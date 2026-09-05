Dráma New Yorkban: 5-0-ról buktak a Williams-nővérek, a két magyar továbbjutott

US Open: Stollár Fannyék három szettben győztek

Már Bondár sikere előtt biztossá vált, hogy lesz magyar érdekeltség a női páros második fordulójában. Stollár Fanny és amerikai társa, Asia Muhammad 16. kiemeltként három játszmában győzte le Alycia Parks és Irina Simanovics amerikai–fehérorosz duóját.

Stollárék az első szettet 6:4-re megnyerték, a másodikat viszont 6:2-re elveszítették. A döntő játszmában újra ők voltak jobbak, 6:3-mal zárták le az 1 óra 52 perces találkozót. A következő fordulóban a szlovén Andreja Klepac és a japán Hozumi Eri vár rájuk.

US Open, női páros, 1. forduló: