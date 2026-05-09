Jön az újabb brit ringháború, ahol a pontozók szabadságra mehetnek

– Szétpukkasztom a buborékját, fájdalmat fogok okozni neki, kiütöm és elveszem az övét – harsogott az IBF volt világbajnoka.

Fabio Wardley válaszul elengedett egy félmosolyt, és közölte, látta már rajta korábban, hogy képes feladni a meccset, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy tervezi.

– Nehézsúlyú bunyósok vagyunk, mindannyian nagyot ütünk. Ebben a súlycsoportban már nem kell sok, itt már bárki kiüthet bárkit egyetlen ütéssel. Ez a sportág egyetlen ütésről szól, és készen állok a legkeményebb kihívásra is. Ez a különbség köztünk: én kizárólag a küzdelemre koncentrálok, és azt hiszem, ez is bizonyítja a mentalitásunk közötti különbséget – fogalmazott a WBO világbajnoka.

Hatalmas a felhajtás a brit ringháború körül Fotó: Richard Pelham / Getty Images Europe

Az esélyekről megoszlanak a vélemények

A szakértők és a statisztikák alapján a mérkőzés kimenetele teljesen nyitott, de több kulcsfontosságú szempont dönthet. Tapasztalat terén Dubois áll jobban, hiszen már többször bokszolt a legmagasabb szinten – Joshua, Uszik, Hrgovic –, míg Wardley legértékesebb győzelme a már fentebb említett Joseph Parker ellen született. Ugyanakkor a szakértők szerint Wardley az kettejük közül, aki képes hátrányból is győzni, sosem adja fel a harcot. Ha a hatékonyságot vesszük alapul, akkor

Dubois pontosabb, ugyanis ütéseinek 35,4 százaléka célba talál, míg Wardley-nél ez az arány 26,6 százalék.

A meccs kulcsa az lehet, hogy Wardley veretlensége és küzdőszelleme vajon képes lesz-e felülmúlni Dubois nagyobb rutinját és rendkívüli fizikai erejét.

A mérkőzést világszerte, így Magyarországon is a DAZN streamingplatform közvetíti. A fogadóirodák rendkívül szoros küzdelmet jósolnak, gyakorlatilag 50 százalék esélyt adnak mindkét bunyósnak a győzelemre:

Fabio Wardley győzelme esetén 1.91–2.00,

Daniel Dubois sikerénél 1.90–2.10 az odds,

mindkét bunyós kiütéses győzelmére 2.40-es a szorzó,

a bukmékerek szerint a meccs a 8. és 10. menet között dőlhet el.

Nem olcsók a belépők, a legjobb helyre 855 font a jegy

Alaposan a zsebébe kellett nyúlnia annak, aki Wardley és Dubois küzdelmét a helyszínen szeretné megtekinteni, főleg akkor, ha minél közelebb akart ülni a ringhez.