerint ezen a héten leülnek a tárgyalóasztalhoz a felek, és ha minden a várakozásoknak megfelelően alakul, akkor a szerződés aláírására is sor kerülhet.

Davide Ancelotti nem tart az apjával

Beszámolók szerint Ancelotti egyelőre egy évre kötelezheti magát el a brazil válogatotthoz, a 2026-os világbajnokság végéig szólna a kontraktusa. Egyelőre úgy tűnik, hogy fia, aki egyben a másodedzője is, Davide Ancelotti nem tart az apjával a tengerentúlra, mert szeretne kilépni a híres papa árnyékából, és vezetőedzőként elhelyezkedni. Csak megfelelő ajánlat híján követné Carlót Brazíliába.