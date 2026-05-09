Az MU legendája kimondta, mi a baj az edzővel, de hosszabbítana vele

Mit lép a Manchester United?

A játékosok tehát letették a voksukat, és sok szakértő is egyetért velük ebben. Kérdés, hogy a Manchester United vezetőit is meggyőzték-e Carrick eddigi eredményei. Ő egyelőre nem nyilatkozik a jövőről, mondván, nem az ő kezében van a döntés, de annyit azért elárult, boldog a jelenben. Az elmúlt napok hírei alapján korábban a Bournemouth-t az idény végén elhagyó Andoni Iraola volt a menedzseri poszt fő várományosa az iparvárosban, de Carrick a célegyenesben elhúzhatott mellette, és a Guardian értesülései alapján hamarosan ajánlatot tehet neki.

– Nincs más, akit komolyan összeboronálnának a Uniteddel – mutatott rá Gary Neville, az MU legendája. – Az eredményeivel elérte, hogy ő legyen a fő jelölt. Szerintem a szurkolók megnyugodhatnak, biztonságban van a klub. A Manchester Unitednek stabilitásra van szüksége. Az elmúlt években ebben nem volt részük a szurkolóknak, de ő elhozza ezt – abban az értelemben, hogy mindenki bízik benne. A szurkolók kedvelik őt, és nyilvánvalóan a játékosok is, a tulajdonosok is bízni fognak benne.

A nemzetközi kupaszerepléssel viszont megugrik a meccsek száma, az nagyobb kihívást jelent majd, és Neville szerint Carrick talán nem elég tapasztalt, nem áll még készen erre.

Vannak, akik azt kérdezik, miért nem adnak neki egy évre szóló szerződést egyéves hosszabbítási opcióval, hogy stabilizálhassa a helyzetet. Ezzel nehéz vitatkozni, viszont ha elérhetővé válik egy világhírű edző, aki már nyert címeket, akkor a Manchester Unitednek valószínűleg inkább őt kellene választania, tekintve, hogy az előző öt menedzsernek sem volt igazán topcsapatoknál szerzett tapasztalata. Michaelnek sincs még ilyen háttere

– állapította meg a Sky Sports szakértője.

A Liverpool-ikon Jamie Carragher is ugyanígy látja a helyzetet. Szerinte Carrick nem arra termett, hogy visszavezesse a Unitedet a csúcsra, a csapat sem esélyes még a címekre. A korábbi védő is a stabilitás fontosságát emelte ki, ezt egykori játékosukkal megkapnák a manchesteriek.

Hamarosan kiderül, hogy a Manchester Unitednél is így gondolkodnak-e.