Az MU legendája kimondta, mi a baj az edzővel, de hosszabbítana vele

Nem is volt kérdés, hogy Sir Alex Ferguson hatalmas űrt hagy majd maga mögött, amikor elhagyja a Manchester Unitedet. 2013-ban visszavonult a skót, és Anglia egyik legsikeresebb klubja azóta sem találta meg az edzőlegenda méltó utódját, pedig tizenhárom év alatt már a tizenegyedik trénert fogyasztja. Michael Carrick jelenleg a második időszakát tölti beugróként, és bár szárnyakat adott a Manchester Unitednek, egyelőre nem derült ki, hogy ez állásajánlatot ér-e neki. A napokban fejlemények várhatók az ügyben.

2026. 05. 09. 6:09
Michael Carrick meddig lesz még a Manchester United vezetőedzője? Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
A játékosok Carrick mögé álltak

Nem véletlen, hogy éppen az ősi rivális elleni diadal után erősödtek fel azok a hangok, hogy új edző keresése helyett véglegesíteni kellene Carricket. A hatodik helyről a harmadikra repítette az MU-t, és kvalifikálta a gárdát a Bajnokok Ligájába, három év kihagyás után térnek vissza az elitsorozatba az ördögök. A meccs óta Matheus Cunha, a nyáron távozó Casemiro és Amad Diallo is kiállt Carrick mellett.

– Nem a játékosok döntenek arról, hogy ki lesz az edzőnk a következő idényben, de azt mindenki nevében mondhatom, hogy örülünk annak, hogy ő a menedzser. Minden játékossal jó a kapcsolata, és boldogok lennénk, ha ő folytatná. Még a nehéz pillanatokban is ott van melletted, meghallgat és segít. A legnagyobb változás, hogy mennyire összetart a csapat. A hibákat nem tekintjük problémáknak, a te hibád az én hibám, szóval a csapatot nem érdekli, ha hibázol, hajtunk, csapatként győzni szeretnénk – fedte fel az elefántcsontparti szélső, aki szerint mindez Carricknek és stábjának köszönhető.

 

Mit lép a Manchester United?

A játékosok tehát letették a voksukat, és sok szakértő is egyetért velük ebben. Kérdés, hogy a Manchester United vezetőit is meggyőzték-e Carrick eddigi eredményei. Ő egyelőre nem nyilatkozik a jövőről, mondván, nem az ő kezében van a döntés, de annyit azért elárult, boldog a jelenben. Az elmúlt napok hírei alapján korábban a Bournemouth-t az idény végén elhagyó Andoni Iraola volt a menedzseri poszt fő várományosa az iparvárosban, de Carrick a célegyenesben elhúzhatott mellette, és a Guardian értesülései alapján hamarosan ajánlatot tehet neki.

– Nincs más, akit komolyan összeboronálnának a Uniteddel – mutatott rá Gary Neville, az MU legendája. – Az eredményeivel elérte, hogy ő legyen a fő jelölt. Szerintem a szurkolók megnyugodhatnak, biztonságban van a klub. A Manchester Unitednek stabilitásra van szüksége. Az elmúlt években ebben nem volt részük a szurkolóknak, de ő elhozza ezt – abban az értelemben, hogy mindenki bízik benne. A szurkolók kedvelik őt, és nyilvánvalóan a játékosok is, a tulajdonosok is bízni fognak benne. 

A nemzetközi kupaszerepléssel viszont megugrik a meccsek száma, az nagyobb kihívást jelent majd, és Neville szerint Carrick talán nem elég tapasztalt, nem áll még készen erre.

Vannak, akik azt kérdezik, miért nem adnak neki egy évre szóló szerződést egyéves hosszabbítási opcióval, hogy stabilizálhassa a helyzetet. Ezzel nehéz vitatkozni, viszont ha elérhetővé válik egy világhírű edző, aki már nyert címeket, akkor a Manchester Unitednek valószínűleg inkább őt kellene választania, tekintve, hogy az előző öt menedzsernek sem volt igazán topcsapatoknál szerzett tapasztalata. Michaelnek sincs még ilyen háttere

– állapította meg a Sky Sports szakértője.

A Liverpool-ikon Jamie Carragher is ugyanígy látja a helyzetet. Szerinte Carrick nem arra termett, hogy visszavezesse a Unitedet a csúcsra, a csapat sem esélyes még a címekre. A korábbi védő is a stabilitás fontosságát emelte ki, ezt egykori játékosukkal megkapnák a manchesteriek.

Hamarosan kiderül, hogy a Manchester Unitednél is így gondolkodnak-e.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
