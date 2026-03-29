Történelmi diadalt ünnepelhet az Esztergom női kézilabdacsapata

Az Esztergom, Elek Gábor együttese a párharc első mérkőzésén múlt szombaton idegenben 36-25-re nyert az akkor pályaválasztó Mosonmagyaróvár ellen Győrben. A Mosonmagyaróvár az odavágó után két nappal közös megegyezéssel szerződést bontott Dragan Adzic vezetőedzővel, a csapat irányítását pedig Stranigg Ferenc eddigi másodedzőt vette át. A személycsere ellenére szerdán hazai pályán 34-20-ra bajnokin is kikapott az Esztergomtól, amely az El-párharc toronymagas esélyeseként várta a visszavágót saját közönsége előtt.

Elek Gábor ezt a meccskeretet vetette be az Esztergom–Mosonmagyaróvár párharc második mérkőzésén (Forrás: Facebook/Esztergom Handball)

Elek Gábor és az Esztergom csapata nagy sorozatban van

Az Esztergom 4-0-re elhúzott, de a vendégek 6-6-ra egyenlítettek, és a vezetés átvételére is volt lehetőségük, ám Bukovszky Anna védte Tóth Gabriella ziccerét. Ilyen lehetőség pedig a folytatásban már nem adódott a vendégek előtt, akik 8-8-ig kétszer még egyenlíteni tudtak, ám a jó védekezésére építő házigazda egy hármas szériával ellépet 11-8-ra. Az első játékrész végére pedig 18-13-nál öt gólra hízott Elek Gábor tanítványainak előnye. A fordulást követően tartotta magabiztos, zömében három-ötgólos előnyét az Esztergom, miközben szurkolói szinte folyamatos dudálása, dobolása miatt akkora volt a hangzavar, hogy időnként a szerb játékvezetők sípszavát sem lehetett hallani a csarnokban. Az utolsó tíz perchez érve csak két találat volt a különbség (26-24), de az Esztergom végül öttel nyert, 32-27-re. A publikum a hajrában a hazaiak balszélsőjének, Schatzl Natalie-nak énekelt, aki győzelemmel és továbbjutással ünnepelhette 26. születésnapját. A királyvárosiak kettős győzelemmel léptek a négyes döntőbe, amelyet május 16–17-én rendeznek.

Az Esztergom kilenc nap leforgása alatt három mérkőzésen, három különböző helyszínen is nyerni tudott a Mosonmagyaróvár ellen, története során első ízben négyes döntőben szerepelhet európai kupasorozatban, és egymást követő 13. tétmérkőzésén győzött hazai pályán.

Az esztergomi kapusok közül Bukovszky kilenc, Herczeg Lili hét, a túloldalon a világbajnok brazil Barbara Arenhart egy gólja mellett 14 lövést hárított. A hazaiaknál Emma Jacques hétszer, míg óvári részről Tóth Gabriella tízszer, Stranigg Zsófia hatszor volt eredményes.