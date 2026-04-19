Kivégzést tartott a Veszprém a Magyar Kupa döntőjében

A győri férfikézilabda Magyar Kupa négyes döntőjének második napján rendezték a bronzmérkőzés és a döntőt. A fináléban a One Veszprém és a Mol Tatabánya találkozott. A tatabányaiak többször is visszajöttek többgólos hátrányból, azonban az első félidő végén ellépett Xavi Pascual csapata, a félidőben öt gól választotta el a feleket. A fordulást követően csak nőtt a különbség, nem volt kérdés a veszprémi kupasiker. A végeredmény 34-22 a Veszprém javára.

Tóth Norbert
2026. 04. 19. 18:38
Hosszú idő után jutott ismét a fináléba a Tatabánya, míg a Veszprém sorozatban negyvenedik alkalommal volt a döntő résztvevője.
Hosszú idő után jutott ismét a fináléba a Tatabánya, míg a Veszprém sorozatban negyvenedik alkalommal volt a döntő résztvevője. Fotó: Mirkó István
Szombaton játszották a férfikézilabda Magyar Kupa elődöntőit. Először az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém feszült egymásnak. Óriási küzdelmet és fergeteges drámát hozott a szuperrangadó, amit végül a veszprémiek nyertek hétméteresek után, és jutottak a döntőbe, méghozzá sorozatban negyvenedik alkalommal. Ezzel eldőlt, hogy a Szeged nem védi meg címét. A másik elődöntőben a Mol Tatabánya és a Liqui Moly NEKA mérkőzött meg: nem borult a papírforma, a Bányász jutott a fináléba. A kétszeres kupagyőztes Tatabánya legutóbb 1989-ben szerepelt a döntőben.

Abban bízhatott a Tatabánya, hogy sokat kivett a Veszprémből a Szeged elleni elődöntő. Fotó: Mirkó István

A félidő végére szétesett a Tatabánya

A Veszprém kezdte sokkal jobban a finálét: a bakonyiak nagy lendülettel és három góllal nyitottak. Az első tatabányai találatra öt percet kellett várni, majd jött az első Andó Arián védés is. A mérkőzés elején nagy riadalmat okozott a Veszprém jobbátlövője: Baptiste és Martinovic ütközött, a horvát lent maradt a földön, úgy támogatták le a pályáról. Úgy látszódott, mintha a levegő is beszorult volna nála (nem sokkal később visszatért a pályára).

Az incidens után tovább zárkózott az emberhátrányban játszó Tatabánya, majd a tizedik percben egyenlített is a bajnoki harmadik helyezett. A következő támadás végén Elísson zárta le a hatperces veszprémi gólcsendet.

 Lendületbe jött Tóth Edmond együttese, amely a vezetést is átvette.

Azonban előny nem tartott ki sokáig, gyorsan gólokra váltotta emberelőnyét a Veszprém. A félidő felénél 6-5 állt az eredményjelzőn. Fordulat a kocka: így tettek a tatabányaiak is Ligetvári kiállításánál, kétgólos hátrányt dolgoztak le ismét. A huszadik perctől ismét Xavi Pascual együttese irányított. Appelgren már az ötödik védését mutatta be, majd visszaállította háromgólos előnyét a bajnoki címvédő (11-8). 

Elísson ismét remekelt, az ő ötödik találatával négygólosra duzzadt a differencia. Szétesett a Tatabánya, az újabb három veszprémi gól már jelentős különbséget jelentett. 8-8 után egy 7-1-es rohanást produkáltak a bakonyiak.

Baptiste időntúli hetesével zárult az első félidő, 15-10 volt az állás.

Azért még korántsem lehetett kijelenteni, hogy eldőlt volna a finálé. Fotó: Mirkó István

A Veszprém nyerte a Magyar Kupát

A fordulást követően másfél perc alatt még két gólt rakott előnyéhez a Veszprém, Tóth Edmond azonnal időt kért. Meg kell hagyni, ritkán látni ilyen döntést, de megvolt az oka: valóban fenn állt az esélye annak, hogy minden sansza elszáll a Tatabányának. Eseménydúsra sikeredtek a második félidő első percei. Székely kifogta a bombaformában lévő Elísson hetesét, de az ilyen pillanatokat löketét sem tudta felhasználni a Tatabánya.

A szünet utáni első tíz percben kilencgólosra növelte előnyét a Veszprém (23-14). 

Ehhez nagyban hozzájárult Appelgren teljesítménye: a svéd hálóőr már tizenkét védésnél járt, közel ötven százalékos hatékonysággal fogta a labdákat. A 49. percben jött a rászámolás a veszprémi tábortól, ugyanis csapatuk tíz góllal vezetett már, eldőlt a kupa sorsa (28-18). Ekkor már látszott a tatabányai játékoson, hogy csak szeretnének túl lenni a mérkőzésen. A döntő 34-22-es veszprémi sikerrel zárult.

A Veszprém immár 32. alkalommal hódította el a Magyar Kupát.

Férfikézilabda Magyar Kupa, döntő, Győr, Audi Aréna.
One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC 34-22 (15-10)

  • Gólok/lövések: 34/48 illetve 22/41
  • Hétméteresgólok: 4/5 illetve 4/4
  • Kiállítás: 4 illetve 14 perc

A Szeged a bronzérmes

A Szeged-NEKA bronzmérkőzésen nem történt meglepetés, magabiztosan nyertek a Tisza-partiak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
