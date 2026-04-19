OTP Bank-Pick Szegedpick szegednekaMagyar Kupabronzmérkőzés

Simán győzött a Szeged a Magyar Kupa bronzcsatájában

A győri Magyar Kupa négyes döntőjének második napján rendezik a bronzmérkőzést és a finálét. Az OTP Bank-Pick Szeged és a Liqui Moly NEKA szállt harcba a bronzéremért. A szegediek gyorsan pontot lezárták a lényegi kérdéseket, és nagyon magabiztosan nyerték meg a mérkőzést.

Tóth Norbert
2026. 04. 19. 16:40
Korán érvényesült a papírforma.
Korán érvényesült a papírforma. Fotó: Mirkó István
Az OTP Bank-Pick Szeged szombaton drámai körülmények között, hétméteresek után maradt alul a One Veszprém elleni elődöntőben. Ezzel eldőlt, hogy a szegedieknek több mint negyven év után nem jön össze újra a címvédés a Magyar Kupában. Michael Apelgren alaposan felforgatta keretét a vasárnapi bronzmeccsre: ismét kimaradt Bodó Richárd, valamint kikerült a szombati napon megsérült Lazar Kukics, továbbá Mikler Roland és Mario Sostaric sem szerepelt a névsorban. A helyükre Kucsera Máté, Radvánszki Attila és Lukács Kornél kerültek be. A NEKA szombaton nem tudta borítani a papírformát, 25-20-ra kapott ki a Tatabányától az elődöntőben.

A Szeged a Magyar Kupa idei bronzérmese. Fotó: Mirkó István
A Szeged a Magyar Kupa idei bronzérmese. Fotó: Mirkó István

Magabiztos előnyt szereztek a szegediek

A NEKA szerzett vezetést a bronzmérkőzésen, Toto egyenlített. A hetedik percben támadhatott először a vezetés megszerzéséért a Szeged, azonban Mikler Krisztián dupla védése meggátolta szegediek előnyszerzését. Thulin hetes védése és Garciandia találata viszont már a fordulópontot jelentette (4-3).

A félidő feléhez érve lépett el három góllal Michael Apelgren együttese. Ekkor a fiatalok közül már Lukács is pályán volt Fazekas és Szilágyi mellett. A 17. percben, 9-5-ös állásnál kért időt Sótonyi László. A 19. percben Kalarash szabálytalan csere, Toto pedig fault miatt kapott kétpercet, kettős emberhátrányba került a Szeged, de Nikolics így is betalált.

Ezzel a lehetőséggel nem tudott különösebben élni a NEKA, amely gyorsan újra négy-, sőt, ötgólos hátrányban találta magát (12-7). Második idejüket is kikérték a balatonbogláriak. Thulin elkapta a fonalat, újabb hetest védett, már hét hárításnál járt a svéd. A mérkőzés képe az utolsó percekbe sem változott: kényelmes előnnyel mehetett a pihenőre a Pick Szeged (16-9).

A félidőre eldőltek a lényegi kérdések. Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség
A félidőre eldőltek a lényegi kérdések. Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség

A Szeged a Magyar Kupa bronzérmese

A fordulást követően az első és összességében a huszadik szegedi gólt is Fazekas Máté lőtte, aki remekül helytállt, és megoldotta a rábízott feladatokat, így Janus Smárason is pihenhetett. A mérkőzés abban a mederben folytatódott, ahogy az első félidő nagy részében telt. A NEKA természetesen ugyanolyan lelkesen ment előre, de 7-8 gól között mozgott már a differencia (21-13).

A mérkőzés háromnegyedéhez értünk lassan, amikor időt kért a 26-18-as hátrányban lévő NEKA. Bánhidi Bence már nyolc gólnál járt, Fazekas rendre jól találta meg labdákkal a magyar válogatott csapatkapitányát, aki összesen egy lövést rontott eddig. Még az ötvenedik perc előtt elért harminc gólig a Szeged, Lukács Kornél neve mellé írhattuk a találatot. Tíz gól választotta el a feleket (31-21). A másik keretbe kerülő szegedi fiatal, Kucsera Máté két gólnál járt.

Beállóból különösen erős volt a Szeged: a 33 gólból tizenhármat Bánhidi és Toto szereztek. Az utolsó percig lelkesen küzdött a NEKA, tíz gólon belülre került ismét a balatonboglári együttes. A vége 34-26 lett, a Pick Szeged lett a Magyar Kupa-bronzérmes.

A Veszprém–Tatabánya finálé 17 órakor kezdődik.

Bánhidi Bence értékelt a mérkőzés után:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu