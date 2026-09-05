Határozottan kiállt Sallai Roland mellett a Galatasaray edzője, a török sajtó is megvédte őt

Korábbi török FIFA-bíró: hibás döntés volt
A török futball egyik ismert korábbi játékvezetője, Firat Aydinus részletesen elemezte Sallai mozdulatát, és arra jutott, hogy nem kellett volna tizenegyest adni. A korábbi FIFA-bíró így értékelte az esetet:
– Sallai nem használta szabálytalanul a karját. A tizenegyes hibás döntés volt.
Aydinus tehát gyakorlatilag felmentette Sallait. Szerinte figyelembe kell venni a két játékos fizikai adottságainak különbségét is, illetve azt, hogy Sallai karjának természetes mozgásáról volt szó, nem pedig szándékos mozdulatról, ami büntetőt indokolt volna.
Hasonló véleményre jutott a beIN Sports játékvezetői elemzőműsorában Deniz Coban is. A korábbi török élvonalbeli játékvezető szerint Sallai a labda felé mozdult, a karja nem volt kirívóan eltartva a testétől, Fayzullajev feje pedig éppen a magyar játékos karjának magasságában volt.
A Sallai ellen befújt tizenegyes videón:
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