Határozottan kiállt Sallai Roland mellett a Galatasaray edzője, a török sajtó is megvédte őt

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Sallai Roland végigjátszotta a Galatasaray fordulatos, 3-2-re megnyerte idegenbeli bajnokiját a Basaksehir ellen péntek este, mégis egy negatív jelenet miatt került a középpontba: a magyar válogatott labdarúgó szabálytalansága után tizenegyesből egyenlített az ellenfél. Törökországban azonban vitatják, hogy Sallai valóban hibázott-e. Okan Buruk, a Galatasaray edzője határozottan megvédte magyar játékosát, több korábbi török élvonalbeli játékvezető pedig egyenesen rossz döntésnek nevezte a büntetőt.

Szalay Attila
2026. 09. 05. 9:08
Sallai Roland a Galatasaray edzőjének védelmét élvezte a tizenegyes miatt Fotó: ADEM KUTUCU Forrás: ANADOLU
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Korábbi török FIFA-bíró: hibás döntés volt

A török futball egyik ismert korábbi játékvezetője, Firat Aydinus részletesen elemezte Sallai mozdulatát, és arra jutott, hogy nem kellett volna tizenegyest adni. A korábbi FIFA-bíró így értékelte az esetet:

– Sallai nem használta szabálytalanul a karját. A tizenegyes hibás döntés volt.

Aydinus tehát gyakorlatilag felmentette Sallait. Szerinte figyelembe kell venni a két játékos fizikai adottságainak különbségét is, illetve azt, hogy Sallai karjának természetes mozgásáról volt szó, nem pedig szándékos mozdulatról, ami büntetőt indokolt volna.

Hasonló véleményre jutott a beIN Sports játékvezetői elemzőműsorában Deniz Coban is. A korábbi török élvonalbeli játékvezető szerint Sallai a labda felé mozdult, a karja nem volt kirívóan eltartva a testétől, Fayzullajev feje pedig éppen a magyar játékos karjának magasságában volt.

A Sallai ellen befújt tizenegyes videón:

 

Sallai RolandGalatasaraytörök foci

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