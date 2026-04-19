Hihetetlen kapushiba a Premier League csúcsrangadóján

Azok után, hogy a Premier League vasárnap délutáni mérkőzésén a Liverpool az utolsó pillanatban nyert 2-1-re az Everton ellen, következett a tabella első két helyezettjének, a Manchester Citynek és az Arsenalnak csúcsrangadója.

A Manchester City kapusa, Donnarumma óriásit hibázott a Premier League csúcsrangadóján Fotó: DARREN STAPLES/AFP

A Premier League csúcsrangadója irtózatos kapushibát hozott

A Manchester City semmit sem bízott a véletlenre, és a 16. percben megszerezte a vezetést. Hincapié fejelte ki a labdát, amelyet Nunes mellel továbbított Cherki elé. A francia játékos nem sokat teketóriázott, 7 méterről a kapuba lőtt. Ezzel a góllal vezetett 1-0-ra a City.

Nem sokáig, mert két perccel később egyenlített az Arsenal csapata. Nunes bedobást végzett el, a City kapusához Donnarummához került a labda, aki lekezelte azt, de az olasz játékos nem figyelt, hogy érkezik Havertz.

Donnarumma kirúgással próbálkozott, de a labda Havertzről a kapuba pattant. Óriási hiba volt ez a rutinos kapus részéről.

Az első félidőben nem esett több gól, de ez a hatalmas kapushiba sokáig emlékezetes marad.

A második félidő harmadik percében az Arsenal védelme nem tudott felszabadítani, Haaland pedig a kapufát találta telibe. Érett a City újabb gólja, erre mégis hosszú perceket kellett várni. Ami a kapufákat illeti, ebben a 61. percben egyenlített az Arsenal, amikor Eze 17 méterről lőtte telibe a lécet. Ekkor nagy szerencséje volt a Citynek.

Miután a hazai csapat ezt megúszta, a 65. percben megszerezte a vezetést. Doku és O’Reilly összjátéka után O’Reilly passzolt Haalandhoz, aki 10 méterről a jobb sarokba lőtt. Ezzel újra vezetett a City.

Ez a gól megpecsételte az Arsenal sorsát, amelynek nem maradt már válasza. A 83. percben csaknem elszabadultak az indulatok, Gabriel és Haaland szólalkozott össze. Több gól viszont nem esett, így a City 2-1-re nyert, és ezzel teljesen nyílttá tette a bajnoki aranyéremért folyó küzdelmet. A vesztett pontok tekintetében a City utolérte riválisát, és ha a korábban elhalasztott, de egyelőre időpont nélküli Crystal Palace elleni mérkőzését megnyeri, átveheti a vezetést a tabellán.