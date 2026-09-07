Az Állami Számvevőszék a TAO-rendszer felülvizsgálatát javasolja

A jelentésből négy egymásra épülő következtetés rajzolódik ki. Az első: a TAO valóban létrehozott értéket. Jelentősen bővült az infrastruktúra, az utánpótlás és a sportolási lehetőség. A második: a rendszer olyan méretűvé vált – három év alatt 367,5 milliárd forint –, hogy számos sportszervezet működése már strukturálisan függ tőle. A harmadik: az eredeti ösztönző modell részben átalakult tartós működésfinanszírozási rendszerré. A negyedik: mivel ez közpénz, az ÁSZ szerint már nem indokolható ugyanazzal a laza struktúrával kezelni, mint egy klasszikus vállalati szponzorációt.

Az ÁSZ nem a TAO megszüntetését javasolja, hanem egyértelműen előkészíti annak a szakmai indoklását, hogy a jelenlegi rendszer változatlan formában való fenntartása helyett újra kell gondolni a közbeszerzéseket, az ellenőrzést és a hosszú távú finanszírozási modellt.

A jelentés ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy egy hirtelen megszüntetés éppen a kialakult TAO-függőség miatt komoly fenntarthatósági kockázatot okozna.