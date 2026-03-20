Oda a duplázás lehetősége, inkább triplázásra készül a Paks

A labdarúgó NB I 27. fordulója azzal a párosítással kezdődik, amely az utóbbi években ritkán hozott unalmat: péntek este az MTK Budapest fogadja a Paksi FC-t. A két csapat bajnoki történetében ez lesz a 40. egymás elleni mérkőzés, s az összesített mérleg paksi fölényt mutat: tizennyolc tolnai siker mellett kilenc döntetlen és tizenkét MTK-győzelem szerepel a statisztikában. Budapesten jóval kiegyenlítettebb az MTK–Paks kép, ott minimális a hazai előny, nyolc MTK-siker, három döntetlen és hét paksi győzelem a mérleg. Az eddigi 39 összecsapás 2,9-es gólátlaga pedig azt vetíti előre, hogy most sem feltétlenül taktikai sakkjátszmára készülhetnek a nézők.

Böde Dánieltől gólokat várnak el a bajnoki hajrában, így az MTK–Paks meccsen is Fotó: Paksifc.hu

Gólokat ígér a múlt, görcsöt a jelen

A két klub stílusa alapján önmagában sem lenne meglepő egy nyílt, sok helyzetet hozó találkozó. Az MTK-nál a kezdeményező futball hagyomány, a Paks pedig különösen Bognár György irányításával vált az NB I egyik legoffenzívebb csapatává. Mégis, a pénteki meccs egyik legfontosabb kérdése az lesz, melyik együttes tudja levetkőzni a rá nehezedő nyomást.

Mindkét gárda elmarad ugyanis attól, amit az idény korábbi szakaszában várni lehetett tőle. A Paks ősszel még a Ferencvárossal és a Győrrel versenyzett az élmezőnyben, mostanra azonban visszacsúszott a tabella középmezőnyébe. Az MTK helyzete még kellemetlenebb, a kék-fehérek a kiesés elől menekülnek, s minden megszerzett pontnak különös jelentősége van.

A forma sem a hazaiaknak, sem a vendégeknek nem kedvez: mindketten hét forduló óta nyeretlenek a bajnokságban.

A Paks az öt vereségből álló sorozatát egy újpesti 0-0-val, majd a ZTE elleni hazai 1-1-gyel szakította meg, de ez aligha jelentett megnyugvást, hiszen a zalaiak ellen a második félidő teljes egészében emberelőnyben futballozott. Bognár György nem is rejtette véka alá csalódottságát. Az MTK ugyanebben az időszakban három vereség mellett négy döntetlent játszott, s bár a legutóbbi, győri pontszerzés vállalható eredmény, áttörésnek még nem nevezhető.

Pinezitsnek kapaszkodó, Bognár György már a jövőre gondol

A télen kinevezett Pinezits Máté eddig nyolc bajnokin irányította az MTK-t, mérlege egy győzelem, négy döntetlen és három vereség. Ez nem mutat látványos fordulatot, ugyanakkor arra utal, hogy a csapat nehezebben verhető, mint korábban. A kérdés inkább az, hogy ez elég lesz-e a bennmaradáshoz, s elég lesz-e pénteken a Paks ellen.