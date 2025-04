Ronnie O’Sullivan a fasorban sincs, állandóan gúnynevet említenek vele kapcsolatban

A sznúker nagy sztárjait régóta van lehetőségünk Magyarországon is figyelni a tévén keresztül, az elmúlt években pedig a sportág olyan kiemelkedő alakjai is megfordultak hazánkban sznúkergálán, mint Ronnie O’Sullivan, Steve Davis és Judd Trump. Algiha tévedünk azonban a kijelentéssel, hogy Révész Bulcsú profivá válása újabb rajongókat szerzett idehaza a sznúkernek. A sportág legjelentősebb eseménye, a sheffieldi Crucible Színházban szombaton kezdődő sznúker-vb előtt azonban talán tudunk meglepetést okozni összeállításunkkal, amelyben Ronnie O’Sullivan, Mark Selby és Kyren Wilson mellett Neville Chamberlain is szerepel.

Kyren Wilson a világbajnoki trófea megvédésére, egyúttal a Crucible-átok megtörésére hajt az idei sznúker-vb-n (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Hogyan kapta a nevét a sznúker?

Az ismertebb biliárdsportok közül már első ránézésre is a sznúker látszik a legbonyolultabbnak, s ez nem véletlen: két különböző biliárdjáték ötvözésével alkotta meg Neville Chamberlain, az Indiában állomásozó brit katonatiszt.