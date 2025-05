Szoboszlai Dominiket nem engedték fagyizni, figyelemreméltó a reakciója

Szoboszlai Dominik népszerűségét nehéz szavakkal leírni. A magyar válogatott csapatkapitányáért megőrülnek a rajongók, s ezt csak fokozhatta, hogy a Liverpool színeiben Premier League-aranyérmet nyert, az első magyar futballistaként. Szoboszlai az angliai ünneplés után már itthon van, szülővárosában pedig különös eset történt vele.

Történelmi pillanat: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az első magyar futballista, aki magasba emelhette a Premier League trófeáját. Fotó: AFP/Paul Ellis

Fehérváriak jelezték nekem néhány nappal ezelőtt, hogy amikor itt sétált a belvárosban, nem engedték fagyizni, mert mindenki szeretett volna vele egy közös képet. Ő pedig türelmesen tűrte, hogy az emberek fotózkodjanak vele.

– Tudja, hogy büszkék vagyunk rá, és arra is, hogy nem felejtette el, honnan indult – árulta el a Mandinernek Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

Szoboszlai Dominik mentheti meg a Videotont?

Cser-Palkovics azt is felidézte: láttunk már példát arra, hogy sztárok segítettek szülővárosuk klubjának megmentésében. A Vidi nem csak a kiesés miatt van bajban. Hogy Szoboszlai ilyen szempontból követi-e válogatottbeli társa , Schäfer András útját, az a jövő zenéje.

Szoboszlai Budapesten ünnepel, a Bálnánál is feltűnik

A Liverpool magyar játékosa idehaza is alaposan megünnepelte a bajnoki címet. Az Origó arról számolt be, hogy a szerda esti bulin Szoboszlai sok válogatottbeli csapattársa is ott volt, míg a Bors arra hívta fel a figyelmet, hogy egy súlyos betegségből felépült szurkoló is részt vett az ünneplésben.

Mielőtt csatlakozna a magyar válogatott keretéhez, Szoboszlai szombaton a Bálnánál is feltűnik, a Red Bull rendezvényén.