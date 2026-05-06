Lemondhat a világ egyik legjobb védőjéről a Barcelona
Egyelőre nem sikerült zöld ágra vergődnie az egyik legnagyobb spanyol klubcsapatnak a világ egyik legjobb védőjének leigazolásával kapcsolatban. A Barcelona nagyon szerette volna áron alul megszerezni az Inter játékosát, Alessandro Bastonit, de Milánóban eszük ágában sincs engedni a hetvenmilliós vételárból. Lehet, hogy a katalánoknak inkább a támadósor megerősítésén kellene gondolkozniuk, feltéve ha a La Liga pénzügyi szabályai ezt megengedik.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
