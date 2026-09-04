A McLaren és a Red Bull is jól járt, megváltozott a Forma–1-es futam végeredménye

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2026. június 7-én rendezték, mégis csak majdnem három hónappal a Forma–1-es Monacói Nagydíj után vált hivatalossá a futam végeredménye. Pierre Gasly harmadik helyét a párizsi bíróságon mégis elvették, a McLaren és a Red Bull jól tette, hogy fellebbezett – Isack Hadjar mégis dobogós.

Wiszt Péter
2026. 09. 04. 13:15
Oscar Piastri is előrelépett előre, Pierre Gasly nem maradt a Monacói Nagydíj harmadikja Fotó: NurPhoto via AFP/Marcel van Dorst
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Pierre Gasly csupán a pályán maradt Oscar Piastri McLarenje előtt
Pierre Gasly csupán a pályán maradt Oscar Piastri McLarenje előtt. Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese

A McLaren és a Red Bull fellebbezését jóváhagyta az FIA

Mostanra végleg eldőlt a monte-carlói verseny sorsa. Augusztus 25-én, kedden Párizsban került sor egy zárt körű, nem nyilvános meghallgatásra, és az FIA Fellebbviteli Bírósága másfél hetes tanakodás után végül úgy döntött, változtat a legutóbbi ítéleten, és mégis hátrasorolja Gaslyt.

– A csapat csalódottságát és frusztráltságát fejezi ki az FIA Nemzetközi Döntőbíróságának 2026-os Monacói Nagydíj eredményével kapcsolatos döntése miatt. Miközben nem értünk egyet a döntéssel, és továbbra is fenntartjuk, hogy a 10-es rajtszámú autó a verseny egyetlen pillanatában sem lépte át a bokszutcai sebességhatárt, a csapat elfogadja a bíróság legutóbbi, párizsi meghallgatásán hozott döntését – reagált az Alpine a pénteki bejelentésre.

Mindez azt jelenti, hogy 

Gasly nem tarthatja meg az Alpine idáig egyetlen idei dobogóját, hetedik lett, előtte Hadjar, Piastri, Lawson és Lindblad zárt a 3–6. pozícióban Monte-Carlóban.

Az egyéni összetettben épp ők öten állnak jelenleg a 7–11. helyen. Közülük legelőrébb a hetedik Piastri tartózkodik, az ő pontja (106) és a konstruktőrök közt harmadik McLaren pontszáma (265) is nőtt két-két egységgel a döntés értelmében.

A Forma–1-es idény péntek és vasárnap között az idei 13. versenyhétvégével, a monzai Olasz Nagydíjjal folytatódik, kézsérülés miatt Isack Hadjar ezt a futamot (is) kihagyja, akárcsak a legutóbbi, hollandiait.

 

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