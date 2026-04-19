Kivégzést tartott a Veszprém a Magyar Kupa döntőjében

Szombaton játszották a férfikézilabda Magyar Kupa elődöntőit. Először az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém feszült egymásnak. Óriási küzdelmet és fergeteges drámát hozott a szuperrangadó, amit végül a veszprémiek nyertek hétméteresek után, és jutottak a döntőbe, méghozzá sorozatban negyvenedik alkalommal. Ezzel eldőlt, hogy a Szeged nem védi meg címét. A másik elődöntőben a Mol Tatabánya és a Liqui Moly NEKA mérkőzött meg: nem borult a papírforma, a Bányász jutott a fináléba. A kétszeres kupagyőztes Tatabánya legutóbb 1989-ben szerepelt a döntőben.

Abban bízhatott a Tatabánya, hogy sokat kivett a Veszprémből a Szeged elleni elődöntő. Fotó: Mirkó István

A félidő végére szétesett a Tatabánya

A Veszprém kezdte sokkal jobban a finálét: a bakonyiak nagy lendülettel és három góllal nyitottak. Az első tatabányai találatra öt percet kellett várni, majd jött az első Andó Arián védés is. A mérkőzés elején nagy riadalmat okozott a Veszprém jobbátlövője: Baptiste és Martinovic ütközött, a horvát lent maradt a földön, úgy támogatták le a pályáról. Úgy látszódott, mintha a levegő is beszorult volna nála (nem sokkal később visszatért a pályára).

Az incidens után tovább zárkózott az emberhátrányban játszó Tatabánya, majd a tizedik percben egyenlített is a bajnoki harmadik helyezett. A következő támadás végén Elísson zárta le a hatperces veszprémi gólcsendet.

Lendületbe jött Tóth Edmond együttese, amely a vezetést is átvette.

Azonban előny nem tartott ki sokáig, gyorsan gólokra váltotta emberelőnyét a Veszprém. A félidő felénél 6-5 állt az eredményjelzőn. Fordulat a kocka: így tettek a tatabányaiak is Ligetvári kiállításánál, kétgólos hátrányt dolgoztak le ismét. A huszadik perctől ismét Xavi Pascual együttese irányított. Appelgren már az ötödik védését mutatta be, majd visszaállította háromgólos előnyét a bajnoki címvédő (11-8).

Elísson ismét remekelt, az ő ötödik találatával négygólosra duzzadt a differencia. Szétesett a Tatabánya, az újabb három veszprémi gól már jelentős különbséget jelentett. 8-8 után egy 7-1-es rohanást produkáltak a bakonyiak.

Baptiste időntúli hetesével zárult az első félidő, 15-10 volt az állás.