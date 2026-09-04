A McLaren és a Red Bull is jól járt, megváltozott a Forma–1-es futam végeredménye

Pierre Gasly csupán a pályán maradt Oscar Piastri McLarenje előtt. Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese

A McLaren és a Red Bull fellebbezését jóváhagyta az FIA

Mostanra végleg eldőlt a monte-carlói verseny sorsa. Augusztus 25-én, kedden Párizsban került sor egy zárt körű, nem nyilvános meghallgatásra, és az FIA Fellebbviteli Bírósága másfél hetes tanakodás után végül úgy döntött, változtat a legutóbbi ítéleten, és mégis hátrasorolja Gaslyt.

– A csapat csalódottságát és frusztráltságát fejezi ki az FIA Nemzetközi Döntőbíróságának 2026-os Monacói Nagydíj eredményével kapcsolatos döntése miatt. Miközben nem értünk egyet a döntéssel, és továbbra is fenntartjuk, hogy a 10-es rajtszámú autó a verseny egyetlen pillanatában sem lépte át a bokszutcai sebességhatárt, a csapat elfogadja a bíróság legutóbbi, párizsi meghallgatásán hozott döntését – reagált az Alpine a pénteki bejelentésre.

Mindez azt jelenti, hogy

Gasly nem tarthatja meg az Alpine idáig egyetlen idei dobogóját, hetedik lett, előtte Hadjar, Piastri, Lawson és Lindblad zárt a 3–6. pozícióban Monte-Carlóban.

Az egyéni összetettben épp ők öten állnak jelenleg a 7–11. helyen. Közülük legelőrébb a hetedik Piastri tartózkodik, az ő pontja (106) és a konstruktőrök közt harmadik McLaren pontszáma (265) is nőtt két-két egységgel a döntés értelmében.

A Forma–1-es idény péntek és vasárnap között az idei 13. versenyhétvégével, a monzai Olasz Nagydíjjal folytatódik, kézsérülés miatt Isack Hadjar ezt a futamot (is) kihagyja, akárcsak a legutóbbi, hollandiait.