kézilabda Ferencváros Bajnokok Ligája Metz

Egy magyar játékos tette tönkre a Fradi legszebb álmait

Albek Anna nagy játékát hozta a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzése. Ezt a Ferencváros bánhatta a leginkább, mert a francia Metz az első mérkőzésen 31-31-es döntetlent ért el. A visszavágót egy hét múlva rendezik Franciaországban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 15:50
Antje Angela Malestein, a Ferencváros (j) és Lylou Borg, a Metz HB játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Vámos Petra és Albek Anna révén két magyar kézilabdázóval érkezett Érdre a Metz. Vámos nyolc nappal korábban több ferencvárosi kulcsjátékossal együtt még a magyar válogatott színeiben ünnepelhetett győztes Eurokupa-meccset a csehek ellen ugyanebben az arénában, ezúttal viszont már ellenfelekként léptek pályára a budapesti négyes döntőért, amely június 6–7-én lesz az MVM Dome-ban.

Érd, 2026. április 19. Emily Vogel, a Ferencváros (k), valamint Lylou Borg (b) és Sarah Bouktit, a Metz HB játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz Handball első mérkőzésen az Érd Arénában 2026. április 19-én. MTI/Hegedüs Róbert
Emily Vogel, a Ferencváros (k), valamint Lylou Borg (b) és Sarah Bouktit, a Metz HB játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz Handball első mérkőzésen  Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

A Ferencváros szűk kerettel, 12 mezőnyjátékossal és két kapussal várta a találkozót, amelyet a Metz kezdett jobban, öt perc után 2-0-ra vezetett. Az első zöld-fehér gólt Emily Vogel szerezte, a maroknyi vendégdrukker igyekezett ellensúlyozni a hazai tábor hangzavarát, valamennyi gólszerzőjét, illetve a hálóőrét is saját rigmusával éltette egy-egy jó megoldást követően. A 13. percben egy ütközés után Lylou Borg maradt fekve, percekre megállt a játék, majd hordágyon tolták le a mentők a francia csapat játékosát. Vámos kiállítása alatt többször is egyenlített az FTC, 

majd Klujber Katrin cunderével 18 perc elteltével először a vezetést is megszerezte (9-8).

A vendégek visszavették az előnyt, ám a helyzeteit biztos kézzel értékesítő Angela Malestein góljaival tapadt riválisára a Ferencváros. Az első félidő hajrájához közelítve négy találatra távolodtak Vámosék (11-15), a sárga-kék szerelésben játszó vendégek több könnyű helyzetet is értékesítettek ebben a periódusban, miközben a budapestieknek meg kellett küzdeniük minden gólért. Az első félidő vége mégis az FTC-é lett: Jesper Jensen vezetőedző együttese egy hármas sorozattal egyre faragta lemaradását.

A fordulást követően az egyik oldalon Böde-Bíró Blanka védései, a másikon Albek Anna kiharcolt hétméterese váltott ki ovációt a publikumból, előbbiekre alapozva újfent a hazaiaknál volt az előny (17-16). Néhány percig Albek átlövései jelentették az ellenszert a Metz számára Böde-Bíró védéssorozatával szemben, aki szélről, beállóból és ziccerből is mutatott be bravúrt. A találkozó kétharmadánál két találat volt a Ferencváros fórja (22-20), majd hét az öt ellen nem tudott lövőhelyzetet kialakítani a házigazda. Az utolsó negyedórán belül 25-22-re a Metz vezetett egy ötös gólsorozattal, 

Böde-Bíró védései azonban meccsben tartották az FTC-t. 

A végjátékban is mindent megtett a zöld-fehér gárda, hogy ebben az idényben a Győr és a Brest Bretagne után harmadik együttesként le tudja győzni a Metzet, öt perccel a végső dudaszó előtt csupán eggyel maradt el riválisától (28-29). Az utolsó fél percben a döntetlenért támadhatott az FTC, és ezt el is érte.

Érd, 2026. április 19. Simon Petra Anna, a Ferencváros (b) és Suzanne Wajoka, a Metz HB játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz Handball első mérkőzésen az Érd Arénában 2026. április 19-én. MTI/Hegedüs Róbert
Simon Petra Anna, a Ferencváros (b) és Suzanne Wajoka, a Metz HB játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

 

Böde-Bíró Blanka 14, Laura Glauser négy, a túloldalon Johanna Bundsen 12 lövést védett. A Metzből Sarah Bouktit kilencszer, Albek hatszor volt eredményes, Vámos nem talált be. A házigazdáknál Emily Vogel hét, Klujber Katrin hat gólt szerzett. A két együttes 23. egymás elleni meccsén tíz-tíz ferencvárosi siker és metzi győzelem mellett harmadszor született döntetlen.

Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés: FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia) 31-31 (14-15)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
Mi kell nekünk?

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

