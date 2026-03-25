Az ökölvívás veretlen magyar művésze, aki sosem lehetett profi világbajnok

Bár amatőrként elért három olimpiai bajnoki címe (1948, 1952, 1956), valamint két Európa-bajnoki aranyérme (1949, 1951) tette őt sokak számára halhatatlanná, Papp László profi pályafutása legalább ennyire különleges és drámai, hiszen olyan korszakban küzdött, amikor a szocialista blokkban a hivatásos sport elméletileg nem is létezhetett. Papp László amatőr mérlege lenyűgöző volt – 301 győzelem, 12 vereség és 6 döntetlen –, hírnevét igencsak növelte, hogy 55 kiütéses győzelmet aratott ellenfelei ellen már az első menetben. A világ már ekkor megismerhette félelmetes balját, amivel ha valamelyik ellenfelét tisztességesen eltalálta, a csatának ott volt vége, és a bírónak csak egy dolga maradt, kihirdetni az ökölvívás művészének idő előtti győzelmét.
Történelmi áttörésnek számított, hogy Papp László profinak állhatott
A sportág történelmében akkor egyedülálló módon három olimpiai aranyérmet nyerő klasszis – ezt azóta is csak két kubai nehézsúlyú bunyós, Teófilo Stevenson (1972, 1976, 1980) és Félix Savón (1992, 1996, 2000) tudta megcsinálni – a melbourne-i ötkarikás játékokon megnyert harmadik ötkarikás bajnoki címe után, 1957-ben, 31 évesen döntött úgy, hogy profinak áll. Papp László lett a keleti blokk első engedélyezett profi ökölvívója, ami akkoriban politikai kuriózumnak számított. Az akkori politikai vezetés – hosszas győzködés után – engedélyezte neki a külföldi szereplést a hivatásosok között, de csak azzal a feltétellel, hogy mérkőzéseit nem Magyarországon vívja, és a bevételeiből az állam is részesedik.
Papp László profi karrierjének statisztikája
- 29 meccs, 27 győzelem, 2 döntetlen, 15 KO
- kiütéses győzelmeinek aránya: 55,5%
- középsúlyú Európa-bajnok (1962–1964)
- menetek száma: 185
- a felépítő szakasz (1957–1959): 12 mérkőzés, 11 győzelem, 1 döntetlen (Hippolyte Ballarin) 6-8 menetes meccsek,
- út az Eb-címig (1960–1962): 8 mérkőzés, 7 győzelem, 1 döntetlen (Giancarlo Garbelli), majd 1962. május 16-án a negyedik menetben kiütötte a dán Chris Christensent (56-19-4, 16 KO) és elnyerte a középsúlyú Európa-bajnoki címet (EBU).
- címvédések (1962–1964): 6 mérkőzés, 6 győzelem, ebből 4 KO, valamint vívott három 10 menetes meccset (1 KO, 2 pontozásos siker). Ebben a szakaszban Papp már a világranglistán is az első három között szerepelt.
Papp László győzelme Chris Christensen felett:
