Luke Littler ennél csattanósabb választ nem is adhatott volna a legnagyobb utálóinak

A darts Premier League nyolcadik állomása Berlin volt, ami azért is volt különleges, mert Luke Littler híresen rossz viszonyt ápol a német szurkolókkal, tavaly áprilisban még azt is belengette, hogy soha többet nem játszik Németországban, ez persze nem így lett. Littler nagy önbizalommal érkezett a csütörtöki versenyre, ugyanis egy héttel korábban úgy nyerte meg a döntőt Gerwyn Price ellen, hogy a walesi már 5-0-ra is vezetett a hat győztes legig tartó meccsen.

Luke Littler Berlinben is nyert a Premier League-sorozatban.

Luke Littler megint legyőzte Gerwyn Price-ot

A két játékos Berlinben is találkozott egymással, ezúttal az elődöntőben, miután Littler Stephen Buntingot, míg Price a sérülésből visszatérve 91-es átlagot dobó Gian van Veent ejtette ki. A walesi–angol csörte ezúttal sem okozott csalódást, 4-4-ig mindkét játékos hozta a kezdéseit, aztán jött a fordulópont, Littler úgy nyerte meg ezt a leget hátsó pályáról, hogy kilenc nyilat is elrontott duplára.

A másik ágon a Premier League-ben első győzelmét arató Josh Rock Michael van Gerwennel találkozott az elődöntőben, amely már simább volt, mint a másik elődöntő. A holland 3-1-re és 5-2-re is vezetett, az északír innen már nem tudott visszajönni a meccsbe, de kárpótlásul négy 180-at azért dobott.

Elképesztő Littler-körök, kétszer is 170-es kiszálló

Idén először rendeztek Littler–Van Gerwen döntőt a PL-ben, ami az este legjobb meccsét hozta.

A 106-os átlagot dobó Littler úgy nyerte meg a finálét 6-4-re, hogy az ötödik és a hatodik megnyert leget is a lehető legnagyobb kiszállóval (170, Big Fish) oldotta meg. Így Van Gerwen hiába dobott három 180-at és összességében 103-as átlagot, végül gratulálnia kellett a 19 éves versenyzőnek.

Luke Littler with not one, but two ridiculous 170 finishes in the final in Berlin 🙌🇩🇪 pic.twitter.com/TElNLajVad — PDC Darts (@OfficialPDC) March 26, 2026

Luke Littler nem is fogta vissza magát a döntőt követően. – Úgy gondolom, ez volt egyértelműen a legjobb teljesítményem egy este alatt. Tudtam, hogy ha megnyerem, az élre kerülök, de egyszerűen mérkőzésről mérkőzésre kell gondolkodni. Nyilvánvalóan nyertem Cardiffban és Dublinban is, de ez felülmúlja azokat. Ma este nagyon jól játszottam. A ma este nagyon jól sikerült. Örülök, hogy a hétvégén pihenhetünk, aztán visszatérünk Manchesterbe!