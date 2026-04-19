Simán győzött a Szeged a Magyar Kupa bronzcsatájában

Az OTP Bank-Pick Szeged szombaton drámai körülmények között, hétméteresek után maradt alul a One Veszprém elleni elődöntőben. Ezzel eldőlt, hogy a szegedieknek több mint negyven év után nem jön össze újra a címvédés a Magyar Kupában. Michael Apelgren alaposan felforgatta keretét a vasárnapi bronzmeccsre: ismét kimaradt Bodó Richárd, valamint kikerült a szombati napon megsérült Lazar Kukics, továbbá Mikler Roland és Mario Sostaric sem szerepelt a névsorban. A helyükre Kucsera Máté, Radvánszki Attila és Lukács Kornél kerültek be. A NEKA szombaton nem tudta borítani a papírformát, 25-20-ra kapott ki a Tatabányától az elődöntőben.

A Szeged a Magyar Kupa idei bronzérmese. Fotó: Mirkó István

Magabiztos előnyt szereztek a szegediek

A NEKA szerzett vezetést a bronzmérkőzésen, Toto egyenlített. A hetedik percben támadhatott először a vezetés megszerzéséért a Szeged, azonban Mikler Krisztián dupla védése meggátolta szegediek előnyszerzését. Thulin hetes védése és Garciandia találata viszont már a fordulópontot jelentette (4-3).

A félidő feléhez érve lépett el három góllal Michael Apelgren együttese. Ekkor a fiatalok közül már Lukács is pályán volt Fazekas és Szilágyi mellett. A 17. percben, 9-5-ös állásnál kért időt Sótonyi László. A 19. percben Kalarash szabálytalan csere, Toto pedig fault miatt kapott kétpercet, kettős emberhátrányba került a Szeged, de Nikolics így is betalált.

Ezzel a lehetőséggel nem tudott különösebben élni a NEKA, amely gyorsan újra négy-, sőt, ötgólos hátrányban találta magát (12-7). Második idejüket is kikérték a balatonbogláriak. Thulin elkapta a fonalat, újabb hetest védett, már hét hárításnál járt a svéd. A mérkőzés képe az utolsó percekbe sem változott: kényelmes előnnyel mehetett a pihenőre a Pick Szeged (16-9).

A félidőre eldőltek a lényegi kérdések. Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség

A Szeged a Magyar Kupa bronzérmese

A fordulást követően az első és összességében a huszadik szegedi gólt is Fazekas Máté lőtte, aki remekül helytállt, és megoldotta a rábízott feladatokat, így Janus Smárason is pihenhetett. A mérkőzés abban a mederben folytatódott, ahogy az első félidő nagy részében telt. A NEKA természetesen ugyanolyan lelkesen ment előre, de 7-8 gól között mozgott már a differencia (21-13).