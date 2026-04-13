Dárdai megint újít Újpesten, kérdés, örülnek-e ennek a játékosok

Már Hertha-edzőként sem álltak tőle messze azok az extrém ötletek, amelyektől vagy a csapategység javulását várta, vagy egy bizonyos cél elérését jutalmazta vele. Dárdai Pál az újpestiek sportigazgatójaként sem tagadja meg önmagát, és bedob olyan ötleteket, hogy a játékosok csak ámulnak és bámulnak. Egy biztos, legyenek bármilyen furcsák is a módszerei, a lila-fehérek egyre jobban teljesítenek a pályán, ami főrészt Dárdainak és az új vezetőedzőnek, Szélesi Zoltánnak köszönhető.

Dárdai Pál elkötelezte magát az Újpesttel, itthon még nem megszokott módszerekkel építi a csapategységet

Dárdai Pál koncertre viszi játékosai feleségeit és barátnőit

Több területen is építkezik az Újpest, amely Dárdai Pál sportigazgatóval és Szélesi Zoltán vezetőedzővel próbál újra visszatalálni a klub identitásához és régi sikereihez. A folyamat nyilvánvalóan nem megy egyik napról a másikra, nehezen indultak be a lila-fehérek, ám a mutatott játék, illetve az idén elért eredmények azt igazolják, megfelelő az újpesti irány. Kiesésről már szó sincs Újpesten, ugyanakkor a bajnoki 6. hely simán elérhető a szezon végén.

Dárdai Pál és Szélesi Zoltán statisztikája az Újpest élén (2026) 01. 24. Nyíregyháza (idegenben) 1-1

01. 31. Puskás Akadémia (otthon) 0-1

02. 07. Ferencváros (idegenben) 0-3

02. 13. Debrecen (otthon) 2-1

02. 21. Diósgyőr (otthon) 2-1

02. 28. Győr (idegenben) 1-2

03. 07. Paks (otthon) 0-0

03. 14. Kisvárda (otthon) 2-1

03. 21. Zalaegerszeg (idegenben) 0-2

04. 04. MTK (otthon) 2-2

04. 11. Kazincbarcika (idegenben) 3-0

Összesen: 11 meccs, 4 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség

Dárdai Pál már megérkezésekor is a lehető legjobb feltételeket akarta a csapat számára biztosítani, és a minél jobb csapatszellem érdekében ismételten elővette a berlini módszereket. Legújabb ötlete nem is közvetlenül a játékosokat érinti, ugyanis a sportigazgató kérésére a labdarúgók feleségei, párjai számára is lesz egy „összetartás”. A Csakfoci megtudta, hogy a hölgyeket a klub meghívta az április 19-i Eros Ramazotti-koncertre az MVM Dome-ba, és a vélhetően fergeteges hangulatú bulit az egyesület tulajdonosának, a Mol-nak a páholyából élvezhetik az elejétől a végéig.

