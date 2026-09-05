Dráma New Yorkban: 5-0-ról buktak a Williams-nővérek, a két magyar továbbjutott

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Egészen elképesztő végjátékban búcsúzott Serena és Venus Williams a US Open női párosversenyétől: a két amerikai legenda a döntő játszma rövidítésében már 5-0-ra vezetett, innen azonban elveszítette a meccset. Magyar szempontból viszont jól alakult az első forduló, hiszen Stollár Fanny és Bondár Anna is továbbjutott párosban. Bondár számára különösen sokat jelenthetett a siker, miután egyesben öt meccslabdáról esett ki.

Szalay Attila
2026. 09. 05. 10:34
Serena Williams kiesett nővére, Venus oldalán a női páros első fordulójában a US Openen Fotó: CHARLY TRIBALLEAU Forrás: AFP
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US Open: Stollár Fannyék három szettben győztek

Már Bondár sikere előtt biztossá vált, hogy lesz magyar érdekeltség a női páros második fordulójában. Stollár Fanny és amerikai társa, Asia Muhammad 16. kiemeltként három játszmában győzte le Alycia Parks és Irina Simanovics amerikai–fehérorosz duóját.

Stollárék az első szettet 6:4-re megnyerték, a másodikat viszont 6:2-re elveszítették. A döntő játszmában újra ők voltak jobbak, 6:3-mal zárták le az 1 óra 52 perces találkozót. A következő fordulóban a szlovén Andreja Klepac és a japán Hozumi Eri vár rájuk.

US Open, női páros, 1. forduló:

  • Csan Hao-csing, Maya Joint (tajvani, ausztrál, 14.)–Serena Williams, Venus Williams (amerikai) 6:3, 6:7 (6–8), 7:6 (10–7)
  • Bondár Anna, Angelina Kalinyina (magyar, ukrán)–Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova (orosz, cseh) 7:5, 6:4
  • Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Alycia Parks, Irina Simanovics (amerikai, fehérorosz) 6:4, 2:6, 6:3
US OpenStollár FannySerena Williamsvenus williamsBondár Anna

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