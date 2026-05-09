Jön az újabb brit ringháború, ahol a pontozók szabadságra mehetnek

Már régóta kerülgették egymást, edzéseken már össze is csaptak, ám ezúttal egész Anglia és a profi bokszot szerető milliói várják a csatájukat. A nehézsúlyú Fabio Wardley és Daniel Dubois mérkőzése a sportág egyik legizgalmasabb brit rangadója, ahol a WBO világbajnoki öve a tét. A „Don’t blink” (Ne pislogj) néven reklámozott gálát ma este, Manchesterben rendezik meg. A rendezvény elnevezése teljesen jogos, hiszen a két sziklaöklű bunyós bármelyik pillanatban lekapcsolhatja a másiknál a lámpát.

Molnár László
2026. 05. 09. 6:54
Wardley és Dubois is kiütéssel szeretné zárni a brit ringcsatát
– Szétpukkasztom a buborékját, fájdalmat fogok okozni neki, kiütöm és elveszem az övét – harsogott az IBF volt világbajnoka.

Fabio Wardley válaszul elengedett egy félmosolyt, és közölte, látta már rajta korábban, hogy képes feladni a meccset, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy tervezi. 

– Nehézsúlyú bunyósok vagyunk, mindannyian nagyot ütünk. Ebben a súlycsoportban már nem kell sok, itt már bárki kiüthet bárkit egyetlen ütéssel. Ez a sportág egyetlen ütésről szól, és készen állok a legkeményebb kihívásra is. Ez a különbség köztünk: én kizárólag a küzdelemre koncentrálok, és azt hiszem, ez is bizonyítja a mentalitásunk közötti különbséget – fogalmazott a WBO világbajnoka.

Hatalmas a felhajtás a brit ringháború körül
Az esélyekről megoszlanak a vélemények

A szakértők és a statisztikák alapján a mérkőzés kimenetele teljesen nyitott, de több kulcsfontosságú szempont dönthet. Tapasztalat terén Dubois áll jobban, hiszen már többször bokszolt a legmagasabb szinten – Joshua, Uszik, Hrgovic –, míg Wardley legértékesebb győzelme a már fentebb említett Joseph Parker ellen született. Ugyanakkor a szakértők szerint Wardley az kettejük közül, aki képes hátrányból is győzni, sosem adja fel a harcot. Ha a hatékonyságot vesszük alapul, akkor 

Dubois pontosabb, ugyanis ütéseinek 35,4 százaléka célba talál, míg Wardley-nél ez az arány 26,6 százalék. 

A meccs kulcsa az lehet, hogy Wardley veretlensége és küzdőszelleme vajon képes lesz-e felülmúlni Dubois nagyobb rutinját és rendkívüli fizikai erejét.

A mérkőzést világszerte, így Magyarországon is a DAZN streamingplatform közvetíti. A fogadóirodák rendkívül szoros küzdelmet jósolnak, gyakorlatilag 50 százalék esélyt adnak mindkét bunyósnak a győzelemre: 

  • Fabio Wardley győzelme esetén 1.91–2.00, 
  • Daniel Dubois sikerénél 1.90–2.10 az odds, 
  • mindkét bunyós kiütéses győzelmére 2.40-es a szorzó, 
  • a bukmékerek szerint a meccs a 8. és 10. menet között dőlhet el.

Nem olcsók a belépők, a legjobb helyre 855 font a jegy

Alaposan a zsebébe kellett nyúlnia annak, aki Wardley és Dubois küzdelmét a helyszínen szeretné megtekinteni, főleg akkor, ha minél közelebb akart ülni a ringhez. 

A hivatalos jegyárak a gálára:

  • Felső karéj (Upper Tier): A legolcsóbb belépők 50 fonttól (kb. 23 000 forint) indulnak.
  • Alsó karéj (Lower Tier): A ringhez közelebbi helyek ára 175 fontnál (kb. 80 000 forint) kezdődik.
  • Küzdőtér (Floor Seats): A ring melletti szektorokba a jegyek 175 és 571 font (kb. 80 000 – 260 000 forint) között mozognak.
  • VIP csomagok: Az exkluzív élményt nyújtó csomagok (pl. backstage belépés, étel-ital fogyasztás) 110 fonttól indulnak és egészen 855 fontig (kb. 390 000 forint) terjednek.

Noha a brit ringháború tétje Wardley WBO világbajnoki címe, igazából mindkét bunyós lehetőséget szeretne kapni arra, hogy megküzdjön a vitathatatlan bajnoki címért Uszikkal. Dubois már kétszer is kiütéses vereséget szenvedett az ukrántól, de kétszeres nehézsúlyú világbajnokként vélhetően újra esélyt kapna. Mindenesetre Uszik kijelentette, amennyiben sikerrel túl lesz május 23-án a holland kick-box bajnok, Rico Verhoeven elleni meccsén, akkor esetleg szóba jöhet a szombati meccs győztesével egy címegyesítő találkozó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

