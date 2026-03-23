Az egész országot megőrjítette a Szoboszlaiékat mélybe taszító fociedző története

Két labdarúgó-válogatott, két teljesen más út. Miközben a magyar nemzeti csapat két barátságos mérkőzésre (Görögország és Szlovénia) készül, az a csapat, amely elütötte a magyarokat a vb-pótselejtezőtől, mással van elfoglalva. Írország március 26-án Csehország ellen idegenben játssza a világbajnoki pótselejtező első körét. Ha az írek Csehországban is nyerni tudnának, egy lépésre kerülnének a vb-részvételtől. Nem csoda, hogy Írország ennek a meccsnek a lázában ég, s abban sincs semmi meglepő, hogy az írek izlandi szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson története most nagyot megy a szigetországban.

Írország Heimir Hallgrímsson lábai előtt hever

Ezért nincs abban semmi meglepő, hogy az ír sportújságírók elutaztak Izlandra, ahogyan ők fogalmaztak, a világ végére. Arra az apró szigetcsoportra, amelynek a neve Vestmannaeyjar. 58 évvel ezelőtt itt született meg Heimir Hallgrímsson, az ír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, a magyarok elleni győztes hadvezér, aki ezekben a napokban Írország legnépszerűbb és legfontosabb embere.

Vestmannaeyjar tényleg az Isten háta mögötti vidék – még izlandi szemmel nézve is az. A szigetcsoportnak egyetlen települése van, Vestmannaeyjabær, ahol emberek élnek. A környék teljesen lakatlan, kietlen.

Nincs ott semmi más csak tenger és kő. Szikla és szél. Sirály és lunda. Nem vénnek és nem fiataloknak való vidék ez.

Már az oda vezető út is kemény, olykor veszélyes és kihívások elé állítja az embert. Ha túl nagy a szél (márpedig arrafelé ez elég gyakori jelenség), akkor a kompokat is leállítják, mert az orkánban nem tudnak kikötni. Az ír újságírók szerencsésen eljutottak oda és arra jöttek rá: ha meg akarják érteni az ír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának gondolkodását, meg kell nézniük, hogyan élnek ott az emberek.

Heimir Hallgrímsson olyan közegben, olyan faluban nőtt fel, ahol mindenki ismert mindenkit. Ez a mai napig így van. Zárt és tényleg mindentől távol lévő vidék ez, ahol a mindennapok a munkáról, a túlélésről és a természet elleni küzdelemről szólnak. Itt nincs luxus, nincsenek különleges szórakozási lehetőségek. Heimir Hallgrímsson édesapja is a világ egyik legegyszerűbb, de ezen a szigeten az egyik legfontosabb munkát végezte: hálójavító volt.

Nem a futballkapuk hálóját fabrikálta, hanem a halászok munkaeszközét.

Ez a közeg nagyon korán felelősségre és önállóságra neveli az embert. Heimir Hallgrímsson sem azt az utat járta be, mint a világ futballedzőinek többsége. Civil szakmáját tekintve fogorvos és nagyon sokáig kettős életet élt. Délelőtt és kora délután a betegeket gyógyította, este elment edzést tartani. A futball nála nem valami kiváltság volt, hanem a helyi közösség életének fontos része. A meccsek után szinte minden alkalommal beült a helyi kocsmába, hogy a szurkolókkal megbeszélje a történteket. Az ÍBV, a helyi csapat, amelynek a női, majd férfi játékosait edzette a környék legfontosabb közösség-összekovácsoló sportcsapata volt. Heimir Hallgrímsson e beszélgetések alatt olyan közvetlen kapcsolatot alakított ki a drukkerekkel, amely a mai modern futballban már aligha létezik.