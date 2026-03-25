Az ökölvívás veretlen magyar művésze, aki sosem lehetett profi világbajnok

Papp László az amerikai világelső, Joey Giardello (balra) ellen vívhatta volna élete legnagyobb profi csatáját, aki még a sokak által a legjobb profi ökölvívónak tartott Sugar Ray Robinsont is legyőzte Fotó: Jack Tinney / Archive Photos

Papp kivételezett helyzete feszültséget szült a pártvezetésben, mivel eredményei a nyugati sajtóban ugyan a „szocialista ember” felsőbbrendűségét hirdették, de maga a profi boksz világa idegen volt a rendszertől. A tiltás mögött elsősorban a korszak meghatározó politikusai, köztük Biszku Béla és Marosán György álltak. Úgy vélték, Papp 38 évesen már túl idős egy világbajnoki döntőhöz, és egy esetleges vereség rontotta volna a magyar sport és az ország tekintélyét. Azt ugyanakkor elhallgatták, hogy Giardello is elmúlt már 35 éves. Bár a döntést testületi szinten hozták meg, a korszak meghatározó sportpolitikusa, Egri Gyula (az MTSH elnöke) közölte az élete formájában lévő legendával a visszavonhatatlan döntést: „Laci, befejeztük.”

Papp először el sem akarta hinni mindezt. Nem ordibált, nem csapkodott. Saját bevallása szerint köpni-nyelni nem tudott. Hazament, és napokig alig szólt valakihez. Bár külföldről, elsősorban Ausztriából kapott ajánlatokat, hogy disszidáljon és bokszoljon tovább, ám ő ezt kerek perec elutasította. „Én magyar vagyok, itthon akarok élni” – mondta, pedig tudta, hogy ezzel végleg lemond a világbajnoki övről.

Joey Giardello a középsúly egyesített bajnokát, Dick Tigert pontozta ki, amikor súlycsoport világbajnoka lett a WBC és a WBA világszervezeteknél, valamint a Ring Magazinnál Fotó: Harry Benson / Hulton Archive

Az amerikai középsúlyú világbajnok nagyon tisztelte a veretlen Pappot

Joey Giardello, aki Carmine Orlando Tilelli néven látta meg a napvilágot, a korszak egyik legkeményebb és legelismertebb amerikai középsúlyú világbajnoka volt. Brooklynban született 1930-ban, de Philadelphiában vált legendává. Nevét egy unokatestvére barátjától „kölcsönözte”, hogy kiskorúként beállhasson a hadseregbe, ahol bokszolni kezdett.

Rendkívül jó, okos, taktikus bunyósnak tartották, aki képes volt alkalmazkodni ellenfeleihez. Kiváló védekezéséről és „csúszós” stílusáról volt híres, amivel gyakran elbizonytalanította a nála erősebb ütőket is. Karrierjének legfényesebb időszaka szinte egybeesett Papp Lászlóéval, hiszen a magyar legendához hasonlóan ő is 1963 és 1965 között volt a csúcson, amikor a WBC és a WBA középsúlyú világbajnoka volt. Többek között egy tízmenetes meccsen pontozással legyőzte a legendás Sugar Ray Robinsont (174-19-6, 109 KO) is, akit a Ring Magazin 2002-ben az elmúlt 80 év legjobbjának, míg az ESPN minden idők egyik legjobb profi bunyósának választotta meg. A győzelme után pedig kipontozta a középsúly vitathatatlan bajnokát, a nigériai születésű Dick Tigert (60-19-3, 27 KO), azaz egymást követően jobbnak bizonyult két legendánál.