Nem csalás, hanem bírói tévedés volt a magyarokat sújtó kézilabda-ítélet

Nyíregyházán ülünk, abban a városban, ahonnan dr. Tordai Ilona kézilabdás karrierje elindult. Játékosként az NB I/B-ig vitte, majd egy súlyos sérülést követően ikertestvérével együtt váltott át játékvezetésre. Elképesztő a sors: nem csak ő sérült meg, hanem korábban a testvére is. – Huszonnégy éves voltam, tudtam, hogy a keresztszalag-szakadásom miatt többé nem játszhatok komoly szinten, el kellett dönteni, hogyan tovább – mondta el lapunknak a versenybíró, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda-szövetség elnöke is. – Korosztályos szinten Kulcsár Anitával játszottam együtt, aki később világklasszis lett. A sérülés vetett tehát véget a játékos-pályafutásomnak. A játékvezetés pedig nem volt más, mint visszatérés a sportághoz. Azonban, mielőtt bekerülhettünk volna az NB I-es keretbe, eljött Nyíregyházára az MKSZ játékvezetői albizottságának elnöke, dr. Soós Kálmán. Ő olyan pályaívet vázolt fel, amire nem lehetett nemet mondani, ezért a mai napig nagyon hálás vagyok neki.
Tordai Ilona az IHF és az EHF versenybírója
Így kezdődött el az a nemzetközi karrier, amely ma is tart. Dr. Tordai Ilona ma az EHF és az IHF egyik sokat foglalkoztatott versenybírója. Akik nézik a kézilabda-világversenyek tévés közvetítését, gyakran láthatják őt a nagy meccsek zsűriasztalánál. – Nagyon sokat köszönhetek dr. Soós Kálmánnak, aki meglátott bennem valamit. Harmincöt éves korban már esélyem sem volt, hogy a nemzetközi kézilabda-játékvezetésben komoly karriert fussak be. Sokan felteszik a kérdést, hogy csak azok lesznek-e a jó játékvezetők, akik korábban ezt a sportágat űzték. Ugyan van arra precedens, hogy egy-egy versenyszerűen nem kézilabdázó páros is nagyszerű karrier futhat be, de ez a ritkább eset. A jó játékvezető a jó játékosból lesz.
Ugyanazok a képességek szükségesek: a monotóniatűrés, a stressztűrő képesség, az elhivatottság, a bátor és gyors döntéshozatal. Akik ezekkel rendelkeznek, jó játékosok vagy jó játékvezetők lesznek.
Ami nekem nem adatott meg játékosként vagy játékvezetőként, vagyis a nemzetközi karrier, az most megadatik delegátusként. Ez a szakma csúcsa, amikor kiemelt mérkőzéseken, világeseményeken dolgozhatok. Ezzel együtt, amikor eldöntöttem, hogy belevágok ebbe, nem hittem, hogy idáig juthatok – fogalmazott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!