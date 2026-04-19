Döntő faktor: Nyilas Elek tudja, miért a Fradi nyerheti a bajnoki versenyfutást

Ez nem egy meccs lesz a sok közül, s hiába lesz még hátra három forduló, kulcsfontosságú, milyen eredménnyel zárul az ETO FC és a Ferencváros mérkőzése vasárnap (19.30, tv: M4 Sport). Érdekes helyzet, hogy annak ellenére is a kihívó győriek vannak lépéskényszerben, hogy azonos pontszámmal állnak a csapatok az élen. A címvédő FTC több győzelmének köszönhetően vezet, s ha győz, gyakorlatilag nem három, hanem négypontos hátrányba kerül a Rába-parti együttes. A Váccal és a Ferencvárossal magyar bajnok, a kétezres évek elején Győrben is szerepelt szélső, Nyilas Elek elárulta, milyen tényezők dönthetnek az aranycsatában.

Ősszel a Fradi Győrben, januárban az ETO a Groupama Arénában győzött, Nyilas Elek szerint a Ferencváros az esélyesebb Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

– Nem a két legjobb formában lévő együttes fog játszani egymással. A tabellán elfoglalt helyezések miatt lesz kiélezett mérkőzés – világította meg a hátteret Nyilas Elek. – Azt gondolom, a Ferencváros annyiban tart előrébb, lehet esélyesebb a bajnoki cím megszerzésére, hogy 1899. május 3-a óta gyakorlatilag győzelmi kényszerben van a csapat. Ez évtizedeken keresztül beleivódott a szurkolókba, a csapatba, a mostani játékosokba is. Az elvárás hatalmas. Ez a tapasztalat nagyon-nagyon sokat segíthet ebben a helyzetben, ellentétben a Győrrel, amely nem játszott nyomás alatt soha az utóbbi években. Nem baj, ha nem nyeri meg a bajnokságot, a játékosai nem tapasztalták meg a kényszer alatt játszott meccsek sokaságát. A Fradinál viszont ebben élnek, edződnek. Ebből sokat lehet profitálni.

Ki marad talpon? Ez az ETO–Ferencváros csúcsrangadó nagy kérdése Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Nyilas Elek a teher súlyáról

A Ferencvárosban 125, a győrieknél 25 mérkőzésen szerepelt korábbi válogatott labdarúgó emlékeztetett: a kiváló nemzetközi menetelést követően a Fradi minden idegszálával a hazai bajnokságra és a kupára koncentrálhat. Abból szerinte nem érdemes kiindulni, hogy januárban hátrányból fordítva 3-1-re győztek a kisalföldiek a Groupama Arénában, sokkal inkább fejben dől majd el a bajnoki versenyfutás.

– Óriási lelki teher van a játékosokon. Kedvencem, amikor azt mondják, mi nem gondolunk a bajnoki címre, csak játszunk. De melyik az az edző, amelyik ilyen helyzetben ne szeretne győzni?

Ilyenkor a legfontosabb, ki bírja mentálisan, nem biztos, hogy a játéktudás! Olyan belső motiváció, ami akkor tud megerősödni, ha rengeteg ilyen mérkőzést játszol. Ha csak hébe-hóba vívsz hasonlót, hosszú távon nem tudod megnyerni.

Amikor a tét rád telepszik, nagyon nehéz elviselni. A Ferencváros azért van előnyben, mert ott minden egyes edzés, mérkőzés óriási téttel bír – mondta Nyilas Elek.

A teljes beszélgetést a Szpíker kornerben tekinthetik meg: