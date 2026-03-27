A Fekete Mágus szégyenén hüledezett a futballvilág

Két dél-amerikai válogatott (Uruguay és Kolumbia) mellett két európai csapat (Jugoszlávia és Szovjetunió) került azonos csoportba az 1962-es Chilében megrendezett világbajnokságon. A csoportmérkőzések első körében a szovjetek 2:0-ra verték a jugoszlávokat, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 2:1-re Kolumbiát. Így érkezett el a következő kör, amikor a szovjetek Kolumbia ellen léptek pályára Aricában.

A Szovjetunió három játékosa az 1962-es világbajnokságon: Igor Netto, Szlava Metreveli és Lev Jasin. Fotó: STAFF/AFP

A Szovjetunió döbbenetes kezdése

Magyarországon alig-alig figyeltek erre az összecsapásra, mert az aricai mérkőzéssel párhuzamosan és azonos időben került sor Rancaguában a magyar csapat Bulgária elleni mérkőzésére, amelyet a magyarok 6:1-re nyertek meg.

A meccs: VII. labdarúgó-világbajnokság, 1-es csoport, 2. forduló: Szovjetunió–Kolumbia 4:4 (3:1)

Arica, 9000 néző. Vezette: Etzel-Filho (brazil). Szovjetunió: Jasin – Csoheli, Maszljonkin, Osztrovszkij – Voronyin, Netto – Csiszlenko, Ivanov, Ponyegyelnyik, Kanyevszkij, Meszhi.

Kolumbia: E. Sanchez – Alzate, Lopez, Echeverry – J. Gonzalez, Serrano – Aceros, Coli, Klinger, Rada, H. Gonzalez.

Gólszerzők: Ivanov (8., 12.), Csiszlenko (11.), Ponyegyelnyik (56.), illetve Aceros (21.), Coli (68.), Rada (73.) Klinger (76.)

A szovjet csapat abszolút esélyesnek számított. Már csak azért is, mert 1960-ban megnyerte az Európa-bajnokság elődjének tekintett Nemzetek Kupáját (amelyet ma már az Eb-k közé sorolunk.) A szovjet válogatott a franciaországi négyes döntőben a csehszlovákok és a jugoszlávok ellen aratott győzelmével ért fel a csúcsra Európában.

Éppen ezért az 1962-es vb-re is óriási várakozásokkal érkezett meg.

És döbbenetesen is kezdett a Kolumbia elleni meccsen: a 11. percben már 3:0-ra vezetett a teljesen leblokkolt dél-amerikai csapat ellen. Tizenegy perc alatt Csiszlenko egyszer, Ivanov pedig kétszer mattolta Kolumbiát. Úgy tűnt, óriási kiütés lesz a vége, s ezen az sem változtatott, hogy Aceros a 21. percben szépíteni tudott. A szünetben a szovjetek 3:1-re vezettek, majd 56. percben Ponyegyelnyik 4:1-re módosította az állást.

Moszkvában örömtüzek gyúltak, a hatalmas országban a rádiókészülékek előtt ülő szurkolók ünnepelni kezdtek. Ember nem hitte el, hogy ezt a mérkőzést nem a szovjet csapat nyeri meg. Pedig így történt. A végeredmény 4:4 lett, mert Kolumbia feltámadt. Coll, Rada és Klinger révén három gólt rúgtak a teljesen kiengedő szovjeteknek, s ezzel minden idők egyik legnagyobb vb-feltámadását vitték véghez.