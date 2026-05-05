Robbie Keane csak egy dolgot szeretne elkerülni a kupadöntőn

Dibusz Dénes (balra) és Szendrei Norbert. Fotó: A szerző felvétele

Csapatkapitányok csatája

A Magyar Kupa-döntő hivatalos sajtóeseményén a két csapatkapitány is részt vett. Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa arról beszélt, hogy jót tett a hangulatuknak a vasárnap Újpesten 5-0-ra megnyert derbi. Úgy érzi, a Fradi tanúbizonyságot tett arról, hogy készen áll az idény hajrájára. Szendrei Norbert, a ZTE középpályása a legutóbbi két elveszett NB I-es találkozójuk kapcsán elismerte, hullámvölgybe kerültek az eredményességet illetően, ám szerinte a mutatott játékuk rendben van. A 2023-as kupagyőztes csapatból hírmondónak maradt Szendrei reméli, a kupadöntőt nem izgulja túl a Zalaegerszeg.