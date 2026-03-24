MLSZmagyar labdarúgó–válogatottSzoboszlai Dominik

Az MLSZ megállapodott Kazahsztánnal, Szoboszlaiék Debrecenbe mennek

Bejelentette a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), hogy júniusban a Kazahsztán elleni felkészülési meccset is itthon rendezik meg. Szoboszlai Dominikék Debrecenben fogadják majd a kazah válogatottat június 9-én.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 12:32
Hivatalos felületén jelentette be az MLSZ, hogy nem idegenben, hanem Magyarországon fogadják Szoboszlaiék a kazahokat a nyáron Fotó: PAL GOLLNER Forrás: NurPhoto
A Marco Rossi vezette magyar válogatott az őszi Nemzetek Ligája-nyitányra készülve négy felkészülési meccset játszik: kettőt most márciusban Szlovénia és Görögország ellen, majd kettőt júniusban Finnország és Kazahsztán ellen. Ezek közül eredetileg csak a kazahok elleni mérkőzésre került volna sor idegenben, ám az MLSZ megállapodott Kazahsztánnal, hogy Szoboszlai Dominikék Debrecenben fogadják az ellenfelet.

Két év után visszatér Debrecenbe a magyar válogatott
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

„A körülményekre való tekintettel az MLSZ és a kazah szövetség arról állapodott meg, hogy a június 9-i Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzést végül Magyarországon, a debreceni Nagyerdei Stadionban fogja lejátszani a két ország férfi A-válogatottja”

– jelentette be az MLSZ a hivatalos X-oldalán kedden délben.

Szoboszlai és társai válogatott programja így alakul

A magyar válogatott a nyár elején, június 5-én a Puskás Arénában, Budapesten fogadja a finneket, majd négy nappal később Debrecenben játszik. Ott legutóbb 2024-ben, a németországi Európa-bajnokság előtt lépett pályára Marco Rossi csapata, amely akkor 3-0-ra győzte le Izraelt.

A magyar válogatott idei programja így néz ki:

Március 28.: Magyarország–Szlovénia, 18.00
Március 31.: Magyarország–Görögország, 19.00
Június 5.: Magyarország–Finnország, 19.45
Június 9.: Magyarország– Kazahsztán
Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20.45
Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20.45
Október 2.: Magyarország–Georgia, 20.45
Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20.45
November 14.: Georgia–Magyarország, 18:00
November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20.45

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

