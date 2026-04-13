Dárdai megint újít Újpesten, kérdés, örülnek-e ennek a játékosok

Amióta sportigazgatóként átvette a hatalmat Újpesten, a lila-fehérek háza táján mintha elindult volna valami. Dárdai Pál már a Herthánál is meglepő újításokat vezetett be csapatépítés céljából – volt, hogy jutalomból –, ám olyat még nem csinált, amire a Megyeri úton készül. A szakember célkeresztjébe ezúttal a játékosok feleségei és barátnő állnak.

Molnár László
2026. 04. 13. 20:07
Fotó: Czinege Melinda Forrás: CZM
Már Hertha-edzőként sem álltak tőle messze azok az extrém ötletek, amelyektől vagy a csapategység javulását várta, vagy egy bizonyos cél elérését jutalmazta vele. Dárdai Pál az újpestiek sportigazgatójaként sem tagadja meg önmagát, és bedob olyan ötleteket, hogy a játékosok csak ámulnak és bámulnak. Egy biztos, legyenek bármilyen furcsák is a módszerei, a lila-fehérek egyre jobban teljesítenek a pályán, ami főrészt Dárdainak és az új vezetőedzőnek, Szélesi Zoltánnak köszönhető.

Fotó: Újpest FC

Több területen is építkezik az Újpest, amely Dárdai Pál sportigazgatóval és Szélesi Zoltán vezetőedzővel próbál újra visszatalálni a klub identitásához és régi sikereihez. A folyamat nyilvánvalóan nem megy egyik napról a másikra, nehezen indultak be a lila-fehérek, ám a mutatott játék, illetve az idén elért eredmények azt igazolják, megfelelő az újpesti irány. Kiesésről már szó sincs Újpesten, ugyanakkor a bajnoki 6. hely simán elérhető a szezon végén.

Dárdai Pál és Szélesi Zoltán statisztikája az Újpest élén (2026)

  • 01. 24. Nyíregyháza (idegenben) 1-1
  • 01. 31. Puskás Akadémia (otthon) 0-1
  • 02. 07. Ferencváros (idegenben) 0-3
  • 02. 13. Debrecen (otthon) 2-1
  • 02. 21. Diósgyőr (otthon) 2-1
  • 02. 28. Győr (idegenben) 1-2
  • 03. 07. Paks (otthon) 0-0
  • 03. 14. Kisvárda (otthon) 2-1
  • 03. 21. Zalaegerszeg (idegenben) 0-2
  • 04. 04. MTK (otthon) 2-2
  • 04. 11. Kazincbarcika (idegenben) 3-0
  • Összesen: 11 meccs, 4 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség

Dárdai Pál már megérkezésekor is a lehető legjobb feltételeket akarta a csapat számára biztosítani, és a minél jobb csapatszellem érdekében ismételten elővette a berlini módszereket. Legújabb ötlete nem is közvetlenül a játékosokat érinti, ugyanis a sportigazgató kérésére a labdarúgók feleségei, párjai számára is lesz egy „összetartás”. A Csakfoci megtudta, hogy a hölgyeket a klub meghívta az április 19-i Eros Ramazotti-koncertre az MVM Dome-ba, és a vélhetően fergeteges hangulatú bulit az egyesület tulajdonosának, a Mol-nak a páholyából élvezhetik az elejétől a végéig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
