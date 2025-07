Dzurják József nosztalgiázott a Fradi edzőmeccse után: Alig vártam, hogy vége legyen!

„Nem volt dinamika”

A Fradival a 90-es évek elején kétszeres bajnok és kupagyőztes, gólkirály Dzurják József volt a klub adásának egyik vendége. A 63 esztendős Csöpi higgadtan elemezte a történteket.

− Laikus meg szurkoló részéről nem volt egy látványos találkozó.

Nyilván voltak benne pozitívumok és negatívumok, ezen a meccsen az utóbbiból több volt. Azt láttam, a játékosokon most jött ki egy olyan fáradtság, hiányzott a frissesség belőlük, nem volt dinamika a játékukban.

Mindez rengeteg technikai hibát is hozott magával, ennyire nem szoktak elpattanni a labdák a játékosainktól. A második féidőben a szél minket támogatott, ez is segítette a játékunkat. Volt néhány futballra emlékeztető momentum, amikor kicsiben megcsináltak egy-két kényszerítőt, ki tudták ugratni a csapattársukat, és helyzeteket tudtunk kialakítani. De hát nagyon nyögvenyelős, döcögős volt a játék − fogalmazott Dzurják, aki azt is elárulta, játékoskorában hogyan élte meg az edzőmeccseket.

− Én az ilyen meccseken, amikor ilyen szélben edzőmeccs volt, meg a fáradtság benne volt a lábamban, alig vártam, hogy vége legyen, csak meg ne sérüljek!

Gondolom, egy-két játékos fejében ez is megfordult − adott betekintést Dzurják József.

A Bajnokok Ligája selejtezőjére készülő Ferencváros júluis 15-én a német Karlsruher SC ellen vívja a következő tesztmérkőzését.