Kerkez reagált a liverpooli pletykákra, Szoboszlai segítségéről is beszélt

Kerkez Milos a magyar nemzeti csapat jövője kapcsán úgy fogalmazott, hogy jó idők várnak a válogatottra. A törökök elleni Nemzetek Ligája búcsú kapcsán szerinte a fő problémát a kisebb sikeréhség jelentette, őt is beleértve. Ebből sokat tanultak: – Ha nem vagy éhes a sikerre, ha nem állsz készen és nem a megfelelő érzésekkel lépsz pályára, akkor ez történik – mondta. Nemcsak a jövőről, hanem a múltról és a jelenről is beszélt Kerkez, nagyon sok érdekességet említve. A magyar válogatott játékos azonban nem magyarul, hanem angolul mesélt.

Kerkez Milos szívből döntött a magyar válogatott mellett. Fotó: AFP/ATTILA KISBENEDEK

Kerkez Milos ezért döntött a magyar válogatott mellett

Kerkez Milos elmondta, hogy az idősebb testvérei révén kezdett futballozni, hiszen felnézett rájuk. – Mindig csak a focin járt az eszem, még az iskolában is. Nem igazán tudtam figyelni, mert csak az érdekelt, hogy focizhassak. Csak edzeni és focizni akartam – mondta.

A Győrben töltött időszaka kapcsán úgy fogalmazott a Bournemouth játékosa, hogy mindig hálás lesz, ugyanis ahogy bántak vele és elfogadták, az rengeteg szeretetet és tiszteletet ébresztett benne a magyar emberek iránt.

– Az U16-os válogatottban kezdtem, majd jött az U17. Az ott kapott szeretet és tisztelet alapján döntöttem a magyar válogatott mellett.

Szívből jött a döntés, nem gondolkoztam túl sokat. Úgy éreztem, ha egyszer profivá válok, akkor Magyarországot kell képviselnem.

Győrből Milánóba, majd Hollandiába vezetett Kerkez karrierje, mielőtt a Premier League résztvevő Bournemouth-hoz került volna.

Kilencven perc a PL-ben kétszázharmincnak felel meg

Kerkez Milos felhívta a figyelmet, hogy milyen óriási a tempó és a fizikai terhelés az angol élvonalban, és ebből kiindulva levezette, 2024 végén miért is hagyott ki négy válogatott meccset.

– Sokan valószínűleg még mindig azt gondolják, hogy azért nem jöttem a válogatottba, mert nem akartam. A helyzet az, hogy valóban voltak gondok a a térdemmel. Injekciókat kaptam, mert helyre kellett jönnöm. Különböző vélemények mindig lesznek, de szerintem a legtöbb ember nem fogja fel, milyen magas szinten játszom. Biztos vagyok benne, hogy [Szoboszlai] Dominik is megerősítené: ez teljesen más színvonal, mint bármi más. Itt is kilencven percet töltesz a pályán, ám ez olyan, mintha más ligában kétszázharminc percet játszottál volna. Mindig azonnal jövök, ha hívnak a válogatottba, de akkor kaptam néhány rúgást, és nem jöhettem – fogalmazott Kerkez Milos, aki kiemelte, hogy a Premier League-ben minden meccsért meg kell küzdeni, az edzéseken is száz százalékot kell nyújtani a csapatba kerülésért.

Szoboszlai mindig felveszi a telefont

A Bournemouth játékosa beszélt a Szoboszlai Dominikhoz fűződő barátságáról is:

– Akkor ismertük meg egymást, amikor először csatlakoztam a válogatotthoz, és németül beszéltünk, mert én még nem mertem megszólalni magyarul. Ő átváltott németre, és elfogadott engem. Attól kezdve naponta beszéltünk és egyre jobban megismertük egymást. Nagyon közel állunk most is egymáshoz, minden második nap írunk egymásnak vagy felhívjuk egymást, sok mindenről beszélgetünk.

Jó érzés, hogy van egy barátom, aki mindig felveszi a telefont. Amikor keresed, válaszol, és nem némítja le a mobilját

– beszélt kettejük kapcsolatáról Kerkez.

Egyre közelebb a Liverpoolhoz, Kerkez normálisnak tartja a pletykákat

Az elmúlt időszak Kerkez Milos Liverpoolba igazolásától volt hangos, még izgalmas hetek állhatnak a magyar válogatott balhátvéd előtt, aki reagált ezekre a hírekre:

– Persze, valami mindig kiszivárog a hírekbe, magam sem tudom, hogyan. Ezzel együtt normálisnak tartom, hogy ha jól játszol és a csapatnak is jól megy, akkor te is bekerülsz a hírekbe és a címlapon kötsz ki, s mindenki rólad beszél. Én erre üzemanyagként tekintek, ami tovább hajt engem előre.

Mindez nem tör le, de az egómat sem emeli meg, hanem alázatra tanít és motivál

– fogalmazott.

A megbízható olasz transzferguru, Fabrizio Romano legutóbbi közlése alapján Kerkez és a Liverpool már megállapodtak a személyes feltételeket illetően. Most a két klubon a sor, hogy üzletet kössön, a hírek szerint ez is folyamatban.

Az Egyenesen vlog teljes adása itt megtekinthető: