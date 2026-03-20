Oda a duplázás lehetősége, inkább triplázásra készül a Paks

Noha egyik csapat sincs jó formában, az előjelek így is izgalmas összecsapást ígérnek. Pénteken az MTK–Paks mérkőzéssel rajtol a labdarúgó NB I 27. fordulója. A tolnaiak a mostani idényben már kétszer legyőzték a kék-fehéreket, így ha ismét nyernének, harmadszor is felülmúlnák az MTK-t, miközben mindkét együttes számára sürgető lenne végre megszakítani a hosszú, már egyaránt hétmeccses nyeretlenségi sorozatot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 5:07
Az MTK és a Paks is hét meccse nyeretlen
A labdarúgó NB I 27. fordulója azzal a párosítással kezdődik, amely az utóbbi években ritkán hozott unalmat: péntek este az MTK Budapest fogadja a Paksi FC-t. A két csapat bajnoki történetében ez lesz a 40. egymás elleni mérkőzés, s az összesített mérleg paksi fölényt mutat: tizennyolc tolnai siker mellett kilenc döntetlen és tizenkét MTK-győzelem szerepel a statisztikában. Budapesten jóval kiegyenlítettebb az MTK–Paks kép, ott minimális a hazai előny, nyolc MTK-siker, három döntetlen és hét paksi győzelem a mérleg. Az eddigi 39 összecsapás 2,9-es gólátlaga pedig azt vetíti előre, hogy most sem feltétlenül taktikai sakkjátszmára készülhetnek a nézők.

Böde Dánieltől gólokat várnak el a bajnoki hajrában, így az MTK–Paks meccsen is Fotó: Paksifc.hu

Gólokat ígér a múlt, görcsöt a jelen

A két klub stílusa alapján önmagában sem lenne meglepő egy nyílt, sok helyzetet hozó találkozó. Az MTK-nál a kezdeményező futball hagyomány, a Paks pedig különösen Bognár György irányításával vált az NB I egyik legoffenzívebb csapatává. Mégis, a pénteki meccs egyik legfontosabb kérdése az lesz, melyik együttes tudja levetkőzni a rá nehezedő nyomást.

Mindkét gárda elmarad ugyanis attól, amit az idény korábbi szakaszában várni lehetett tőle. A Paks ősszel még a Ferencvárossal és a Győrrel versenyzett az élmezőnyben, mostanra azonban visszacsúszott a tabella középmezőnyébe. Az MTK helyzete még kellemetlenebb, a kék-fehérek a kiesés elől menekülnek, s minden megszerzett pontnak különös jelentősége van.

A forma sem a hazaiaknak, sem a vendégeknek nem kedvez: mindketten hét forduló óta nyeretlenek a bajnokságban.

A Paks az öt vereségből álló sorozatát egy újpesti 0-0-val, majd a ZTE elleni hazai 1-1-gyel szakította meg, de ez aligha jelentett megnyugvást, hiszen a zalaiak ellen a második félidő teljes egészében emberelőnyben futballozott. Bognár György nem is rejtette véka alá csalódottságát. Az MTK ugyanebben az időszakban három vereség mellett négy döntetlent játszott, s bár a legutóbbi, győri pontszerzés vállalható eredmény, áttörésnek még nem nevezhető.

Pinezitsnek kapaszkodó, Bognár György már a jövőre gondol

A télen kinevezett Pinezits Máté eddig nyolc bajnokin irányította az MTK-t, mérlege egy győzelem, négy döntetlen és három vereség. Ez nem mutat látványos fordulatot, ugyanakkor arra utal, hogy a csapat nehezebben verhető, mint korábban. A kérdés inkább az, hogy ez elég lesz-e a bennmaradáshoz, s elég lesz-e pénteken a Paks ellen.

A túloldalon Bognár György együttesének azért különösen fájdalmas a jelenlegi hullámvölgy, mert a szezon egy pontján még reálisnak tűnt, hogy a Paks a bajnokságban és a Magyar Kupában is komoly tényező marad. Ez a lehetőség azonban elszállt, ráadásul a kupából is búcsúzott a csapat, akárcsak az MTK, mindkét együttes már a nyolcaddöntőben kiesett. A paksiaknak így marad a bajnoki hajrá és az a cél, hogy újra stabilizálják magukat az élmezőnyben. Ebbe a történetbe jól illene egy újabb siker az MTK ellen.

Érdekesség, hogy a mostani idényben a Paks már kétszer is legyőzte a fővárosiakat, előbb 3-2-re, majd 3-1-re. Ilyen idénybeli duplázást más ellenféllel szemben most nem mondhat magáénak, vagyis pénteken valóban a triplázás lehetőségéért lép pályára.

A keretből Böde Dániel már újra bevethető, a ZTE ellen is játszott, igaz, gólt nem szerzett. A házi góllövőlistát Hahn János vezeti kilenc találattal, mögötte Tóth Barna áll hattal, míg Böde öt gólnál jár. A paksi támadósorban tehát továbbra is ott van a veszély, még ha az utóbbi hetekben ezt kevésszer is sikerült eredményre váltani.

Nem csak az MTK–Paks miatt lesz érdekes a forduló

A 27. forduló nem csupán a pénteki nyitó mérkőzés miatt ígérkezik figyelemre méltónak. Bár a tabellát jelenleg a Győr vezeti, a vesztett pontokat tekintve a Ferencváros áll kedvezőbb helyzetben, mivel egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint az ETO. Vasárnap ezért különösen érdekes lesz figyelni a két éllovas rivális fellépését: a Győr a Kazincbarcika vendége lesz, míg az FTC Kisvárdára utazik. A forduló másik kiemelt találkozója a Nyíregyháza–Diósgyőr keleti, egyben kiesési rangadó, ahol mindenki arra kíváncsi, hogy a viharos diósgyőri napok és Kovács Zoltán távozása után Nebojsa Vignjevics képes lesz-e összerázni a DVTK-t.

NB I, 27. forduló

péntek:

  • MTK Budapest–Paksi FC 20.00

szombat:

  • Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 14.00
  • Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 16.30

vasárnap:

  • Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 14.30,
  • Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc 16.45,
  • Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 19.15

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekrendőrség

A biztonságnak is lőttek

Pilhál György avatarja

A magát szabadságharcosnak nevező tettes közölte, célzottan támadta a lakást, mert felháborította az egyik lakó Instagram-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.