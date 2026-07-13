gólkirálylabdarúgó-vb 2026Lionel MessiKylian Mbappé

A francia, aki kölcsöncipőben még Mbappét is elhomályosítja

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Már csak négy mérkőzés van hátra a labdarúgó-világbajnokságból: jön a két elődöntő, majd a bronzmérkőzés és a finálé. A négy állva maradt válogatott mindegyike még kétszer lép pályára, így nemcsak a világbajnoki címért, hanem a gólkirályi elsőségért is szoros a verseny. Lionel Messi és Kylian Mbappé egyaránt nyolc találatnál jár, ami történelmi léptékkel is nagyszerű teljesítmény, Just Fontaine 1958-ban felállított, 13 gólos rekordjához azonban még nekik is elképesztő hajrára lenne szükségük.

Novák Miklós
2026. 07. 13. 16:46
Kylian Mbappé tartja a lépést Lionel Messivel, sőt meg is előzheti őt Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
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A világbajnokságon nem pusztán sok gólt szerzett, hanem látványosakat is. A kor nehéz labdái és fekete-fehér felvételei mögött egy gyors, ösztönös, technikás befejező csatár képe rajzolódik ki, aki a modern futballban is megállná a helyét.

– A gondolataim egyáltalán nem a gólrekord körül jártak. A bronzmérkőzésen elhárítottam a lehetőséget, hogy én rúgjak egy tizenegyest – emlékezett vissza Fontaine. Mint mondta, a franciákon alig volt nyomás: a csapatot mindössze két újságíró követte, a vezetők pedig annyira korai kiesésre számítottak, hogy fejenként csak három mezt osztottak ki.

Kylian Mbappé és Lionel Messi külön versenyt vív a gólkirályi címért
Kylian Mbappé és Lionel Messi külön versenyt vív a gólkirályi címért Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Messi most a legtermékenyebb

A jelenlegi verseny élén Messi és Mbappé áll nyolc-nyolc góllal, de azonos gólszám esetén előbb a gólpasszok száma dönt, ebben jelenleg a francia vezet. Ha ez is azonos lenne, a kevesebb pályán töltött perc rangsorolna. Mögöttük Erling Haaland hét találattal már nem javíthat, mert Norvégia kiesett. Jude Bellingham és Harry Kane hat-hat góllal üldözi az éllovasokat, Ousmane Dembélé ötnél, Mikel Oyarzabal négynél tart.

A 39 éves Messi különös módon éppen pályafutása alkonyán futja legeredményesebb világbajnokságát. Már 21 vb-gólnál jár, miközben ezen a tornán két tizenegyest is elhibázott – vagyis akár Fontaine rekordjának közvetlen közelében is lehetne. Négy éve hét góllal vezette világbajnoki címre Argentínát, most pedig minden korábbi vb-jénél többször volt eredményes.

Mbappé történelmet írhat

Mbappé a Real Madridban jó idényt zárt, a világbajnokságon azonban új szintre kapcsolt. Sebessége, könyörtelensége és a nagy mérkőzéseken mutatott hatékonysága alapján már nem csupán korának egyik legjobbjaként, hanem a futballtörténet legnagyobb támadói között emlegetik. Húsz világbajnoki góljával csupán eggyel marad el Messitől, és 27 évesen előtte állhat még legalább egy torna.

A vb-k 96 éves történetében még senki sem lett kétszer gólkirály.

Most erre két játékosnak is esélye van: Mbappé 2022-ben nyolc, Kane 2018-ban hat góllal végzett az élen. Négy éve Argentína és Messi dicsőült meg, Mbappé pedig a döntőben szerzett mesterhármasa ellenére csak az egyéni trófeával vigasztalódhatott.

Ezúttal akár ismét összefuthatnak a fináléban. A kérdés már nemcsak az, ki emelheti magasba a világbajnoki trófeát, hanem az is, hogy Messi vagy Mbappé meg tudja-e közelíteni a franciát, aki 68 évvel később még mindig mindenkit elhomályosít.

 

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