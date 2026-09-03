Kifütyülték Borbély Balázst Győrben, de a Fradi edzője elegánsan válaszolt
Az NB I bajnoka, az ETO és ezüstérmese, a Ferencváros első egymás elleni rangadója az új idényben Borbély Balázs személye miatt külön érdekesnek ígérkezett. A Fradi edzője az előző szezonban még a győriekből csinált bajnokcsapatot, most viszont úgy fogadták, mint egy árulót: füttyel. Borbély Balázs válasza egyfelől a szeretet, másfelől a sima, 3-0-s FTC-győzelem volt.
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!