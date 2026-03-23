Az egész országot megőrjítette a Szoboszlaiékat mélybe taszító fociedző története

Nem volt olyan régen, hogy ne emlékeznénk rá, ráadásul olyan fájdalmat okozott, ami szinte feledhetetlen. Amikor 2025 novemberében Írország labdarúgó-válogatottja Budapesten egy 95. percben szerzett góllal 3-2-re legyőzte Magyarországot, sokan fel sem fogták, mi történt. Az írek most a vb-pótselejtezőre készülnek, Heimir Hallgrímsson, az ír szövetségi kapitány története pedig mindenkit lenyűgözött.

Lantos Gábor
2026. 03. 23. 18:27
Heimir Hallgrimsson az írekkel készül nagy dobásra Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP
Két labdarúgó-válogatott, két teljesen más út. Miközben a magyar nemzeti csapat két barátságos mérkőzésre (Görögország és Szlovénia) készül, az a csapat, amely elütötte a magyarokat a vb-pótselejtezőtől, mással van elfoglalva. Írország március 26-án Csehország ellen idegenben játssza a világbajnoki pótselejtező első körét. Ha az írek Csehországban is nyerni tudnának, egy lépésre kerülnének a vb-részvételtől. Nem csoda, hogy Írország ennek a meccsnek a lázában ég, s abban sincs semmi meglepő, hogy az írek izlandi szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson története most nagyot megy a szigetországban.

Írország ünnepelt szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Írország Heimir Hallgrímsson lábai előtt hever

Ezért nincs abban semmi meglepő, hogy az ír sportújságírók elutaztak Izlandra, ahogyan ők fogalmaztak, a világ végére. Arra az apró szigetcsoportra, amelynek a neve Vestmannaeyjar. 58 évvel ezelőtt itt született meg Heimir Hallgrímsson, az ír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, a magyarok elleni győztes hadvezér, aki ezekben a napokban Írország legnépszerűbb és legfontosabb embere.

Vestmannaeyjar tényleg az Isten háta mögötti vidék – még izlandi szemmel nézve is az. A szigetcsoportnak egyetlen települése van, Vestmannaeyjabær, ahol emberek élnek. A környék teljesen lakatlan, kietlen. 

Nincs ott semmi más csak tenger és kő. Szikla és szél. Sirály és lunda. Nem vénnek és nem fiataloknak való vidék ez.

Már az oda vezető út is kemény, olykor veszélyes és kihívások elé állítja az embert. Ha túl nagy a szél (márpedig arrafelé ez elég gyakori jelenség), akkor a kompokat is leállítják, mert az orkánban nem tudnak kikötni. Az ír újságírók szerencsésen eljutottak oda és arra jöttek rá: ha meg akarják érteni az ír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának gondolkodását, meg kell nézniük, hogyan élnek ott az emberek.

A photo taken on June 26, 2023 shows a view over the town of Vestmannaeyjabær on Heimaey on the Icelandic archipelago of Vestmannaeyjar, Westman Islands, while in the foreground hardened lava from the volcanic eruption in 1973 is seen. (Photo by Halldor KOLBEINS / AFP)
Vestmannaeyjar, ahol az írek izlandi szövetségi kapitánya felnőtt Fotó: HALLDOR KOLBEINS/AFP

Heimir Hallgrímsson olyan közegben, olyan faluban nőtt fel, ahol mindenki ismert mindenkit. Ez a mai napig így van. Zárt és tényleg mindentől távol lévő vidék ez, ahol a mindennapok a munkáról, a túlélésről és a természet elleni küzdelemről szólnak. Itt nincs luxus, nincsenek különleges szórakozási lehetőségek. Heimir Hallgrímsson édesapja is a világ egyik legegyszerűbb, de ezen a szigeten az egyik legfontosabb munkát végezte: hálójavító volt. 

Nem a futballkapuk hálóját fabrikálta, hanem a halászok munkaeszközét. 

Ez a közeg nagyon korán felelősségre és önállóságra neveli az embert. Heimir Hallgrímsson sem azt az utat járta be, mint a világ futballedzőinek többsége. Civil szakmáját tekintve fogorvos és nagyon sokáig kettős életet élt. Délelőtt és kora délután a betegeket gyógyította, este elment edzést tartani. A futball nála nem valami kiváltság volt, hanem a helyi közösség életének fontos része. A meccsek után szinte minden alkalommal beült a helyi kocsmába, hogy a szurkolókkal megbeszélje a történteket. Az ÍBV, a helyi csapat, amelynek a női, majd férfi játékosait edzette a környék legfontosabb közösség-összekovácsoló sportcsapata volt. Heimir Hallgrímsson e beszélgetések alatt olyan közvetlen kapcsolatot alakított ki a drukkerekkel, amely a mai modern futballban már aligha létezik.

Milyen edzővé vált az izlandi szakember? Nos, akik még emlékeznek az ír válogatott magyarok elleni játékára, tudják, hogy az ellenünk eredményes együttes a világ legegyszerűbb játékát mutatta be. 

Sokan ezt gúnyosan csak úgy jellemzik, mintha favágók fociztak volna a nagyszerű magyarok ellen.

Így is nézhetjük a dolgokat, de az ír válogatott mentalitása pontosan leképezi azt, amiben az izlandi szövetségi kapitány a legjobb. Az egyszerűséget, a sallangoktól mentes játékot. Azt, amit Heimir Hallgrímsson Izlandról magával hozott.

Barnabas Varga of Hungary reacts after the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 16, 2025. (Photo by Pal Gollner/NurPhoto) (Photo by Pál Göllner / NurPhoto via AFP)
Az írek számára feledhetetlen pillanat volt a magyarok vb-selejtezőbeli legyőzése Budapesten  Fotó: PAL GOLLNER/NurPhoto

Sokan most arról beszélnek, hogy Heimir Hallgrímsson azért lehet ennyire sikeres az ír csapattal, mert Izland és Írország nagyon sok mindenben hasonlít egymásra. Kis országokról beszélünk, olyan államokról, ahol erős a közösségi identitás, ráadásul mind az izlandiak, mind az írek egyfajta underdog-szerepet töltenek be a világ labdarúgásában. Ez az oka annak, hogy az izlandi mester kulturálisan és szellemiségében is jól passzol az írekhez.

Két éve mindenki őt szidta, most meg ünneplik

Hallgrímsson nem a modern futballrendszer terméke, hanem egy kemény, elszigetelt közösségből jött, és ez adja az erejét. Semmiképp sem sztáredző. Hiteles, jó közösséget építő és formáló szakember. Szülőföldjéről mindig kedvesen és nagy szeretettel beszélt. Hangsúlyozta: ez az a hely, ahová véletlenül nem lehet eljutni. Az ember, aki részese volt 2016-ban az izlandi válogatott történelmi sikerének, Anglia legyőzésének az Európa-bajnokságon. 

Az ember, aki szövetségi kapitányként kivezette Izland válogatottját a 2018-as oroszországi világbajnokságra. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ír válogatott szakmai vezetőjeként 2024. november 17-én 5-0-s vereséget szenvedett Angliától. Akkor a fejét akarták venni, a távozását követelték. Ma ő Írország legünnepeltebb embere. S gyaníthatóan ez akkor sem változik meg, ha az ír együttessel nem jut ki az idei világbajnokságra.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

