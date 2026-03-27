Luke Littler ennél csattanósabb választ nem is adhatott volna a legnagyobb utálóinak

Luke Littler az idei Premier League-ben már a harmadik estét nyerte meg, ezúttal Berlinben utasított mindenkit maga mögé. A 19 éves angol győzelme nemcsak abból a szempontból különleges, hogy a legutáltabb helyén, Németországban nyert, hanem a döntőben az utolsó két legben 170-ről szállt ki Michael van Gerwen ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 9:34
Luke Littler Berlinben is nyert a Premier League-sorozatban Fotó: Andreas Gora Forrás: DPA/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A darts Premier League nyolcadik állomása Berlin volt, ami azért is volt különleges, mert Luke Littler híresen rossz viszonyt ápol a német szurkolókkal, tavaly áprilisban még azt is belengette, hogy soha többet nem játszik Németországban, ez persze nem így lett. Littler nagy önbizalommal érkezett a csütörtöki versenyre, ugyanis egy héttel korábban úgy nyerte meg a döntőt Gerwyn Price ellen, hogy a walesi már 5-0-ra is vezetett a hat győztes legig tartó meccsen.

Luke Littler megint legyőzte Gerwyn Price-ot

A két játékos Berlinben is találkozott egymással, ezúttal az elődöntőben, miután Littler Stephen Buntingot, míg Price a sérülésből visszatérve 91-es átlagot dobó Gian van Veent ejtette ki. A walesi–angol csörte ezúttal sem okozott csalódást, 4-4-ig mindkét játékos hozta a kezdéseit, aztán jött a fordulópont, Littler úgy nyerte meg ezt a leget hátsó pályáról, hogy kilenc nyilat is elrontott duplára.

A másik ágon a Premier League-ben első győzelmét arató Josh Rock Michael van Gerwennel találkozott az elődöntőben, amely már simább volt, mint a másik elődöntő. A holland 3-1-re és 5-2-re is vezetett, az északír innen már nem tudott visszajönni a meccsbe, de kárpótlásul négy 180-at azért dobott.

 

Elképesztő Littler-körök, kétszer is 170-es kiszálló

Idén először rendeztek Littler–Van Gerwen döntőt a PL-ben, ami az este legjobb meccsét hozta.

A 106-os átlagot dobó Littler úgy nyerte meg a finálét 6-4-re, hogy az ötödik és a hatodik megnyert leget is a lehető legnagyobb kiszállóval (170, Big Fish) oldotta meg. Így Van Gerwen hiába dobott három 180-at és összességében 103-as átlagot, végül gratulálnia kellett a 19 éves versenyzőnek.

Luke Littler nem is fogta vissza magát a döntőt követően. – Úgy gondolom, ez volt egyértelműen a legjobb teljesítményem egy este alatt. Tudtam, hogy ha megnyerem, az élre kerülök, de egyszerűen mérkőzésről mérkőzésre kell gondolkodni. Nyilvánvalóan nyertem Cardiffban és Dublinban is, de ez felülmúlja azokat. Ma este nagyon jól játszottam. A ma este nagyon jól sikerült. Örülök, hogy a hétvégén pihenhetünk, aztán visszatérünk Manchesterbe!

Mint ahogy Littler mondta, a Premier League mezőnye jövő héten Manchesterbe látogat, ahol a fiatal angol Van Veennel találkozik majd a negyeddöntőben.

Az állás nyolc forduló után:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszabó bence

Átkeretezés

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.