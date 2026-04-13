Dárdai megint újít Újpesten, kérdés, örülnek-e ennek a játékosok

Már Hertha-edzőként sem álltak tőle messze azok az extrém ötletek, amelyektől vagy a csapategység javulását várta, vagy egy bizonyos cél elérését jutalmazta vele. Dárdai Pál az újpestiek sportigazgatójaként sem tagadja meg önmagát, és bedob olyan ötleteket, hogy a játékosok csak ámulnak és bámulnak. Egy biztos, legyenek bármilyen furcsák is a módszerei, a lila-fehérek egyre jobban teljesítenek a pályán, ami főrészt Dárdainak és az új vezetőedzőnek, Szélesi Zoltánnak köszönhető.
Dárdai Pál koncertre viszi játékosai feleségeit és barátnőit
Több területen is építkezik az Újpest, amely Dárdai Pál sportigazgatóval és Szélesi Zoltán vezetőedzővel próbál újra visszatalálni a klub identitásához és régi sikereihez. A folyamat nyilvánvalóan nem megy egyik napról a másikra, nehezen indultak be a lila-fehérek, ám a mutatott játék, illetve az idén elért eredmények azt igazolják, megfelelő az újpesti irány. Kiesésről már szó sincs Újpesten, ugyanakkor a bajnoki 6. hely simán elérhető a szezon végén.
Dárdai Pál és Szélesi Zoltán statisztikája az Újpest élén (2026)
- 01. 24. Nyíregyháza (idegenben) 1-1
- 01. 31. Puskás Akadémia (otthon) 0-1
- 02. 07. Ferencváros (idegenben) 0-3
- 02. 13. Debrecen (otthon) 2-1
- 02. 21. Diósgyőr (otthon) 2-1
- 02. 28. Győr (idegenben) 1-2
- 03. 07. Paks (otthon) 0-0
- 03. 14. Kisvárda (otthon) 2-1
- 03. 21. Zalaegerszeg (idegenben) 0-2
- 04. 04. MTK (otthon) 2-2
- 04. 11. Kazincbarcika (idegenben) 3-0
- Összesen: 11 meccs, 4 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség
Dárdai Pál már megérkezésekor is a lehető legjobb feltételeket akarta a csapat számára biztosítani, és a minél jobb csapatszellem érdekében ismételten elővette a berlini módszereket. Legújabb ötlete nem is közvetlenül a játékosokat érinti, ugyanis a sportigazgató kérésére a labdarúgók feleségei, párjai számára is lesz egy „összetartás”. A Csakfoci megtudta, hogy a hölgyeket a klub meghívta az április 19-i Eros Ramazotti-koncertre az MVM Dome-ba, és a vélhetően fergeteges hangulatú bulit az egyesület tulajdonosának, a Mol-nak a páholyából élvezhetik az elejétől a végéig.
A Kazincbarcika elleni bajnoki győzelem összefoglalója:
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!