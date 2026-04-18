tatabányaAudi Aréna GyőrnekaMagyar Kupaelődöntő

Közel négy évtizedes várakozásnak lett vége, megvan a Veszprém ellenfele a kupadöntőre

A győri Audi Aréna ad otthont az idei férfikézilabda Magyar Kupa négyes döntőjének. A Mol Tatabánya KC és a Liqui Moly NEKA vívta a második elődöntőt. Az első játékrészt a balatonbogláriak nyerték, a fordulást követően pedig a tatabányiak akarata érvényesült, így ők jutottak a Magyar Kupa fináléjába.

Tóth Norbert
2026. 04. 18. 19:43
A Tatabánya és a NEKA játszotta a Magyar Kupa második elődöntőjét Fotó: MOL Tatabánya
Kora délután elképesztő izgalmakat hozott az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém összecsapása. A mérkőzés végig szoros volt, végletekig kiélezett hajrát láthattunk. Nem is született döntés a rendes játékidőben, 29-29 állt az eredményjelzőn hatvan percet követően, így következett a büntetőpárbaj. A szegediek közül ketten is rontottak, a Veszprém sorozatban negyvenedik alkalommal jutott be a Magyar Kupa fináléjába. A Tatabánya és a NEKA már annak tudatában léphetett pályára, hogy a győztes a Veszprémmel döntőzik, a vesztes pedig a Szegeddel csatázik a bronzéremért.

A Tatabánya találkozik a Veszprémmel a Magyar Kupa döntőjében Fotó: Mol Tatabánya KC

Hullámzó volt a csapatok teljesítménye

A NEKA szerzett vezetést a találkozón, majd egyenlített a Tatabánya, utána viszont a következő három gólt a balatonbogláriak szerezték (4-1). A következő percekben jött a találkozó első fordulata: kiegyenlített a Tatabánya. Hét percet követően tudta lezárni gólcsendjét a NEKA. Tíz percet követően Székely és Podoba is 3-3 védésnél járt, 5-4-re vezetett a NEKA.

Nagyon hullámzó volt mindkét csapat teljesítménye: újfent háromgólos előnyre tett szert Sótonyi László csapata. A félidő feléhez értünk, nem igazán lehetett elégedett csapata teljesítményével Tóth Edmond. Némi gólcsend után négy-, majd ötgólosra növelte előnyét a NEKA (10-5).

Immár jobb volt a kapusteljesítmény a balatonboglári oldalon, ami az eredményen is meglátszott: annak ellenére is három góllal ment a NEKA, és nem tudott közelebb férkőzni a Tatabánya, hogy nem minden támadás hozott gólt. 

Végig futottak az eredmény után a tatabányaiak, harminc percet követően 13-11 volt az állás.

Magyar Kupa: a Tatabánya a másik döntős

A fordulást követően nem sokkal emberhátrányba került a Tatabánya, de mégis sikerült ledolgoznia a hátrányt (14-14). A 36. percben került először előnybe a Tatabánya: Krakovszki Bence hétméteresével lett 14-15 az állás, háromgólos sorozatban volt már a bajnoki harmadik helyezett. A NEKA ezután nyolc perc elteltével talált be ismét. A balatonbogláriak helyzetét az emberhátrány sem könnyítette, ellépett két góllal a Tatabánya (16-18).

A mérkőzés utolsó tizenöt perce NEKA-időkéréssel indult. A háromgólos különbség ellenére sem változott meg a mérkőzés képe: gyorsan csökkenthette volna hátrányát a NEKA, azonban Székely fogta a hétméterest. 

Ez egy olyan kulcsmomentum volt, ami kedvező helyzetbe hozta a Tatabányát, amely tovább növelte előnyét (17-21). Innentől nem volt visszaút a NEKA számára. Még Székely is gólt szerzett a kapuból, végül 25-20-ra nyert a Tatabánya, amely csaknem négy évtized után játszhat ismét Magyar Kupa-döntőt.

Férfikézilabda Magyar Kupa, elődöntő

  • Liqui Moly NEKA–MOL Tatabánya KC 20-25 (13-11)
  • One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 33-32 (11-11, 29-29) – hétméteresekkel

Vasárnap 14.15-től vívják az OTP Bank-Pick Szeged–Liqui Moly NEKA bronzmérkőzést, majd 17 órakor kezdődik a One Veszprém HC–Tatabánya finálé.

