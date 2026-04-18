Közel négy évtizedes várakozásnak lett vége, megvan a Veszprém ellenfele a kupadöntőre

Kora délután elképesztő izgalmakat hozott az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém összecsapása. A mérkőzés végig szoros volt, végletekig kiélezett hajrát láthattunk. Nem is született döntés a rendes játékidőben, 29-29 állt az eredményjelzőn hatvan percet követően, így következett a büntetőpárbaj. A szegediek közül ketten is rontottak, a Veszprém sorozatban negyvenedik alkalommal jutott be a Magyar Kupa fináléjába. A Tatabánya és a NEKA már annak tudatában léphetett pályára, hogy a győztes a Veszprémmel döntőzik, a vesztes pedig a Szegeddel csatázik a bronzéremért.

A Tatabánya találkozik a Veszprémmel a Magyar Kupa döntőjében Fotó: Mol Tatabánya KC

Hullámzó volt a csapatok teljesítménye

A NEKA szerzett vezetést a találkozón, majd egyenlített a Tatabánya, utána viszont a következő három gólt a balatonbogláriak szerezték (4-1). A következő percekben jött a találkozó első fordulata: kiegyenlített a Tatabánya. Hét percet követően tudta lezárni gólcsendjét a NEKA. Tíz percet követően Székely és Podoba is 3-3 védésnél járt, 5-4-re vezetett a NEKA.

Nagyon hullámzó volt mindkét csapat teljesítménye: újfent háromgólos előnyre tett szert Sótonyi László csapata. A félidő feléhez értünk, nem igazán lehetett elégedett csapata teljesítményével Tóth Edmond. Némi gólcsend után négy-, majd ötgólosra növelte előnyét a NEKA (10-5).

Immár jobb volt a kapusteljesítmény a balatonboglári oldalon, ami az eredményen is meglátszott: annak ellenére is három góllal ment a NEKA, és nem tudott közelebb férkőzni a Tatabánya, hogy nem minden támadás hozott gólt.

Végig futottak az eredmény után a tatabányaiak, harminc percet követően 13-11 volt az állás.

Magyar Kupa: a Tatabánya a másik döntős

A fordulást követően nem sokkal emberhátrányba került a Tatabánya, de mégis sikerült ledolgoznia a hátrányt (14-14). A 36. percben került először előnybe a Tatabánya: Krakovszki Bence hétméteresével lett 14-15 az állás, háromgólos sorozatban volt már a bajnoki harmadik helyezett. A NEKA ezután nyolc perc elteltével talált be ismét. A balatonbogláriak helyzetét az emberhátrány sem könnyítette, ellépett két góllal a Tatabánya (16-18).